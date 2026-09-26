Το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον συμφώνησαν σε μείωση δασμών ύψους 30 δισ. δολαρίων

Στο θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διεξάγουν διάλογο για τους κινδύνους και τα οφέλη της τεχνολογίας, με τον επόμενο γύρο των συνομιλιών να έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο