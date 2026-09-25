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Στο Παρίσι ο Πάπας Λέων: «Μεγάλη χαρά να βρίσκομαι ανάμεσά σας» - Το μήνυμα για την αναγέννηση της Παναγίας των Παρισίων
Στο Παρίσι ο Πάπας Λέων: «Μεγάλη χαρά να βρίσκομαι ανάμεσά σας» - Το μήνυμα για την αναγέννηση της Παναγίας των Παρισίων
Ο Ποντίφικας ξεκίνησε την τετραήμερη επίσκεψή του στη Γαλλία με ομιλία στα γαλλικά στο Μέγαρο των Ηλυσίων - Η αναφορά στη Νοτρ Νταμ και η προειδοποίηση για την τεχνητή νοημοσύνη
Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία πραγματοποιεί ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, ο οποίος έφτασε στο Παρίσι για τετραήμερη περιοδεία με σειρά επαφών και εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων η συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η επίσκεψη στην UNESCO, η παρουσία του στη Νοτρ Νταμ και η αγρυπνία με νέους στο Σταντ ντε Φρανς.
Μετά την ομιλία του Γάλλου προέδρου, ο Ποντίφικας πήρε τον λόγο και ευχαρίστησε τον Εμανουέλ Μακρόν για την πρόσκληση και τη θερμή υποδοχή, μιλώντας στα γαλλικά: «Είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων, κύριε πρόεδρε, για την εγκάρδια πρόσκλησή σας να επισκεφθώ τη Γαλλία και σας ευχαριστώ για τα λόγια καλωσορίσματος που μόλις απευθύνατε» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στη Γαλλία και τον ρόλο της στον παγκόσμιο πολιτισμό, ο Πάπας τόνισε ότι το Παρίσι, που εδώ και αιώνες αποκαλείται «πόλη του φωτός», αποτελεί σύμβολο πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής ακτινοβολίας. «Η Γαλλία λάμπει ως φάρος πολιτισμού, τέχνης και πνευματικότητας, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο» σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη συμβολή των γαλλικών πανεπιστημίων, των ακαδημιών και των ερευνητικών ιδρυμάτων στην αναζήτηση της γνώσης και της αλήθειας.
«Η γαλλική τεχνογνωσία αποτελεί συνώνυμο της αριστείας σε πολλούς τομείς», ανέφερε ο Πάπας, κάνοντας ειδική μνεία στο έργο αποκατάστασης του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019.
«Η επαναλειτουργία της Νοτρ Νταμ δεν είναι μόνο η κορύφωση ενός τεχνικού άθλου, αλλά το σύμβολο μιας ελπίδας που ανακτήθηκε. Είναι η απόδειξη ότι αυτό που θεωρούσαμε κατεστραμμένο για πάντα μπορεί να αναγεννηθεί μέσα από τη συνεργασία όλων» ανέφερε.
Την ίδια ώρα, κάλεσε τους πολιτικούς, κοινωνικούς και θρησκευτικούς φορείς της Γαλλίας να εργαστούν με πνεύμα ενότητας και κοινής προσπάθειας, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αποτελεί «γη με βαθιές χριστιανικές ρίζες».
Επιπλέον, προειδοποίησε για τον κίνδυνο να χαθεί η ανθρώπινη διάσταση μέσα στην ολοένα αυξανόμενη παρουσία της τεχνολογίας, αναφερόμενος ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη.
«Υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε την ανθρωπιά μας μέσα στον “παράδεισο των μηχανών” που εισβάλλουν και διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας» ανέφερε ο Ποντίφικας.
