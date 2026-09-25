Αυστραλία: Εξετάζεται αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη μετά από κυβερνοεπίθεση από πράκτορα της OpenAI

Η εξέλιξη αυτή οξύνει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις Αυστραλίας-ΗΠΑ, οι οποίες δοκιμάζονται ήδη λόγω της απόφασης της Καμπέρα να απαγορεύσει τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εφήβους





Η κυβερνοεπίθεση στον ιστότοπο μιας από τις κυβερνητικές υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα ενδέχεται να οδηγήσει την Καμπέρα να υιοθετήσει αυστηρότερη στάση, καθώς η Αυστραλία προετοιμάζει νομοθεσία ειδικά για την τεχνητή νοημοσύνη με ορίζοντα εφαρμογής το 2027.









Australian PM Anthony Albanese used his trip to the UN to call for greater controls on artificial intelligence, pointing to the revelation that OpenAI had hacked a government website as evidence of the need for tougher safeguards https://t.co/CsBNk6gRKd — Bloomberg (@business) September 25, 2026





Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Αυστραλίας ενδέχεται να περιλαμβάνει την υποχρέωση των εταιρειών AI να αναφέρουν περιστατικά παραβίασης ασφαλείας ιστοτόπων από προϊόντα τους.



Το περιστατικό με την διείσδυση στο Medicare ενδέχεται να φέρει στο προσκήνιο και τη σημασία της «κοινωνικής άδειας»: το ερώτημα αν μια εταιρεία ωφελεί την κοινότητα μέσα στην οποία δραστηριοποιείται, όταν οι αυστραλιανές αρχές εξετάσουν τις αιτήσεις για την κατασκευή κέντρων δεδομένων (data centers).



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Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι χαρακτήρισε την κυβερνοεπίθεση, που σημειώθηκε τον Ιούνιο αλλά αποκαλύφθηκε από την OpenAI τον Σεπτέμβριο, «απαράδεκτη» και τόνισε ότι εξέφρασε «την εξαιρετική του ανησυχία» στον επικεφαλής της εταιρείας Σαμ Άλτμαν. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση της Αυστραλίας εξετάζει «πιθανές αντιδράσεις σε νομοθετικό επίπεδο και στον τομέα της επιβολής του νόμου».



Η OpenAI ανακοίνωσε ότι εντόπισε την κυβερνοεπίθεση – μία από τουλάχιστον τέσσερις εναντίον κυβερνητικών ιστοτόπων της Αυστραλίας—τον Αύγουστο και υπογράμμισε ότι δεν ήταν σκόπιμη και δεν έθεσε σε κίνδυνο προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Medicare.



Όξυνση της αντιπαράθεσης Το περιστατικό οξύνει την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Αυστραλίας και



