Σταθερός ο εφοδιασμός φυσικού αερίου στην ΕΕ, λέει η Κομισιόν
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Κομισιόν Φυσικό Αέριο Ευρωπαϊκή Ένωση

Σταθερός ο εφοδιασμός φυσικού αερίου στην ΕΕ, λέει η Κομισιόν

Λειτουργούμε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον το οποίο είναι πολύ ευμετάβλητο, με εξαιρετικά υψηλές τιμές ενέργειας, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Άννα - Κάιζα Ιτκόνεν

Σταθερός ο εφοδιασμός φυσικού αερίου στην ΕΕ, λέει η Κομισιόν
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Η Κομισιόν προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά με τη συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο, με την εκπρόσωπο Τύπου Άννα - Κάιζα Ιτκόνεν να δηλώνει πως «η Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ επιβεβαίωσαν εκ νέου ότι ο εφοδιασμός της ΕΕ με φυσικό αέριο παραμένει σταθερός προς το παρόν».

Όπως σημείωσε, «προφανώς λειτουργούμε αυτή τη στιγμή σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον το οποίο είναι πολύ ευμετάβλητο, με εξαιρετικά υψηλές τιμές ενέργειας και ένα πολύ απρόβλεπτο περιβάλλον», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Κομισιόν παρακολουθεί «πολύ, πολύ στενά» τις εξελίξεις.

Η ίδια παρέπεμψε στην ερχόμενη Τετάρτη, όταν στο Δουβλίνο οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ θα συνεδριάσουν στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας, αλλά και στην έκθεση για την ετοιμότητα ενόψει του χειμώνα, την οποία χαρακτήρισε «ένα πολύ λεπτομερές σενάριο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».
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