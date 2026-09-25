Πορεία 500 φορτηγών και κλάξον κατά της αύξησης των τιμών των καυσίμων στην Πορτογαλία
ΚΟΣΜΟΣ
Πορτογαλία Φορτηγά Καύσιμα

Πορεία 500 φορτηγών και κλάξον κατά της αύξησης των τιμών των καυσίμων στην Πορτογαλία

Η φάλαγγα των φορτηγών έχει καταλάβει τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το βόρειο με το νότιο τμήμα της χώρας και θα διανύσει μία απόσταση 140 χιλιομέτρων

Πορεία 500 φορτηγών και κλάξον κατά της αύξησης των τιμών των καυσίμων στην Πορτογαλία
Η δυσαρέσκεια για την άνοδο της τιμής των καυσίμων στην Πορτογαλία εκφράσθηκε σήμερα με μία πορεία φορτηγών στο βόρειο τμήμα της χώρας και μία συναυλία από τα κλάξον των οδηγών σε γέφυρα της Λισσαβώνας.

Η πορεία των φορτηγών ξεκίνησε νωρίς το πρωί στην βιομηχανική ζώνη στα περίχωρα της πόλης Πόρτο με την συμμετοχή 500 περίπου φορτηγών που ανήκουν σε οικοδομικές εταιρείες που δεν επωφελούνται από τις επιδοτήσεις που έχει χορηγήσει η πορτογαλική κυβέρνηση στον τομέα των μεταφορών.

Η φάλαγγα των φορτηγών έχει καταλάβει τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το βόρειο με το νότιο τμήμα της Πορτογαλίας και θα διατρέξει μία απόσταση 140 χιλιομέτρων μέχρι την πόλη Κόιμπρα στο κέντρο της χώρας.


Στην αρχή της πορείας τα φορτηγά κινούνταν με μειωμένη ταχύτητα στην δεξιά λωρίδα χωρίς να εμποδίζουν την κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων.

«Οι τιμές δεν σταματούν να αυξάνονται, δεν μπορούμε πια να εργασθούμε έτσι (...) άρα θα κάνουμε φασαρία και θα δούμε το αποτέλεσμα», δήλωσε ένας από τους οδηγούς.

Στην Λισσαβώνα, οι οδηγοί που διασχίζουν την μία από τις δύο γέφυρες που περνούν επάνω από τον ποταμό Τάγο οργάνωσαν επίσης μία συναυλία με κλάξον για να διαμαρτυρηθούν για τις τιμές των καυσίμων.

Tânia Laranjo acompanha marcha lenta dentro de camião em protesto contra preço dos combustíveis
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Οι οργανωτές αυτής της κίνησης διαμαρτυρίας ζητούν μείωση των φόρων επί των πετρελαϊκών προϊόντων, αλλά επίσης την αναστολή της λειτουργίας των διοδίων και μέτρα τηλεργασίας.

Οι τιμές των καυσίμων έφθασαν σε ιστορικά ρεκόρ αυτήν την εβδομάδα στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, η μέση τιμή του ντίζελ ξεπέρασε το όριο των 2,22 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η βενζίνη έφθασε τα 2,11 ευρώ το λίτρο.



Απέναντι στην εκτίναξη των τιμών, ο υπουργός Οικονομίας Μανουέλ Κάστρο Αλμέιντα κάλεσε χθες τα νοικοκυριά και τις εταιρείες «να κάνουν τα πάντα» για να περιορίσουν την κατανάλωση καυσίμων, θεωρώντας ότι η μείωση της ζήτησης συνιστά σε αυτήν την φάση το μόνο μέσο για την μείωση των τιμών.

Από τον Μάρτιο, η πορτογαλική κυβέρνηση μείωσε τους φόρους επί των καυσίμων για τον περιορισμό της αύξησης της τιμής στα πρατήρια και κατέθεσε νομοσχέδιο για την αυτοματοποίηση αυτής της διαδικασίας σε περίπτωση κρίσης που θα προκαλέσει ισχυρή αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Οι εταιρείες ορισμένων τομέων, ανάμεσά τους και οι μεταφορές, επωφελούνται εκτός των άλλων εργαλείων υποστήριξης και ειδικών επιδομάτων για την αντιστάθμιση της αύξησης του κόστους των καυσίμων.

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