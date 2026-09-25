«Θέλω να είμαι bodybuilder μέχρι να πεθάνω»: Ο 90χρονος Ιάπωνας που προπονείται έξι ημέρες την εβδομάδα και κατακτά τίτλους

Με 19 εθνικούς τίτλους και έξι παγκόσμιες διακρίσεις Masters μετά τα 80 του, παραμένει ενεργός αθλητής και δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι το τέλος της ζωής του

Τοσισούκε Καναζάουα συνεχίζει να σηκώνει βάρη, να αγωνίζεται και να κατακτά τίτλους, αποδεικνύοντας πως η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο όταν υπάρχει πειθαρχία και αφοσίωση. Ο Ιάπωνας bodybuilder, με 19 εθνικούς τίτλους και έξι παγκόσμιες διακρίσεις Masters μετά τα 80 του, παραμένει ενεργός αθλητής και δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι το τέλος της ζωής του.



Γεννημένος το 1936 στην επαρχία Σιμάνε, στις ακτές της Θάλασσας της Ιαπωνίας, ο Καναζάουα αρχικά είχε διακριθεί στην κολύμβηση. Ως μαθητής λυκείου ξεχώριζε στα 1.500 μέτρα ελεύθερο και ονειρευόταν να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ωστόσο, ένα μυϊκό πρόβλημα έβαλε τέλος σε αυτό το όνειρο και τον οδήγησε σε μια διαφορετική πορεία: το επαγγελματικό bodybuilding.



με στήριξε. Ο πατέρας μου όμως ήταν κάθετα αντίθετος, γιατί πίστευε ότι οι νέοι άνδρες πρέπει να εργάζονται» έχει δηλώσει.















Κλείσιμο Mister Japan, τον οποίο επανέλαβε τρία χρόνια αργότερα. Ακολούθησαν πολλές ακόμη διακρίσεις, ενώ το 1967 συμμετείχε στον διαγωνισμό Mr Universe στο Μόντρεαλ, όπου βρέθηκε απέναντι σε αθλητές όπως ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και ο νικητής της διοργάνωσης, Σέρτζιο Ολίβα. Ο Καναζάουα κατέλαβε την τέταρτη θέση.



Μετά τα 80 του χρόνια έχει κατακτήσει έξι παγκόσμιους τίτλους στην κατηγορία Masters. Ο Καναζάουα αποδίδει τη μακροζωία του στον τρόπο ζωής του. Δεν έχει καπνίσει ποτέ, δεν καταναλώνει αλκοόλ και έχει σταματήσει εδώ και δεκαετίες να τρώει κρέας και ψάρια. Η διατροφή του βασίζεται κυρίως σε καστανό ρύζι και σούπα μίσο με δύο ωμά αυγά.



«Κάποτε έπινα έξι πρωτεϊνούχα ροφήματα την ημέρα, τώρα πίνω τρία. Όσο μεγαλώνω, γίνεται πιο δύσκολο να καταναλώνω τόσο μεγάλη ποσότητα υγρών» τόνισε στον Guardian.



