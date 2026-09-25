Ο Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» στην Ουκρανία να κατασκευάζει πυραύλους Patriot, αποκάλυψε ο Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» στην Ουκρανία να κατασκευάζει πυραύλους Patriot, αποκάλυψε ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και φέρεται να πήρε τις διαβεβαιώσεις που ήθελε

Ο Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» στην Ουκρανία να κατασκευάζει πυραύλους Patriot, αποκάλυψε ο Ζελένσκι
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Την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιτρέψει στο Κίεβο να κατασκευάζει πυραύλους Patriot, ένα από τα βασικά αιτήματα της ουκρανικής πλευράς στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τις αδιάκοπες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις, αποκάλυψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή.

«Υπάρχουν συγκεκριμένες συμφωνίες σε ισχύ», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους. «Κατά την τελευταία μας συνάντηση, ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι ναι, έχω λάβει την τελική απόφαση: η Ουκρανία θα λάβει άδεια για την κατασκευή πυραύλων Patriot».



Θυμίζεται πως οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα, όπου ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «ασθενή μηδέν», υποστηρίζοντας ότι όσο περισσότερη ελευθερία έχει να ενεργεί, «τόσο πιο επικίνδυνος γίνεται ο κόσμος για όλους τους υπόλοιπους».

Το ζήτημα της έγκρισης από τον Τραμπ για την παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης Patriot από την Ουκρανία παρέμενε εδώ και μήνες ένα από τα βασικά αιτήματα του Κιέβου.

Το σύστημα Patriot θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα αεράμυνας στον κόσμο, ικανό να εντοπίζει και να καταστρέφει εισερχόμενες απειλές, και η Ουκρανία το θεωρεί κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των ρωσικών βαλλιστικών επιθέσεων.

Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η Ουκρανία θα αποκτούσε το δικαίωμα κατασκευής Patriot στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον περασμένο Ιούλιο, όμως λίγες εβδομάδες αργότερα εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός απέναντι στην πρόταση αυτή.

Πρόταση για τριμερή συνάντηση ΗΠΑ - Ουκρανίας - Ρωσίας

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν τη διοργάνωση τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ.


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«Όσον αφορά την τριμερή συνάντηση, η αμερικανική πλευρά πρότεινε τη διοργάνωσή της», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία και ότι οι ΗΠΑ πρότειναν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως τόπο διεξαγωγής.

«Θα ενημερώσουμε την ευρωπαϊκή πλευρά και θα συζητήσουμε μαζί τους αυτές τις λεπτομέρειες. Οι Αμερικανοί θα μιλήσουν με τους Ρώσους και σε δέκα ημέρες θα επιστρέψουμε με μια συγκεκριμένη προοπτική και αποτέλεσμα», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία δεν έχει δεσμευτεί για τη συμμετοχή της σε τριμερείς συνομιλίες, αναφέροντας μόνο ότι αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν «σύντομα».

Νέα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο

Η Ρωσία συνεχίζει εδώ και περίπου έναν μήνα τις σχεδόν καθημερινές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας και ιδιαίτερα της πρωτεύουσας Κιέβου.

Την Παρασκευή, πέντε άμαχοι, μεταξύ των οποίων και ένας έφηβος, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 27 ακόμη τραυματίστηκαν σε σειρά επιθέσεων με drones στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου.
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