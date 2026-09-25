Πεζεσκιάν στο Fox News: «Το Ιράν δεν θέλει πυρηνική βόμβα, είδα για 7 ώρες τον Μοτζταμπά, δεν εμφανίζεται για λόγους ασφαλείας»

Ο πρόεδρος του Ιράν τόνισε πως η χώρα του είναι έτοιμη να δεχτεί διεθνείς ελέγχου στα πυρηνικά της, αλλά όχι υπό το καθεστώς πιέσεων - Κατηγόρησε ΗΠΑ και Ισραήλ για τον πόλεμο και δήλωσε άγνοια για την κινεζική βοήθεια στις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων

Σε κατηγορηματική απόρριψη των αμερικανικών και ισραηλινών ισχυρισμών περί πρόθεσης για την απόκτηση πυρηνικού όπλου, προχώρησε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υποστηρίζοντας, παράλληλα, ότι η χώρα του είναι έτοιμη να δεχθεί διεθνείς επιθεωρήσεις και να προχωρήσει σε περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα, εφόσον τερματιστούν οι πιέσεις και οι κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Σε συνέντευξή που παραχώρησε στο Fox News, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο του ΟΗΕ, ο Ιρανός πρόεδρος αποκρίθηκε αρνητικά στην ευθεία ερώτηση αν το Ιράν θέλει να αποκτήσει πυρηνική βόμβα. «Καθόλου. Καθόλου. Ο ανώτατος ηγέτης μας (Αλί Χαμενεΐ), που θεωρούμε μάρτυρα και σεβαστή προσωπικότητα, είχε δηλώσει πολλές φορές ότι, σύμφωνα με θρησκευτική απόφαση, κάτι τέτοιο είναι ανίερο και παράνομο», ανέφερε, επικαλούμενος τις θρησκευτικές γνωμοδοτήσεις κατά των όπλων μαζικής καταστροφής.



Η δήλωση του Πεζεσκιάν έγινε, την ώρα που ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το θέμα εμπλουτισμού ουρανίου σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από αυτά που απαιτούνται για ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας. Το ζήτημα αυτό αποτέλεσε βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για την έναρξη της επιχείρησης «Epic Fury» τον Φεβρουάριο.









«Είμαστε έτοιμοι για ελέγχους» Στη συνέντευξή του, ο Ιρανός πρόεδρος εμφανίστηκε διατεθειμένος να συζητήσει μείωση των επιπέδων εμπλουτισμού και διεθνή επιτήρηση του προγράμματος, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αποκλιμάκωσης. «Για αυτά τα όπλα μαζικής καταστροφής είπαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να τα περιορίσουμε. Δεν είναι μεγάλο ζήτημα. Είμαστε πρόθυμοι να υποβληθούμε σε ελέγχους», δήλωσε.



Ο Πεζεσκιάν αναφέρθηκε επίσης στο αποτυχημένο μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο με τον Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών και τη δημιουργία πλαισίου για μια ευρύτερη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Όπως υποστήριξε, η συμφωνία είχε δημιουργήσει ένα πλαίσιο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη παρέμενε έτοιμη να προχωρήσει.







«Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Καταλήξαμε σε συμφωνία με τον πρόεδρό σας. Η συμφωνία υπογράφηκε και, βάσει αυτής, είμαστε ακόμη πρόθυμοι και θέλουμε να προχωρήσουμε», ανέφερε.



Ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του δεν είχε κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και ότι αυτά παρέμεναν ανοιχτά, μέχρι την αμερικανική επίθεση. «Μας επιτέθηκαν. Δολοφόνησαν και σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη μας, επιστήμονες, στρατιωτικούς διοικητές και κυβερνητικά στελέχη», είπε.



Κατηγορίες κατά της Ουάσιγκτον Ο Πεζεσκιάν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδήγησαν σε κατάρρευση τη διπλωματική διαδικασία, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να είναι έτοιμη για συμφωνία.



