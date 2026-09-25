Νέο πογκρόμ κατά γυναικών από την «αστυνομία ηθών» στο Αφγανιστάν, δείτε βίντεο

Περίπου 20 γυναίκες συνελήφθησαν στην Καμπούλ και τέσσερις αφέθηκαν ελεύθερες μετά από έλεγχο στα κινητά τους – Τουλάχιστον 21 γυναίκες είχαν κρατηθεί τον περασμένο μήνα στη Χεράτ





Περίπου 20 γυναίκες συνελήφθησαν από την «αστυνομία ηθών» στην περιοχή Shah-e Do Shamshira της Καμπούλ, σύμφωνα με το αφγανικό μέσο Kabul Now, ενω περίπου 16 από αυτές φέρεται να παρέμειναν υπό κράτηση. Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, καταγράφει μια γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι μέλος της λεγόμενης «αστυνομίας ηθών» των Ταλιμπάν, να προσπαθεί να αναγκάσει μια άλλη γυναίκα να μπει σε βαν.



Ταλιμπάν μαζί με αρκετές ακόμη γυναίκες. Σύμφωνα με τις αναφορές, τέσσερις από τις περίπου 20 γυναίκες αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθερες, αφού οι αρχές έλεγξαν τα κινητά τους τηλέφωνα. Ο ακριβής λόγος για τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις δεν έχει γίνει γνωστός.













Κάτοικος της Χεράτ δήλωσε ότι οι γυναίκες φοβούνται ολοένα και περισσότερο να βγουν από τα σπίτια τους, καταγγέλλοντας ότι παρενοχλούνται στους δρόμους με πρόσχημα την επιβολή των κανόνων περί «ηθικής». «Οι γυναίκες συλλαμβάνονται, εκφοβίζονται και υφίστανται ψυχολογική κακοποίηση, όμως κανείς δεν ακούει», ανέφερε.



Σε άλλο περιστατικό στη Χεράτ, γυναίκες είχαν είχαν συγκεντρωθεί για διαμαρτυρία στην οποία ένοπλοι άνδρες διέλυσαν τη συγκέντρωση. Μεταξύ των διαδηλωτριών υπήρχαν και γυναίκες που φορούσαν πλήρη κάλυψη.



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Το Amu TV ανέφερε ότι δεκάδες γυναίκες, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 21 των οποίων η κράτηση επιβεβαιώθηκε ανεξάρτητα, είχαν τεθεί υπό κράτηση από αξιωματούχους του υπουργείου των Ταλιμπάν για την Προώθηση της Αρετής και την Πρόληψη της Ανηθικότητας.



Περιορισμοί μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν Οι νέες συλλήψεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των περιορισμών που έχει επιβληθεί στις γυναίκες και τα κορίτσια από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021.



Οι αρχές έχουν απαγορεύσει τη δευτεροβάθμια και πανεπιστημιακή εκπαίδευση των κοριτσιών, έχουν επιβάλει περιορισμούς στην εργασία των γυναικών και έχουν αυστηροποιήσει τους κανόνες σχετικά με την εμφάνιση και τις μετακινήσεις τους σε δημόσιους χώρους.



