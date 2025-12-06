Οι μυστικές ζωές των κρυφών παιδιών του Πούτιν που μεγαλώνουν μέσα στον πλούτο αλλά και την απομόνωση
Ο Ρώσος πρόεδρος διατηρεί τις προσωπικές του σχέσεις και την οικογενειακή ζωή αυστηρά κρυφές, αναγκάζοντας τα παιδιά του να μεγαλώσουν απομονωμένα σε στρατιωτικά προστατευμένα καταλύματα
Η οικογενειακή ζωή του Πούτιν κρύβει μυστηριώδη και επικίνδυνα μυστικά, με τις φήμες για τα παιδιά του να είναι γεμάτες από θρίλερ και μυστικότητα.
Special mugs to avoid poison and growing up in an isolated fortress: The hidden lives of Vladimir Putin’s secret children https://t.co/SDD6GhNy3L pic.twitter.com/WcIJ9N3sST— New York Post (@nypost) December 5, 2025
Η απομονωμένη ζωή της Ελίζαβετα ΡούντοβαΗ 22χρονη Ελίζαβετα Ρούντοβα, που φέρει και το ψευδώνυμο Λουίζα Ρόζοβα, πιστεύεται ότι είναι η κόρη του Πούτιν από τη Σβετλάνα Κριβονόγιχ, πρώην καθαρίστρια σε πολυτελή κατοικία του Ρώσου προέδρου.
Η Ρούντοβα, η οποία σήμερα ζει στο Παρίσι, απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις φήμες για τη σύνδεσή της με τον Ρώσο ηγέτη, ενώ εμφανίζεται να ζει μια πολυτελή ζωή, απολαμβάνοντας τους καρπούς της φημολογούμενης σχέσης του Πούτιν με τη μητέρα της.
Putin’s mistress and the mother of his third daughter has not yet fallen under US sanctions 🤬#Putin’s former girlfriend, Svetlana Krivonogikh, is a shareholder in Bank Rossiya and the National Media Group, which consistently promotes the invasion of #Ukraine.— The Anti-Corruption Foundation (@ACF_int) July 15, 2024
Krivonogikh… pic.twitter.com/sZ6W8Xu9eP
Reports suggest that Vladimir Putin's alleged 21-year-old daughter, Elizaveta Krivonogikh, received a passport under the name Elizaveta Olegovna Rudnova. Journalists claim she studied in Paris at the ICART School of Management in Culture and Art under this name.#Putin… pic.twitter.com/16l2EoW8Tr— X Headlines (@XHeadlinec) November 27, 2024
Η Ρούντοβα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, απολαμβάνει τώρα μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια στο Παρίσι, με την ίδια να εργάζεται σε δύο γκαλερί της γαλλικής πρωτεύουσας.
Αυτές οι γκαλερί είναι γνωστές για τις αντιπολεμικές και αντιφρονούντες εκθέσεις τους, κάτι που προκαλεί ενδιαφέρον λόγω του πώς συνδέεται το όνομα της Ρούντοβα με τον ίδιο τον Πούτιν και την πολιτική του.
Η απομονωμένη ζωή των παιδιών του Πούτιν με την Αλίνα ΚαμπάεβαΗ Ρωσία έχει συνδέσει το όνομα της Αλίνα Καμπάεβα, θρύλου της ρυθμικής γυμναστικής, με τον Πούτιν, με τον οποίο φημολογείται ότι διατηρεί σχέση από το 2008. Μαζί φέρονται να έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον Ιβάν (9 ετών) και τον Βλαντιμίρ Τζούνιορ (5 ετών).
Οι γιοι του Πούτιν ζουν σε μια απομονωμένη κατοικία κοντά στη λίμνη Βάλνται, προστατευμένοι από την ελίτ ασφάλεια της Ρωσίας (FSO).
Τα παιδιά δεν πηγαίνουν σε σχολείο, αλλά εκπαιδεύονται μόνο με ιδιωτικούς δασκάλους. Η καθημερινότητά τους παρακολουθείται αυστηρά, με περιορισμένες επαφές με τον έξω κόσμο και υπό συνεχές έλεγχο.
Putin and ex-gymnast Alina Kabaeva have two sons who live in presidential residences and never leave them. In Valdai, they are guarded by seven Pantsir-S1 systems — Dossier Center pic.twitter.com/GKJuHnT82F— GeopoliticsToday (@SpotlightNeedy) September 4, 2024
Η αυστηρή προστασία και η μοναξιά της οικογένειας ΠούτινΗ ζωή των παιδιών του Βλαντιμίρ Πούτιν αποκαλύπτει μια εικόνα απομόνωσης και αυστηρού ελέγχου. Κάθε στιγμή της καθημερινότητάς τους προστατεύεται από ένα σύστημα ασφάλειας που περιλαμβάνει όχι μόνο φυσική απομόνωση, αλλά και εξειδικευμένα μέτρα, όπως η χρήση προσωπικών κούπων για να αποφεύγουν δηλητηριάσεις.