«Το πρόβλημα είναι ότι η Αμερική, αντί να κάνει διάλογο, μπήκε στη σύγκρουση βομβαρδίζοντάς μας πρώτα και κλείνοντας κάθε δρόμο. Εμείς είμαστε έτοιμοι», δήλωσε και συνέχισε: «Μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση για να δουν οτιδήποτε έχουμε, αλλά όχι να μας ασκούν τέτοια πίεση, με αποκλεισμούς και στερώντας μας την πρόσβαση».



Ο Ιρανός πρόεδρος απέδωσε επίσης στις ΗΠΑ την ευθύνη για τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να σκοτώσει Αμερικανούς. «Δεν επιδιώκουμε να σκοτώσουμε Αμερικανούς, όπως αποδεικνύεται από τις πράξεις μας. Η Αμερική έχει επιδιώξει να σκοτώσει Ιρανούς», είπε και πρόσθεσε: «Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αν δεχθούμε επίθεση, πρέπει να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας».



«Δεν θέλουμε πόλεμο» Αναφερόμενος στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και την ενίσχυση των κυρώσεων, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να αντιστέκεται στην αμερικανική πίεση.







«Θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε. Θα βρούμε τρόπους και η ζωή της χώρας μας θα συνεχιστεί. Θα παραμείνουμε», ανέφερε και παραδέχθηκε ότι η ιρανική οικονομία αντιμετωπίζει προβλήματα, ωστόσο η χώρα του είναι έτοιμη να αντέξει τις δυσκολίες. «Ναι, έχουμε οικονομικά προβλήματα, ασφαλώς. Αλλά για να επιβιώσουμε θα περάσουμε κάθε δυσκολία και θα αντέξουμε».



Ο Πεζεσκιάν επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν επιθυμεί τη συνέχιση του πολέμου, αποδίδοντας ωστόσο την έναρξη της σύγκρουσης στο Ισραήλ και ζητώντας από την Ουάσιγκτον να αποφασίσει αν θέλει να τερματίσει την κρίση. «Ποτέ δεν επιδιώξαμε τον πόλεμο. Δεν θέλουμε πόλεμο. Πιστεύω βαθιά ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να προκαλούν τον θάνατο άλλων ανθρώπων. Όμως με τις ενέργειες του Ισραήλ αυτός ο πόλεμος επιβλήθηκε σε εμάς» είπε.



Άγνοια για τα κινεζικά δορυφορικά δεδομένα Ο Πεζεσκιάν κλήθηκε επίσης να σχολιάσει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ιρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν κινεζικές δορυφορικές εικόνες για τη φονική επίθεση σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες.



Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει συγκεκριμένα στοιχεία. «Δεν γνωρίζω συγκεκριμένα αυτές τις υποτιθέμενες εικόνες για τις οποίες μιλάτε. Το τι κάνουν οι στρατοί μεταξύ δύο χωρών είναι δική τους υπόθεση, μέσα στα δικά τους πλαίσια», ανέφερε.



Τι είπε για τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ Ο Πεζεσκιάν επανέλαβε επίσης ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι καλά στην υγεία του και παρακολουθεί τις εξελίξεις στη χώρα.







Όπως δήλωσε, είχε συναντηθεί μαζί του περίπου έναν μήνα πριν και είχαν συζητήσει για επτά ώρες.



Ανέφερε ακόμη ότι, παρότι ο ανώτατος ηγέτης δεν ασχολείται με την καθημερινή διοικητική λειτουργία του κράτους, εξακολουθεί να παρέχει κατευθύνσεις για τη διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων.



Ερωτηθείς για την απουσία του Χαμενεΐ από τη δημόσια ζωή και το γεγονός ότι δεν έχει απευθυνθεί στους Ιρανούς πολίτες ή σε ξένους ηγέτες, ο Πεζεσκιάν το απέδωσε σε λόγους ασφαλείας και στις συνθήκες που, όπως είπε, δημιούργησαν οι «εχθροί» του Ιράν.