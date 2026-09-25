Νέα πολεμικά σενάρια στην Κούβα: Οι ΗΠΑ εξετάζουν αποστολή δυνάμεων στην Καραϊβική μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες

Την προοπτική διάθεσης δυνάμεων στρατιωτικής αστυνομίας, ιατρικού προσωπικό και άλλων μονάδων υποστήριξης στη Διοίκηση Νότιας Αμερικής () μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, εξετάζει και αξιολογεί ο στρατός των ΗΠΑ, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του αμερικανικού στρατού που επεξεργάστηκε τοΗ ζώνη ευθύνης τηςπεριλαμβάνει την Κεντρική και Νότια Αμερική, καθώς και τηνκαι παρότι το μήνυμα δεν κάνει συγκεκριμένη αναφορά στην Κούβα, πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν - υπό καθεστώς ανωνυμίας - στοότι το αίτημα εντάσσεται στον συνεχιζόμενο στρατιωτικό σχεδιασμό που αφορά την Κούβα.Το έγγραφο δεν φανερώνει, επίσης, ότι κάποια μονάδα έχει ήδη λάβει εντολές ανάπτυξης, ωστόσο, η διαδικασία σχεδιασμού πραγματοποιείται την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την οικονομική πίεση προς την Αβάνα και ζητά πολιτικές μεταρρυθμίσεις από την κουβανική κυβέρνηση. Επιπλέον, δεν προσδιορίζει πού θα μπορούσαν να σταλούν οι δυνάμεις ή ποια επιχείρηση θα υποστήριζαν.Σύμφωνα με το έγγραφο, η διοίκηση του αμερικανικού στρατού ζητά από τις επιμέρους μονάδες να ενημερώσουν για τη διαθεσιμότητα έξι τύπων σχηματισμών, οι οποίοι θα μπορούσαν να τεθούν υπό τη διοίκηση της Southern Command.Οι μονάδες αυτές ενδέχεται να χρειαστούνσύμφωνα με το μήνυμα, το οποίο ζητούσε από τις διοικήσεις να απαντήσουν μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου.Μεταξύ των μονάδων που εξετάζονται περιλαμβάνονται:- ένα τάγμα υποστήριξης μάχης, ειδικευμένο στον συντονισμό μεταφορών, συντήρησης, καυσίμων και εφοδιασμού,- ένα τάγμα μηχανικών,- μια εκστρατευτική διοίκηση υποστήριξης που θα επιβλέπει τις επιχειρησιακές ανάγκες σε μια περιοχή δράσης,- μια ιατρική ταξιαρχία για τον συντονισμό υγειονομικών μονάδων,

Προηγούμενα σχέδια και αυξημένη στρατιωτική ετοιμότητα

Το «Δόγμα Donroe» και η πίεση στην Αβάνα

Τραμπ στον ΟΗΕ: «Η Κούβα θα αλλάξει»

- μια προωθημένη μονάδα ανάνηψης και χειρουργικής υποστήριξης για επείγουσες επεμβάσεις και φροντίδα τραυματιών κοντά στις αμερικανικές δυνάμεις και- μια ταξιαρχία στρατιωτικής αστυνομίας, η οποία συνήθως αναλαμβάνει αποστολές ασφαλείας, κρατήσεων και στρατιωτικής επιβολής του νόμου.Εκπρόσωπος της Southern Command με τον οποίο επικοινώνησε το, ανέφερε πως, για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, η διοίκηση δεν δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με κινήσεις στρατευμάτων ή πιθανά χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης.Σύμφωνα με το CBS News, αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν, νωρίτερα φέτος, επιχειρήσεις αναγνώρισης στον βυθό και στις θαλάσσιες προσεγγίσεις γύρω από τηνΠαράλληλα, αμερικανικά αεροπορικά στοιχεία τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα και δόθηκαν οδηγίες για προετοιμασία προσωπικού ενόψει πιθανής ανάπτυξης. Τα σχέδια αυτά, ωστόσο, δεν προχώρησαν.Σε αυτό το πλαίσιο, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έκαναν αξιολογήσεις για το πώς θα αντιδρούσε η Κούβα σε πιθανή αμερικανική στρατιωτική δράση, την ώρα που η κυβέρνησηκατηγορούσε την Αβάνα για ενίσχυση των σχέσεών της με τη, τηνκαι τοκαι η ετήσια έκθεση απειλών των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για το 2026 περιγράφει σε μεγάλο βαθμό την Κούβα ως περιβάλλον που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από μεγαλύτερους γεωπολιτικούς ανταγωνιστές των ΗΠΑ και όχι ως ανεξάρτητη στρατηγική απειλή.Τον Ιούλιο, τοείχε αποκαλύψει ότι Αμερικανοί στρατιωτικοί σχεδιαστές είχαν εξετάσει διάφορες επιλογές για πιθανή δράση κατά της Κούβας, μεταξύ των οποίων και μια επιχείρηση αεροπορικής επίθεσης υπό την ηγεσία του στρατού με χιλιάδες στρατιώτες από την 101η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία.Αξιωματούχοι είχαν τότε υπογραμμίσει ότι οι σχεδιασμοί αυτοί δεν σήμαιναν πως ο πρόεδρος ή το Πεντάγωνο είχαν λάβει απόφαση για στρατιωτική επιχείρηση.Από την επιστροφή του στον, τον Ιανουάριο του 2025, οέχει υιοθετήσει μια πιο επιθετική στάση για τον ρόλο των ΗΠΑ στο δυτικό ημισφαίριο, την οποία αξιωματούχοι του έχουν χαρακτηρίσειως παραλλαγή του ιστορικού Δόγματος Μονρόε.Η νέα αυτή προσέγγιση εστιάζει στον περιορισμό της επιρροής ξένων αντιπάλων και άλλων απειλών στην περιοχή.Τον Απρίλιο, αμερικανικές και εκουαδοριανές δυνάμεις πραγματοποίησαν κοινή επιχείρηση κατά εγκληματικού δικτύου που χαρακτηρίστηκε ναρκοτρομοκρατική οργάνωση. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει δεκάδες πλήγματα στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, με περισσότερους από 230 νεκρούς, σύμφωνα με τοΟρισμένοι νομικοί ειδικοί έχουν υποστηρίξει ότι οι επιχειρήσεις αυτές εγείρουν ζητήματα νομιμότητας, καθώς ο αμερικανικός στρατός δεν επιτρέπεται να στοχοποιεί σκόπιμα πολίτες ή άτομα που θεωρούνται απλώς ύποπτα για εγκληματική δράση, εκτός αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρήση στρατιωτικής βίας.Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε πρόσφατα νέες κυρώσεις σε κουβανικές οντότητες και αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών ερευνητικών οργανισμών που συνδέονται με τη βιομηχανία νικελίου της χώρας.Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει μια «θεμελιώδη αλλαγή» στην Κούβα και προέβλεψε ότι η κομμουνιστική κυβέρνηση της χώρας «θα πέσει». «Η ελευθερία θα έρθει στην Κούβα», δήλωσε, προκαλώντας την αποχώρηση της κουβανικής αντιπροσωπείας από την αίθουσα.Ακόμη, ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικώνβρίσκεται «βαθιά σε διαπραγματεύσεις» με την Αβάνα, αλλά τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν σε ξένες δυνάμεις να αποκτήσουν ισχυρότερο έρεισμα «στην ίδια μας την αυλή».Ο Κουβανός πρόεδροςέχει πει, από την πλευρά του, ότι η χώρα του θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για «επιθετικότητα» και «οικονομικό πόλεμο».