Ακόμη και πριν γίνει γνωστό ότι ένας πράκτορας του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI διείσδυσε σε βάση δεδομένων του συστήματος υγείας της Αυστραλίας , του Medicare, η κυβέρνηση κλιμάκωνε τη ρητορική της σχετικά με την ανάγκη αυστηριοποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου.Η κυβερνοεπίθεση στον ιστότοπο μιας από τις κυβερνητικές υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα ενδέχεται να οδηγήσει την Καμπέρα να υιοθετήσει αυστηρότερη στάση, καθώς η Αυστραλία προετοιμάζει νομοθεσία ειδικά για την τεχνητή νοημοσύνη με ορίζοντα εφαρμογής το 2027.Στο μεταξύ η εξέλιξη αυτή οξύνει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις Αυστραλίας-ΗΠΑ, οι οποίες δοκιμάζονται ήδη λόγω της απόφασης της Καμπέρα να απαγορεύσει τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εφήβους, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα τεχνολογικής πολιτικής.Η Αυστραλία έχει ήδη προκαλέσει την αγανάκτηση της OpenAI και της αντιπάλου της Anthropic με την άρνησή της να τους επιτρέψει να παρακάμψουν τους νόμους για τα πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση των μοντέλων τους τεχνητής νοημοσύνης, ζητώντας τους να διαπραγματευθούν πρώτα συμφωνίες με τους κατόχους των αδειών, σημειώνουν οι ειδικοί.Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Αυστραλίας ενδέχεται να περιλαμβάνει την υποχρέωση των εταιρειών AI να αναφέρουν περιστατικά παραβίασης ασφαλείας ιστοτόπων από προϊόντα τους.Το περιστατικό με την διείσδυση στο Medicare ενδέχεται να φέρει στο προσκήνιο και τη σημασία της «κοινωνικής άδειας»: το ερώτημα αν μια εταιρεία ωφελεί την κοινότητα μέσα στην οποία δραστηριοποιείται, όταν οι αυστραλιανές αρχές εξετάσουν τις αιτήσεις για την κατασκευή κέντρων δεδομένων (data centers).Αναφορικά με το περιστατικό με το Medicare, ο Τόμπι Γουόλς επικεφαλής επιστήμοντας στο ινστιτούτο AI του πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας σχολίασε ότι ελπίζει «να ενθαρρύνει την κυβέρνηση να αναλάβει αυξημένο εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο επί ενός κλάδου που πρέπει να ωριμάσει γρήγορα». Εκτίμησε εξάλλου ότι αν άνθρωποι έκαναν μια τέτοια κυβερνοεπίθεση «θα διώκονταν ποινικά».Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι χαρακτήρισε την κυβερνοεπίθεση, που σημειώθηκε τον Ιούνιο αλλά αποκαλύφθηκε από την OpenAI τον Σεπτέμβριο, «απαράδεκτη» και τόνισε ότι εξέφρασε «την εξαιρετική του ανησυχία» στον επικεφαλής της εταιρείας Σαμ Άλτμαν. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση της Αυστραλίας εξετάζει «πιθανές αντιδράσεις σε νομοθετικό επίπεδο και στον τομέα της επιβολής του νόμου».Η OpenAI ανακοίνωσε ότι εντόπισε την κυβερνοεπίθεση – μία από τουλάχιστον τέσσερις εναντίον κυβερνητικών ιστοτόπων της Αυστραλίας—τον Αύγουστο και υπογράμμισε ότι δεν ήταν σκόπιμη και δεν έθεσε σε κίνδυνο προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Medicare.Το περιστατικό οξύνει την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Αυστραλίας και ΗΠΑ , καθώς ο αποκλεισμός των παιδιών κάτω των 16 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η επιβολή εισφορών στις πλατφόρμες που δημοσιεύουν αυστραλιανό ειδησεογραφικό περιεχόμενο έχουν προκαλέσει την οργή της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα νέα σχέδια της Αυστραλίας να απαιτεί από τις εταιρείες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ασφάλεια των χρηστών – όπως και να επιτρέπουν στους χρήστες να αποκλείουν τους αλγόριθμους—χαρακτηρίστηκαν «λογοκρισία» από την Ουάσινγκτον.



Παράλληλα η Καμπέρα επιδιώκει να υιοθετήσει ομοσπονδιακή νομοθεσία που θα προβλέπει ότι τα κέντρα δεδομένων θα παράγουν την ενέργεια που χρειάζεται και θα θέτει ανώτατα όρια στη χρήση νερού.



Τον Δεκέμβριο η OpenAI ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την αυστραλιανή εταιρεία NextDC για την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων 621 μεγαβάτ στο Σίδνεϊ και η Καμπέρα αμέσως ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει περιορισμούς στον πολεοδομικό σχεδιασμό των data centers.



Οι δύο εταιρείες έχουν δηλώσει ότι θα συμμορφωθούν αλλά ακόμη δεν έχουν λάβει έγκριση από τις αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας.



Από την πλευρά της η Anthropic συνεργάζεται επίσης με αυστραλιανή εταιρεία για την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων 2,16 γιγαβάτ στο Κουίνσλαντ, το οποίο επίσης αναμένει να λάβει έγκριση από την κυβέρνηση της πολιτείας.



Η Άμπιγκεϊλ Μπόιντ, βουλευτής της Νέας Νότιας Ουαλίας που έχει τεθεί επικεφαλής έρευνας για τα data centers, δήλωσε ότι η πολιτεία «πρέπει οπωσδήποτε να εξετάσει τη βλάβη στην κοινωνία που προκαλούν αυτές οι τεχνολογίες όταν εξετάζει τις άδειες πολεοδομικού σχεδιασμού για αυτά τα γιγάντια κέντρα δεδομένων»