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Δίαυλο επικοινωνίας για την αντιμετώπιση που προκαλεί η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργούν Κίνα και ΗΠΑ
Δίαυλο επικοινωνίας για την αντιμετώπιση που προκαλεί η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργούν Κίνα και ΗΠΑ
Συμφωνία για μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών εν μέσω κλιμακούμενου ανταγωνισμού στον τομέα - Βασικό θέμα στις συνομιλίες η ΤΝ
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν να δημιουργήσουν έναν «δίαυλο επικοινωνίας» για την αντιμετώπιση περιστατικών που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).
Οι δύο χώρες, αναφέρει η ανακοίνωση, δημιούργησαν έναν «Διάλογο ΗΠΑ-Κίνας για τη σούπερ-νοημοσύνη», με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους κινδύνους αλλά και τις δυνατότητες της ΤΝ. Παράλληλα, συμφώνησαν στη δημιουργία ενός διμερούς μηχανισμού επικοινωνίας ειδικά για περιστατικά που σχετίζονται με την τεχνολογία.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτέλεσε ένα από τα βασικά θέματα στις συνομιλίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά την επίσημη επίσκεψη του τελευταίου στην Ουάσινγκτον.
Οι δύο χώρες βρίσκονται σε έντονο ανταγωνισμό στον τομέα της ΑΙ, την ώρα που αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανούς κινδύνους από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ανάγκη διατήρησης του ανθρώπινου ελέγχου.
Ο Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε ότι οι ηγέτες των δύο χωρών έχουν «την ευθύνη να αναπτύξουν και να διαχειριστούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για το κοινό καλό», διασφαλίζοντας ότι η εξέλιξή της θα παραμείνει υπό ανθρώπινη εποπτεία.
Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί η ρύθμιση της ΤΝ να παραμείνει «ακριβώς στο σημερινό στάδιο».
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ είχε προτείνει τη δημιουργία ενός μηχανισμού ειδοποίησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου για περιπτώσεις όπου ένα περιστατικό θα μπορούσε να συνδέεται με ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
«Είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε από μια κατάσταση αδιαφάνειας σε περισσότερη διαφάνεια ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη παγκόσμια δύναμη στο ζήτημα της ΤΝ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι δύο χώρες, αναφέρει η ανακοίνωση, δημιούργησαν έναν «Διάλογο ΗΠΑ-Κίνας για τη σούπερ-νοημοσύνη», με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους κινδύνους αλλά και τις δυνατότητες της ΤΝ. Παράλληλα, συμφώνησαν στη δημιουργία ενός διμερούς μηχανισμού επικοινωνίας ειδικά για περιστατικά που σχετίζονται με την τεχνολογία.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτέλεσε ένα από τα βασικά θέματα στις συνομιλίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά την επίσημη επίσκεψη του τελευταίου στην Ουάσινγκτον.
Οι δύο χώρες βρίσκονται σε έντονο ανταγωνισμό στον τομέα της ΑΙ, την ώρα που αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανούς κινδύνους από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ανάγκη διατήρησης του ανθρώπινου ελέγχου.
Ο Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε ότι οι ηγέτες των δύο χωρών έχουν «την ευθύνη να αναπτύξουν και να διαχειριστούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για το κοινό καλό», διασφαλίζοντας ότι η εξέλιξή της θα παραμείνει υπό ανθρώπινη εποπτεία.
Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί η ρύθμιση της ΤΝ να παραμείνει «ακριβώς στο σημερινό στάδιο».
Μηχανισμό ειδοποίησης είχε προτείνει ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ είχε προτείνει τη δημιουργία ενός μηχανισμού ειδοποίησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου για περιπτώσεις όπου ένα περιστατικό θα μπορούσε να συνδέεται με ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
«Είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε από μια κατάσταση αδιαφάνειας σε περισσότερη διαφάνεια ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη παγκόσμια δύναμη στο ζήτημα της ΤΝ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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