Στα 90 του χρόνια, οσυνεχίζει να σηκώνει βάρη, να αγωνίζεται και να κατακτά τίτλους, αποδεικνύοντας πως η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο όταν υπάρχει πειθαρχία και αφοσίωση. Ο Ιάπωνας bodybuilder, με 19 εθνικούς τίτλους καιMasters μετά τα 80 του, παραμένει ενεργός αθλητής και δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι το τέλος της ζωής του.Γεννημένος το 1936 στην επαρχία Σιμάνε, στις ακτές της Θάλασσας της Ιαπωνίας, ο Καναζάουα αρχικά είχε διακριθεί στηνΩς μαθητής λυκείου ξεχώριζε στα 1.500 μέτρα ελεύθερο και ονειρευόταν να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ωστόσο, ένα μυϊκό πρόβλημα έβαλε τέλος σε αυτό το όνειρο και τον οδήγησε σε μια διαφορετική πορεία: το επαγγελματικό bodybuilding.«Η μητέρα μου ήταν επιφυλακτική αλλά. Ο πατέρας μου όμως ήταν κάθετα αντίθετος, γιατί πίστευε ότι οι νέοι άνδρες πρέπει να εργάζονται» έχει δηλώσει.Ο ίδιος τους είπε ότι στόχος του ήταν να γίνει ο καλύτερος bodybuilder στην Ιαπωνία, αλλά θα χρειαζόταν μερικά χρόνια για να το πετύχει. Για τα επόμενα πέντε χρόνια έζησε σχεδόν απομονωμένος, αφιερώνοντας έξι ώρες την ημέρα στην προπόνηση και τρεφόμενος με απλά γεύματα που ετοίμαζε η μητέρα του. Τα χρήματα από περιστασιακές δουλειές, όπως η παράδοση ηλεκτρικών συσκευών, τα διέθετε κυρίως για γάλα και τυρί.Στα 24 του χρόνια κράτησε την υπόσχεσή του και κατέκτησε τον τίτλο, τον οποίο επανέλαβε τρία χρόνια αργότερα. Ακολούθησαν πολλές ακόμη διακρίσεις, ενώ το 1967 συμμετείχε στον διαγωνισμόστο Μόντρεαλ, όπου βρέθηκε απέναντι σε αθλητές όπως ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και ο νικητής της διοργάνωσης, Σέρτζιο Ολίβα. Ο Καναζάουα κατέλαβε τηνΜετά τα 80 του χρόνια έχει κατακτήσειστην κατηγορία Masters. Ο Καναζάουα αποδίδει τη μακροζωία του στονΔεν έχει καπνίσει ποτέ, δεν καταναλώνει αλκοόλ και έχει σταματήσει εδώ και δεκαετίες να τρώει κρέας και ψάρια. Η διατροφή του βασίζεται κυρίως σε καστανό ρύζι και σούπα μίσο με δύο ωμά αυγά.«Κάποτε έπινατην ημέρα, τώρα πίνω τρία. Όσο μεγαλώνω, γίνεται πιο δύσκολο να καταναλώνω τόσο μεγάλη ποσότητα υγρών» τόνισε στον Guardian.



Παράλληλα, έχει προσαρμόσει την προπόνησή του στις ανάγκες του σώματός του. Δεν κάνει πλέον καθίσματα ή πιέσεις πάγκου με ελεύθερα βάρη, αλλά χρησιμοποιεί κυρίως μηχανήματα. «Κάνω αυτό που είναι καλύτερο για εμένα και το σώμα μου σε αυτή την ηλικία», σημειώνει.



Ο 90χρονος αθλητής αναφέρει ότι δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ σοβαρά προβλήματα υγείας και πως οι τελευταίες εξετάσεις του έδειξαν αποτελέσματα που συναντώνται συνήθως σε πολύ νεότερους ανθρώπους. Προπονείται δύο ώρες την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα, στο γυμναστήριό του στη Χιροσίμα, κοντά στο Πάρκο Ειρήνης που είναι αφιερωμένο στα θύματα της ατομικής βόμβας.



«Είμαι 100% φυσικός», τονίζει, εξηγώντας ότι η πορεία του βασίζεται αποκλειστικά στη σκληρή δουλειά και όχι σε ουσίες βελτίωσης απόδοσης. Και με ένα χαμόγελο προσθέτει: «Δεν έχω χάσει το μυαλό μου, έτσι δεν είναι;».



Ο Καναζάουα είχε αποσυρθεί από τις διοργανώσεις στα μέσα της δεκαετίας των 30, όμως επέστρεψε στους αγώνες σε ηλικία 50 ετών, θέλοντας να ενθαρρύνει τη σύζυγό του, η οποία αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας.



«Η γυναίκα μου πάντα με στήριζε, αλλά ήταν συχνά άρρωστη. Είδα ότι μετά την αποχώρησή μου είχα παραμελήσει τον εαυτό μου και ήθελα να της δείξω ότι όλα είναι δυνατά» έχει αναφέρει. Επτά χρόνια αργότερα κατέκτησε την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα Masters. «Τότε ήμουν στην καλύτερη φυσική μου κατάσταση» υπογράμμισε.



Ο Καναζάουα υποστηρίζει ότι πολλοί ηλικιωμένοι εγκαταλείπουν δραστηριότητες που αγαπούσαν επειδή θεωρούν την απώλεια δύναμης αναπόφευκτη.



«Είναι σαν όταν οι μύες στα πόδια αρχίζουν να αδυνατίζουν και απλώς το αφήνεις να συμβεί επειδή πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Εγώ δεν ήθελα ποτέ να γίνω έτσι» λέει. Και καταλήγει με μια φράση που συνοψίζει τη στάση ζωής του: «Θέλω να είμαι bodybuilder μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω».



Φωτογραφίες: Instagram