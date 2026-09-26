Είναι υπέροχο να βρίσκομαι ξανά σε βρετανικό έδαφος, τα παιδιά είναι χαρούμενα, εξομολογείται ο πρίγκιπας Χάρι
Είναι υπέροχο να βρίσκομαι ξανά σε βρετανικό έδαφος, τα παιδιά είναι χαρούμενα, εξομολογείται ο πρίγκιπας Χάρι
Ερωτηθείς σε συνέντευξη για τους λόγους που οδήγησαν την οικογένεια στην επιστροφή στη Βρετανία, απάντησε πως υπήρχαν «πολλοί λόγοι», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες
Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι αισθάνεται «υπέροχα» που βρίσκεται ξανά σε βρετανικό έδαφος, μετά την επιστροφή της οικογένειάς του στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου.
Ειδικότερα, ο Δούκας του Σάσεξ, μιλώντας στο καναδικό δίκτυο CTV, αναφέρθηκε στην επιστροφή του στη Βρετανία μετά από έξι χρόνια ζωής στην Καλιφόρνια, λέγοντας πως η παραμονή του στη χώρα «είναι υπέροχη».
«Ήταν υπέροχα. Είναι υπέροχο να βρίσκομαι ξανά σε βρετανικό έδαφος. Τα παιδιά είναι χαρούμενα στο σχολείο και αυτό μου δίνει την ευκαιρία να επικεντρωθώ πραγματικά στους Αγώνες Invictus που θα διεξαχθούν στο Μπέρμιγχαμ τον Ιούλιο του επόμενου έτους» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποχώρησαν από τον ρόλο των ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας το 2020 και ξεκίνησαν μια νέα ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον περασμένο μήνα επέστρεψαν στη Βρετανία, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η οικογένεια έχει ως βάση της ιδιωτική κατοικία στην περιοχή των Κοτσγουόλντς, έξω από το Λονδίνο.
Τα παιδιά του ζευγαριού, ο 7χρονος Άρτσι και η 5χρονη Λίλιμπετ, χρειάστηκε να αλλάξουν σχολείο λίγες ημέρες μετά την έναρξη της φοίτησής τους, λόγω ανησυχιών που αφορούσαν την ασφάλειά τους κατά τη μετακίνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδιωτική ομάδα ασφαλείας των Σάσεξ είχε εκφράσει προβληματισμούς για την απόσταση και την αυξημένη κίνηση στη διαδρομή προς το σχολείο.
Η Μέγκαν Μαρκλ έχει περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις της, ενώ ο Χάρι έχει πραγματοποιήσει σειρά υποχρεώσεων που συνδέονται κυρίως με το έργο του στους Αγώνες Invictus.
Την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκε σχολείο στο Μπέρμιγχαμ, όπου παρουσίασε εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμπνευσμένο από τους Αγώνες. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συμμετείχε σε παιχνίδι με μαθητές, αλλά και σε μάθημα επιστήμης που αφορούσε τον σχεδιασμό προσθετικών μελών.
Οι Αγώνες Invictus θα πραγματοποιηθούν στο Μπέρμιγχαμ από τις 10 έως τις 17 Ιουλίου του επόμενου έτους.
Ο Χάρι μίλησε στο CTV μετά την ολοκλήρωση άλματος με αλεξίπτωτο στο Τορόντο, μια κίνηση που πραγματοποίησε για να τιμήσει μια υπόσχεση προς έναν βετεράνο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ηλικίας 102 ετών και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση για τις στρατιωτικές φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Ερωτηθείς για τους λόγους που οδήγησαν την οικογένεια στην επιστροφή στη Βρετανία, ο Δούκας του Σάσεξ απάντησε πως υπήρχαν «πολλοί λόγοι», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Ειδικότερα, ο Δούκας του Σάσεξ, μιλώντας στο καναδικό δίκτυο CTV, αναφέρθηκε στην επιστροφή του στη Βρετανία μετά από έξι χρόνια ζωής στην Καλιφόρνια, λέγοντας πως η παραμονή του στη χώρα «είναι υπέροχη».
«Ήταν υπέροχα. Είναι υπέροχο να βρίσκομαι ξανά σε βρετανικό έδαφος. Τα παιδιά είναι χαρούμενα στο σχολείο και αυτό μου δίνει την ευκαιρία να επικεντρωθώ πραγματικά στους Αγώνες Invictus που θα διεξαχθούν στο Μπέρμιγχαμ τον Ιούλιο του επόμενου έτους» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποχώρησαν από τον ρόλο των ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας το 2020 και ξεκίνησαν μια νέα ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον περασμένο μήνα επέστρεψαν στη Βρετανία, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η οικογένεια έχει ως βάση της ιδιωτική κατοικία στην περιοχή των Κοτσγουόλντς, έξω από το Λονδίνο.
Τα παιδιά του ζευγαριού, ο 7χρονος Άρτσι και η 5χρονη Λίλιμπετ, χρειάστηκε να αλλάξουν σχολείο λίγες ημέρες μετά την έναρξη της φοίτησής τους, λόγω ανησυχιών που αφορούσαν την ασφάλειά τους κατά τη μετακίνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδιωτική ομάδα ασφαλείας των Σάσεξ είχε εκφράσει προβληματισμούς για την απόσταση και την αυξημένη κίνηση στη διαδρομή προς το σχολείο.
Αλλαγή σχολείου για τα παιδιά λόγω θεμάτων ασφαλείας
Η Μέγκαν Μαρκλ έχει περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις της, ενώ ο Χάρι έχει πραγματοποιήσει σειρά υποχρεώσεων που συνδέονται κυρίως με το έργο του στους Αγώνες Invictus.
Την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκε σχολείο στο Μπέρμιγχαμ, όπου παρουσίασε εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμπνευσμένο από τους Αγώνες. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συμμετείχε σε παιχνίδι με μαθητές, αλλά και σε μάθημα επιστήμης που αφορούσε τον σχεδιασμό προσθετικών μελών.
Οι Αγώνες Invictus θα πραγματοποιηθούν στο Μπέρμιγχαμ από τις 10 έως τις 17 Ιουλίου του επόμενου έτους.
Στο επίκεντρο οι Αγώνες Invictus του 2027
Ο Χάρι μίλησε στο CTV μετά την ολοκλήρωση άλματος με αλεξίπτωτο στο Τορόντο, μια κίνηση που πραγματοποίησε για να τιμήσει μια υπόσχεση προς έναν βετεράνο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ηλικίας 102 ετών και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση για τις στρατιωτικές φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Ερωτηθείς για τους λόγους που οδήγησαν την οικογένεια στην επιστροφή στη Βρετανία, ο Δούκας του Σάσεξ απάντησε πως υπήρχαν «πολλοί λόγοι», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
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