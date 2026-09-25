Πορεία 500 φορτηγών και κλάξον κατά της αύξησης των τιμών των καυσίμων στην Πορτογαλία

Os camiões circularão a 50 km/h pela faixa da direita, com chegada prevista a Coimbra por volta das 13:00. O protesto é acompanhado pela GNR, que monitoriza as zonas de acesso e viadutos.



Saiba mais em: https://t.co/uOwNCQ8ea4#marchalenta #coimbra #combustiveis #gasolina… pic.twitter.com/W94komZgeX — SIC Notícias (@SICNoticias) September 25, 2026

Απέναντι στην εκτίναξη των τιμών, ο υπουργός Οικονομίας Μανουέλ Κάστρο Αλμέιντα κάλεσε χθες τα νοικοκυριά και τις εταιρείες «να κάνουν τα πάντα» για να περιορίσουν την κατανάλωση καυσίμων, θεωρώντας ότι η μείωση της ζήτησης συνιστά σε αυτήν την φάση το μόνο μέσο για την μείωση των τιμών.Από τον Μάρτιο, η πορτογαλική κυβέρνηση μείωσε τους φόρους επί των καυσίμων για τον περιορισμό της αύξησης της τιμής στα πρατήρια και κατέθεσε νομοσχέδιο για την αυτοματοποίηση αυτής της διαδικασίας σε περίπτωση κρίσης που θα προκαλέσει ισχυρή αύξηση των τιμών της ενέργειας.Οι εταιρείες ορισμένων τομέων, ανάμεσά τους και οι μεταφορές, επωφελούνται εκτός των άλλων εργαλείων υποστήριξης και ειδικών επιδομάτων για την αντιστάθμιση της αύξησης του κόστους των καυσίμων.