Ανάλυση: Ο Σι και η προσωπική διπλωματία με τον Τραμπ - Tο Πεκίνο τεστάρει τις «κόκκινες γραμμές» των ΗΠΑ για τις νέες ισορροπίες ισχύος στην Ασία

Η Ιαπωνία ως δεύτερο αλλά όχι δευτερεύον μέτωπο



Μια σύνοδος χωρίς συμφωνίες, αλλά όχι και χωρίς κέρδη

Οι συχνές συναντήσεις εξυπηρετούν επομένως το Πεκίνο ακόμη και χωρίς μεγάλες συμφωνίες. Ο Τραμπ και ο Σι έχουν ήδη συναντηθεί τρεις φορές από τον περασμένο Οκτώβριο και είναι πιθανό να βρεθούν ξανά τόσο στη σύνοδο APEC στη Σεντζέν τον Νοέμβριο όσο και στη σύνοδο της G20 στη Φλόριντα τον Δεκέμβριο. Κάθε επαφή δίνει στην κινεζική πλευρά μία νέα ευκαιρία να διερευνήσει ποιες αμερικανικές θέσεις είναι σταθερές και ποιες μπορούν να μετατραπούν σε αντικείμενο διαπραγμάτευσης.Η πιο ενδιαφέρουσα ίσως κίνηση του Σι πέρα από την Ταϊβάν ήταν η προσπάθειά του να βάλει στο τραπέζι την Ιαπωνία. Ο Κινέζος πρόεδρος υπενθύμισε ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα πολέμησαν στην ίδια πλευρά εναντίον της Ιαπωνίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, χρησιμοποιώντας όρους όπως «φασιστική» και «μιλιταριστική» για την αυτοκρατορική Ιαπωνία.Το ιστορικό μήνυμα έχει σύγχρονη στόχευση. Το Πεκίνο επιχειρεί εδώ και μήνες να συνδέσει τις σημερινές κινήσεις της Ιαπωνίας στον τομέα της άμυνας με το παρελθόν της χώρας, παρουσιάζοντας τον επανεξοπλισμό του Τόκιο ως επιστροφή σε μία πιο επιθετική στρατιωτική παράδοση. Η ένταση ενισχύθηκε μετά τις δηλώσεις της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι υπέρ της Ταϊβάν τον περασμένο Νοέμβριο. Για την Κίνα, η Ιαπωνία δεν είναι μία δευτερεύουσα παράμετρος. Είναι ο βασικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Ασία, φιλοξενεί κρίσιμες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και αποτελεί βασικό κρίκο οποιασδήποτε αμερικανικής επιχείρησης σε περίπτωση κρίσης γύρω από την Ταϊβάν.Η υπονόμευση της εμπιστοσύνης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τόκιο θα είχε για το Πεκίνο πολύ μεγαλύτερη στρατηγική αξία από μία πρόσκαιρη εμπορική παραχώρηση. Η απάντηση της Τακαΐτσι ήταν γι’ αυτό εξίσου χαρακτηριστική. Τόνισε ότι Ιαπωνία και Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτύχει «γνήσια συμφιλίωση» και ότι η συμμαχία τους βασίζεται πλέον σε ισχυρούς δεσμούς αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Το Τόκιο αντιλαμβάνεται ότι η μάχη δεν αφορά μόνο τις στρατιωτικές ισορροπίες, αλλά και την αφήγηση γύρω από το ποιος αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και ποιος επιχειρεί να αναθεωρήσει το υπάρχον status quo.Για το Πεκίνο, η σύνοδος είχε τέλος και μία σημαντική εσωτερική διάσταση. Οι εικόνες του Σι να γίνεται δεκτός με τιμές στον Λευκό Οίκο και στην αεροπορική βάση Andrews κυριάρχησαν στα κινεζικά κρατικά μέσα. Η υποδοχή παρουσιάστηκε ως απόδειξη ότι η Κίνα βρίσκεται πλέον στο ίδιο επίπεδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι ο ηγέτης της αντιμετωπίζεται ως ισότιμος συνομιλητής του Αμερικανού προέδρου. Αυτό είναι κρίσιμο για τη μακροχρόνια κινεζική στρατηγική. Από την εποχή του Ντενγκ Σιαοπίνγκ έως σήμερα, ένα από τα βασικά ζητούμενα του Πεκίνου ήταν η μετάβαση από τη θέση μιας ανερχόμενης δύναμης στη θέση μιας δύναμης που απαιτεί ισότιμο λόγο στη διαμόρφωση των κανόνων του διεθνούς συστήματος.Ο Σι χρησιμοποιεί κάθε σύνοδο κορυφής όχι μόνο για να συζητήσει επιμέρους ζητήματα, αλλά και για να ενισχύσει αυτήν την εικόνα στο εσωτερικό της Κίνας και στο εξωτερικό. Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο εξακολουθούν να βρίσκονται σε βαθιά αντιπαράθεση για το εμπόριο, την τεχνολογία, τις αλυσίδες εφοδιασμού, την Ταϊβάν και τη στρατιωτική παρουσία στον Ειρηνικό. Καμία από αυτές τις διαφορές δεν εξαφανίστηκε επειδή οι δύο ηγέτες χαμογέλασαν περισσότερο από το συνηθισμένο. Η ουσία της συνάντησης βρίσκεται αλλού.Ο Σι δεν χρειάζεται απαραίτητα μία μεγάλη συμφωνία με τον Τραμπ. Του αρκεί σε αυτή τη φάση να διαπιστώνει ποια σημεία της αμερικανικής στρατηγικής είναι διαπραγματεύσιμα, πού μπορεί να δημιουργήσει αμφιβολίες στους συμμάχους των ΗΠΑ και πώς μπορεί να μεταφέρει σταδιακά τη συζήτηση από την αποτροπή της Κίνας στη διαχείριση μιας σχέσης δύο ισότιμων υπερδυνάμεων. Και μέσα σε αυτήν τη διαδικασία, η Ταϊβάν παραμένει το βασικό τεστ.Όχι μόνο για τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου, αλλά για το κατά πόσο το αμερικανικό σύστημα συμμαχιών στην Ασία θα συνεχίσει να λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες όταν η πίεση της Κίνας αυξάνεται και η προσωπική διπλωματία των δύο ηγετών αποκτά ολοένα μεγαλύτερο βάρος.