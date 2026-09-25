Στο Παρίσι ο Πάπας Λέων: «Μεγάλη χαρά να βρίσκομαι ανάμεσά σας» - Το μήνυμα για την αναγέννηση της Παναγίας των Παρισίων

Ο Ποντίφικας ξεκίνησε την τετραήμερη επίσκεψή του στη Γαλλία με ομιλία στα γαλλικά στο Μέγαρο των Ηλυσίων - Η αναφορά στη Νοτρ Νταμ και η προειδοποίηση για την τεχνητή νοημοσύνη