Νέες συλλήψεις γυναικών στο Αφγανιστάν , αυτή τη φορά στην Καμπούλ, καταγράφονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αυστηροποίησης των περιορισμών που επιβάλλουν οι Ταλιμπάν στη δημόσια ζωή.Περίπου 20 γυναίκες συνελήφθησαν από την «αστυνομία ηθών» στην περιοχή Shah-e Do Shamshira της Καμπούλ, σύμφωνα με το αφγανικό μέσο Kabul Now, ενω περίπου 16 από αυτές φέρεται να παρέμειναν υπό κράτηση. Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, καταγράφει μια γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι μέλος της λεγόμενης «αστυνομίας ηθών» των, να προσπαθεί να αναγκάσει μια άλλη γυναίκα να μπει σε βαν.Η γυναίκα αντιστέκεται, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος διακρίνεται ένας άνδρας αξιωματούχος τωνμαζί με αρκετές ακόμη γυναίκες. Σύμφωνα με τις αναφορές, τέσσερις από τις περίπου 20 γυναίκες αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθερες, αφού οι αρχές έλεγξαν τα κινητά τους τηλέφωνα. Ο ακριβής λόγος για τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις δεν έχει γίνει γνωστός.Συλλήψεις και στη Χεράτ Το περιστατικό στην Καμπούλ έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τις συλλήψεις τουλάχιστον εννέα γυναικών στη Χεράτ, σύμφωνα με το αφγανικό δίκτυο Amu TV. Οι γυναίκες φέρεται να φορούσαν χιτζάμπ, ωστόσο συνελήφθησαν από την «αστυνομία ηθών» των Ταλιμπάν.Κάτοικος της Χεράτ δήλωσε ότι οι γυναίκες φοβούνται ολοένα και περισσότερο να βγουν από τα σπίτια τους, καταγγέλλοντας ότι παρενοχλούνται στους δρόμους με πρόσχημα την επιβολή των κανόνων περί «ηθικής». «Οι γυναίκες συλλαμβάνονται, εκφοβίζονται και υφίστανται ψυχολογική κακοποίηση, όμως κανείς δεν ακούει», ανέφερε.Σε άλλο περιστατικό στη Χεράτ, γυναίκες είχαν είχαν συγκεντρωθεί για διαμαρτυρία στην οποία ένοπλοι άνδρες διέλυσαν τη συγκέντρωση. Μεταξύ των διαδηλωτριών υπήρχαν και γυναίκες που φορούσαν πλήρη κάλυψη.Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Χεράτ, Sayed Masoud Hosseini, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο Bakhtar News Agency ότι η συγκέντρωση είχε προκαλέσει «εντάσεις» και διατάραξη της δημόσιας τάξης, με αφορμή την αντίθεση στην ισλαμική ενδυμασία, την οποία χαρακτήρισε θρησκευτική υποχρέωση.Το Amu TV ανέφερε ότι δεκάδες γυναίκες, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 21 των οποίων η κράτηση επιβεβαιώθηκε ανεξάρτητα, είχαν τεθεί υπό κράτηση από αξιωματούχους του υπουργείου των Ταλιμπάν για την Προώθηση της Αρετής και την Πρόληψη της Ανηθικότητας.Οι νέες συλλήψεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των περιορισμών που έχει επιβληθεί στις γυναίκες και τα κορίτσια από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021.Οι αρχές έχουν απαγορεύσει τη δευτεροβάθμια και πανεπιστημιακή εκπαίδευση των κοριτσιών, έχουν επιβάλει περιορισμούς στην εργασία των γυναικών και έχουν αυστηροποιήσει τους κανόνες σχετικά με την εμφάνιση και τις μετακινήσεις τους σε δημόσιους χώρους.

Οι γυναίκες παραμένουν αποκλεισμένες από την εκπαίδευση μετά το δημοτικό, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2022 ισχύει απαγόρευση για την ανώτατη εκπαίδευσή τους.



Τον Νοέμβριο του 2025, οι εξετάσεις αποφοίτησης για επαγγέλματα υγείας πραγματοποιήθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χωρίς τη συμμετοχή γυναικών, μετά την απαγόρευση της φοίτησής τους σε ιατρικά ιδρύματα από τον Δεκέμβριο του 2024.



Παράλληλα, γυναίκες που θεωρείται ότι δεν συμμορφώνονται με την απαίτηση για χρήση τσαντόρ, της παραδοσιακής ισλαμικής ενδυμασίας που καλύπτει ολόκληρο το σώμα, έχουν απομακρυνθεί από μέσα μαζικής μεταφοράς και έχουν αντιμετωπίσει περιορισμούς στην πρόσβαση σε αγορές και δημόσιες υπηρεσίες.



Νόμος που έχει τεθεί σε ισχύ προβλέπει επίσης περιορισμούς για γυναίκες που επιθυμούν να αποχωρήσουν από έναν γάμο, ενώ προβλέπεται διαδικασία διαμεσολάβησης για γυναίκες που επιδιώκουν να φύγουν από έναν κακοποιητικό σύζυγο.