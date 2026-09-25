Ερντογάν για αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ: Δεν θεωρούμε κάθε διμερή σχέση ως απειλή εναντίον μας

Σύμμαχος στο ΝΑΤΟ οι ΗΠΑ, γείτονας το Ιράν, τόνισε σε συνέντευξή του στο Newsweek ο Τούρκος πρόεδρος - «Η Τουρκία δεν θα επιλέξει μεταξύ Ανατολής και Δύσης» - Τι είπε για τη συμφωνία της Μέκκας