Συνάντηση Λαβρόφ με τον Γερμανό ΥΠΕΞ στη Νέα Υόρκη: Η πρώτη μετά από 4 χρόνια, κράτησε μόλις 20 λεπτά
ΚΟΣΜΟΣ
Σεργκέι Λαβρόφ Γιόχαν Βάντεφουλ Συνάντηση Νέα Υόρκη

Συνάντηση Λαβρόφ με τον Γερμανό ΥΠΕΞ στη Νέα Υόρκη: Η πρώτη μετά από 4 χρόνια, κράτησε μόλις 20 λεπτά

Πηγές που πρόσκεινται στη γερμανική αντιπροσωπεία είπαν ότι ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα «να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ»

Συνάντηση Λαβρόφ με τον Γερμανό ΥΠΕΞ στη Νέα Υόρκη: Η πρώτη μετά από 4 χρόνια, κράτησε μόλις 20 λεπτά
Την πρώτη τους συνάντηση εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και της Γερμανίας, Σεργκέι Λαβρόφ και Γιόχαν Βάντεφουλ, στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της γερμανικής πλευράς, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 22 λεπτά, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ είχε συναντηθεί για τελευταία φορά με Γερμανό υπουργό Εξωτερικών τον Ιανουάριο του 2022, όταν είχε συνομιλήσει με την τότε επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, Αναλένα Μπέρμποκ.

Η γερμανική πλευρά απαίτησε να περιοριστεί η πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στη συνάντηση και να μην καταγραφούν οι συνομιλίες, δήλωσε η Ζαχάροβα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Πηγές που πρόσκεινται στη γερμανική αντιπροσωπεία είπαν ότι ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα «να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ». «Περιστατικά όπως η πρόσφατη απόπειρα επίθεσης στη Λειψία ή άλλες υβριδικές επιθέσεις δεν μπορούν να κλονίσουν την αποφασιστικότητα της Γερμανίας να στηρίξει την Ουκρανία που υφίσταται επίθεση», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Βάντεφουλ καταδίκασε, σύμφωνα πάντα με τις γερμανικές πηγές τις οποίες επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, «τη διαρκή και όλο και πιο στοχευμένη επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας».

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«Αυτή η προσπάθεια αύξησης της πίεσης δεν αλλάζει τίποτα στην αδιέξοδη κατάσταση της Ρωσίας: κάθε μήνα, δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες πεθαίνουν σε έναν πόλεμο χωρίς διέξοδο, ενώ η ρωσική οικονομία καταρρέει όλο και περισσότερο», υποστηρίζει η γερμανική διπλωματία.

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