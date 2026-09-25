Πέντε αξιωματικοί συνελήφθησαν μετά τον θάνατο 14 στρατιωτών στη διάρκεια ναυτικών ασκήσεων στο Καζακστάν
Πέντε αξιωματικοί συνελήφθησαν μετά τον θάνατο 14 στρατιωτών στη διάρκεια ναυτικών ασκήσεων στο Καζακστάν
Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι πέντε ανώτεροι αξιωματικοί συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αμέλεια και παραβιάσεις κανόνων ναυσιπλοΐας
Οι αρχές στο Καζακστάν συνέλαβαν πέντε αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβανομένου του πρώτου υπαρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού, μία ημέρα μετά τον θάνατο 14 στρατιωτών που παρασύρθηκαν στ' ανοικτά και έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια ναυτικών γυμνασίων, όπως ανέφερε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών.
Σήμερα το πρωί, εντοπίστηκαν τα πτώματα δύο στρατιωτών που αγνοούνταν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, ανεβάζοντας προηγούμενο απολογισμό των αρχών από 12 σε 14 νεκρούς.
Το περιστατικό συνέβη χθες, Πέμπτη, κατά την αποβίβαση στρατιωτικού προσωπικού από περιπολικό σκάφος στις ακτές της Κασπίας θάλασσας σε κακές καιρικές συνθήκες. Άλλοι τρεις άνθρωποι διασώθηκαν αφού έπεσαν στη θάλασσα.
Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι πέντε ανώτεροι αξιωματικοί συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αμέλεια και παραβιάσεις κανόνων ναυσιπλοΐας.
Οι ερευνητές εξετάζουν τις αποφάσεις που έλαβαν οι συλληφθέντες, την προσήλωσή τους στους κανόνες ασφαλείας και το αν είχαν λάβει υπόψη τους τις καιρικές συνθήκες, καθώς και την κατάσταση του σκάφους από τεχνικής απόψεως.
Το Καζακστάν διαθέτει μικρό Πολεμικό Ναυτικό με 3.000 μέλη προσωπικού με έδρα την Κασπία θάλασσα, περιπολικά σκάφη και πυραυλάκατους που επιχειρούν για να προστατεύσουν τα θαλάσσια σύνορά του και εξωχώριες ενεργειακές υποδομές.
Ο πρόεδρος Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγεφ κήρυξε τη σημερινή ημέρα πένθους στη χώρα της Κεντρικής Ασίας.
Σήμερα το πρωί, εντοπίστηκαν τα πτώματα δύο στρατιωτών που αγνοούνταν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, ανεβάζοντας προηγούμενο απολογισμό των αρχών από 12 σε 14 νεκρούς.
Το περιστατικό συνέβη χθες, Πέμπτη, κατά την αποβίβαση στρατιωτικού προσωπικού από περιπολικό σκάφος στις ακτές της Κασπίας θάλασσας σε κακές καιρικές συνθήκες. Άλλοι τρεις άνθρωποι διασώθηκαν αφού έπεσαν στη θάλασσα.
Командиры и начальники задержаны по делу о трагедии в Каспииhttps://t.co/UXTd6xTyIi pic.twitter.com/16M4gEgYyY— Tengrinews (@tengrinewskz) September 25, 2026
Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι πέντε ανώτεροι αξιωματικοί συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αμέλεια και παραβιάσεις κανόνων ναυσιπλοΐας.
Οι ερευνητές εξετάζουν τις αποφάσεις που έλαβαν οι συλληφθέντες, την προσήλωσή τους στους κανόνες ασφαλείας και το αν είχαν λάβει υπόψη τους τις καιρικές συνθήκες, καθώς και την κατάσταση του σκάφους από τεχνικής απόψεως.
Το Καζακστάν διαθέτει μικρό Πολεμικό Ναυτικό με 3.000 μέλη προσωπικού με έδρα την Κασπία θάλασσα, περιπολικά σκάφη και πυραυλάκατους που επιχειρούν για να προστατεύσουν τα θαλάσσια σύνορά του και εξωχώριες ενεργειακές υποδομές.
Ο πρόεδρος Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγεφ κήρυξε τη σημερινή ημέρα πένθους στη χώρα της Κεντρικής Ασίας.
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