Μετά την ομιλία του Γάλλου προέδρου, ο Ποντίφικας πήρε τον λόγο και ευχαρίστησε τον Εμανουέλ Μακρόν για την πρόσκληση και τη θερμή υποδοχή, μιλώντας στα γαλλικά: «Είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων, κύριε πρόεδρε, για την εγκάρδια πρόσκλησή σας να επισκεφθώ τη Γαλλία και σας ευχαριστώ για τα λόγια καλωσορίσματος που μόλις απευθύνατε» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στη Γαλλία και τον ρόλο της στον παγκόσμιο πολιτισμό, ο Πάπας τόνισε ότι το Παρίσι, που εδώ και αιώνες αποκαλείται «πόλη του φωτός», αποτελεί σύμβολο πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής ακτινοβολίας. «Η Γαλλία λάμπει ως φάρος πολιτισμού, τέχνης και πνευματικότητας, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο» σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη συμβολή των γαλλικών πανεπιστημίων, των ακαδημιών και των ερευνητικών ιδρυμάτων στην αναζήτηση της γνώσης και της αλήθειας.
Παράλληλα, αναφέρθηκε σε σημαντικές προσωπικότητες της γαλλικής ιστορίας, επισημαίνοντας ότι η συνύπαρξη επιστημονικής, καλλιτεχνικής και φιλοσοφικής δημιουργίας μπορεί να συμβάλει στο καλό της ανθρωπότητας, όταν προσανατολίζεται στην αναζήτηση του ωραίου, του αγαθού και της αλήθειας.
🔴 🗣 "La France est très souvent au coeur de la prière du pape qui n'oublie pas ses origines familiales normandes et béarnaises", s'amuse Léon XIV, qui s'exprime en Français lors de son premier discours en France. #canal16 pic.twitter.com/Ikv0CjXSHF— franceinfo (@franceinfo) September 25, 2026
«Η γαλλική τεχνογνωσία αποτελεί συνώνυμο της αριστείας σε πολλούς τομείς», ανέφερε ο Πάπας, κάνοντας ειδική μνεία στο έργο αποκατάστασης του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019.
Ο Ποντίφικας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους τους τεχνίτες και τους επαγγελματίες που συμμετείχαν στην ανοικοδόμησή της, χαρακτηρίζοντας την επαναλειτουργία του ναού όχι μόνο ως επίτευγμα τεχνικής αρτιότητας, αλλά και ως σύμβολο ανανεωμένης ελπίδας.
🔴 🗣 "La récente ouverture de [Notre-Dame] à la célébration du culte divin et aux visiteurs n'est pas seulement le couronnement d'une prouessse technique, mais le symbole d'une espérance retrouvé", déclare Léon XIV. #canal16 pic.twitter.com/fX5GRYgsHa— franceinfo (@franceinfo) September 25, 2026
«Η επαναλειτουργία της Νοτρ Νταμ δεν είναι μόνο η κορύφωση ενός τεχνικού άθλου, αλλά το σύμβολο μιας ελπίδας που ανακτήθηκε. Είναι η απόδειξη ότι αυτό που θεωρούσαμε κατεστραμμένο για πάντα μπορεί να αναγεννηθεί μέσα από τη συνεργασία όλων» ανέφερε.
Την ίδια ώρα, κάλεσε τους πολιτικούς, κοινωνικούς και θρησκευτικούς φορείς της Γαλλίας να εργαστούν με πνεύμα ενότητας και κοινής προσπάθειας, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αποτελεί «γη με βαθιές χριστιανικές ρίζες».
Επιπλέον, προειδοποίησε για τον κίνδυνο να χαθεί η ανθρώπινη διάσταση μέσα στην ολοένα αυξανόμενη παρουσία της τεχνολογίας, αναφερόμενος ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη.
«Κινδυνεύουμε να χάσουμε την ανθρωπιά μας μέσα σε έναν παράδεισο μηχανών»
«Υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε την ανθρωπιά μας μέσα στον “παράδεισο των μηχανών” που εισβάλλουν και διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας» ανέφερε ο Ποντίφικας.
Τέλος, κάλεσε ενώπιον του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, να αναπτυχθεί μια «ηθική κρίση», ώστε η τεχνολογική πρόοδος να παραμείνει στην υπηρεσία του ανθρώπου και της αξιοπρέπειάς του.
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