Οι φήμες για τα κρυμμένα παιδιά του Πούτιν ενισχύονται από την υπερβολική μυστικότητα και τη συνεχιζόμενη απαγόρευση του Ρώσου προέδρου να αναγνωρίσει δημόσια οποιοδήποτε παιδί έχει γεννηθεί εκτός γάμου.
Η ζωή των παιδιών του Πούτιν κρύβει ένα μυστήριο, με την οικογένεια να ζει υπό συνεχές παρακολούθηση και έλεγχο. Μάλιστα, οι ίδιοι δεν φαίνεται να έχουν καμία σχέση με τον έξω κόσμο και την κοινωνία, και οι όποιες δραστηριότητές τους περιορίζονται αυστηρά στους οικογενειακούς κύκλους.
Η απομόνωση είναι μια επιβεβλημένη συνθήκη για την οικογένεια Πούτιν, καθώς, σύμφωνα με τον συγγραφέα και ειδικό στο ρωσικό πολιτικό τοπίο Τζον Ο’Νιλ, ο Πούτιν έχει μάθει από την εποχή του στην KGB να κρύβει τα προσωπικά του δεδομένα και να αποφεύγει την οποιαδήποτε εκτεθειμένη εικόνα της οικογένειας του.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πούτιν δεν αποδέχεται δημόσια τα παιδιά που έχει με άλλες γυναίκες, προκειμένου να διαφυλάξει την εικόνα του ως «παραδοσιακός οικογενειάρχης», αποφεύγοντας τις αντιφάσεις με τη θρησκευτική του πίστη.
Οι δύο επίσημες κόρες του ΠούτινΟ Βλαντιμίρ Πούτιν, πέρα από τις φήμες για άλλες μυστικές σχέσεις και παιδιά, έχει δύο επίσημες κόρες που είναι γνωστές στον κόσμο: τη Μάρια Βλαντιμίροβνα Βορόντσοβα και την Κατερίνα Βλαντιμίροβνα Τιχόνοβα.
🇫🇷❤️🇺🇦— Rico Zenith (@DantonQ22) January 21, 2024
1/3- À propos de Maria Vladimirovna Vorontsova (en russe : Мария Владимировна Воронцова),fille cadette du #Dictateur #Putin,qui peut certifier que ses diplômes et titres,mais également ses thèses,publications scientifiques⬇️ pic.twitter.com/G7cQA70kbo
Η Μάρια είναι η κόρη του Πούτιν από τον πρώτο του γάμο με τη Λιουντμίλα Πούτιν, την πρώην αεροσυνοδό της Aeroflot. Παρά τις αναφορές στα μέσα, η Μάρια έχει αποφύγει να δώσει δημόσιες δηλώσεις και να εμφανιστεί μαζί με τον πατέρα της, παρά την πολύχρονη αποχή τους από τα κοινά φώτα της δημοσιότητας.
Η Κατερίνα Τιχόνοβα, η μικρότερη από τις δύο κόρες, είναι 39 ετών και ζει με το ψευδώνυμο "Κατερίνα Βλαντιμίροβνα Τιχόνοβα". Αν και η Τιχόνοβα είναι πιο γνωστή στο κοινό σε σχέση με την αδελφή της, παραμένει εξαιρετικά κρυφή και αποφεύγει τα δημόσια σχόλια για τη ζωή της.
Η ίδια έχει σπουδάσει και έχει επαγγελματική σταδιοδρομία ως διευθύντρια έργων και υπεύθυνη για μεγάλα επιστημονικά προγράμματα στην περιοχή της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Παρά την επαγγελματική της επιτυχία, η Κατερίνα δεν εμφανίζεται συχνά σε δημόσιες εκδηλώσεις με τον πατέρα της και η προσωπική της ζωή παραμένει άγνωστη.
Παρά το γεγονός ότι είναι γνωστές οι ταυτότητές τους και οι επαγγελματικές τους πορείες, ο Πούτιν φροντίζει να κρατά την οικογενειακή του ζωή αυστηρά μυστική, και καμία από τις δύο κόρες του δεν έχει δημοσίως εκφραστεί σχετικά με τον πολιτικό του καθεστώς ή τις δραστηριότητές του. Αυτό δείχνει την ανάγκη του Ρώσου προέδρου να προστατεύει την οικογένειά του από τις εξωτερικές πιέσεις, διατηρώντας μια εικόνα αυστηρής ιδιωτικότητας και ασφάλειας.
