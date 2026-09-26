Είναι υπέροχο να βρίσκομαι ξανά σε βρετανικό έδαφος, τα παιδιά είναι χαρούμενα, εξομολογείται ο πρίγκιπας Χάρι

Ερωτηθείς σε συνέντευξη για τους λόγους που οδήγησαν την οικογένεια στην επιστροφή στη Βρετανία, απάντησε πως υπήρχαν «πολλοί λόγοι», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες