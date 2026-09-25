Νέα πολεμικά σενάρια στην Κούβα: Οι ΗΠΑ εξετάζουν αποστολή δυνάμεων στην Καραϊβική μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες
Νέα πολεμικά σενάρια στην Κούβα: Οι ΗΠΑ εξετάζουν αποστολή δυνάμεων στην Καραϊβική μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες
Εσωτερικό έγγραφο του αμερικανικού στρατού που επεξεργάστηκε το CBS, αποκαλύπτει πως το Πεντάγωνο εξετάζει τις επιχειρησιακές ανάγκες της Southern Command εν μέσω πιθανής κλιμάκωσης στην Κούβα
Την προοπτική διάθεσης δυνάμεων στρατιωτικής αστυνομίας, ιατρικού προσωπικό και άλλων μονάδων υποστήριξης στη Διοίκηση Νότιας Αμερικής (U.S. Southern Command) μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, εξετάζει και αξιολογεί ο στρατός των ΗΠΑ, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του αμερικανικού στρατού που επεξεργάστηκε το CBS News.
Η ζώνη ευθύνης της Southern Command περιλαμβάνει την Κεντρική και Νότια Αμερική, καθώς και την Καραϊβική και παρότι το μήνυμα δεν κάνει συγκεκριμένη αναφορά στην Κούβα, πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν - υπό καθεστώς ανωνυμίας - στο CBS ότι το αίτημα εντάσσεται στον συνεχιζόμενο στρατιωτικό σχεδιασμό που αφορά την Κούβα.
Το έγγραφο δεν φανερώνει, επίσης, ότι κάποια μονάδα έχει ήδη λάβει εντολές ανάπτυξης, ωστόσο, η διαδικασία σχεδιασμού πραγματοποιείται την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την οικονομική πίεση προς την Αβάνα και ζητά πολιτικές μεταρρυθμίσεις από την κουβανική κυβέρνηση. Επιπλέον, δεν προσδιορίζει πού θα μπορούσαν να σταλούν οι δυνάμεις ή ποια επιχείρηση θα υποστήριζαν.
Οι μονάδες αυτές ενδέχεται να χρειαστούν «σε 90 έως 120 ημέρες», σύμφωνα με το μήνυμα, το οποίο ζητούσε από τις διοικήσεις να απαντήσουν μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου.
Μεταξύ των μονάδων που εξετάζονται περιλαμβάνονται:
- ένα τάγμα υποστήριξης μάχης, ειδικευμένο στον συντονισμό μεταφορών, συντήρησης, καυσίμων και εφοδιασμού,
- ένα τάγμα μηχανικών,
- μια εκστρατευτική διοίκηση υποστήριξης που θα επιβλέπει τις επιχειρησιακές ανάγκες σε μια περιοχή δράσης,
- μια ιατρική ταξιαρχία για τον συντονισμό υγειονομικών μονάδων,
Η ζώνη ευθύνης της Southern Command περιλαμβάνει την Κεντρική και Νότια Αμερική, καθώς και την Καραϊβική και παρότι το μήνυμα δεν κάνει συγκεκριμένη αναφορά στην Κούβα, πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν - υπό καθεστώς ανωνυμίας - στο CBS ότι το αίτημα εντάσσεται στον συνεχιζόμενο στρατιωτικό σχεδιασμό που αφορά την Κούβα.
Το έγγραφο δεν φανερώνει, επίσης, ότι κάποια μονάδα έχει ήδη λάβει εντολές ανάπτυξης, ωστόσο, η διαδικασία σχεδιασμού πραγματοποιείται την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την οικονομική πίεση προς την Αβάνα και ζητά πολιτικές μεταρρυθμίσεις από την κουβανική κυβέρνηση. Επιπλέον, δεν προσδιορίζει πού θα μπορούσαν να σταλούν οι δυνάμεις ή ποια επιχείρηση θα υποστήριζαν.
The U.S. Army Reserve is reviewing whether it can provide logistics, engineering, medical and military police units to U.S. Southern Command within 90–120 days.— Clash Report (@clashreport) September 25, 2026
The request is part of contingency planning for possible action against Cuba, though no deployment orders have been…
Οι μονάδες που εξετάζονταιΣύμφωνα με το έγγραφο, η διοίκηση του αμερικανικού στρατού ζητά από τις επιμέρους μονάδες να ενημερώσουν για τη διαθεσιμότητα έξι τύπων σχηματισμών, οι οποίοι θα μπορούσαν να τεθούν υπό τη διοίκηση της Southern Command.
Οι μονάδες αυτές ενδέχεται να χρειαστούν «σε 90 έως 120 ημέρες», σύμφωνα με το μήνυμα, το οποίο ζητούσε από τις διοικήσεις να απαντήσουν μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου.
Μεταξύ των μονάδων που εξετάζονται περιλαμβάνονται:
- ένα τάγμα υποστήριξης μάχης, ειδικευμένο στον συντονισμό μεταφορών, συντήρησης, καυσίμων και εφοδιασμού,
- ένα τάγμα μηχανικών,
- μια εκστρατευτική διοίκηση υποστήριξης που θα επιβλέπει τις επιχειρησιακές ανάγκες σε μια περιοχή δράσης,
- μια ιατρική ταξιαρχία για τον συντονισμό υγειονομικών μονάδων,
- μια προωθημένη μονάδα ανάνηψης και χειρουργικής υποστήριξης για επείγουσες επεμβάσεις και φροντίδα τραυματιών κοντά στις αμερικανικές δυνάμεις και
- μια ταξιαρχία στρατιωτικής αστυνομίας, η οποία συνήθως αναλαμβάνει αποστολές ασφαλείας, κρατήσεων και στρατιωτικής επιβολής του νόμου.
Εκπρόσωπος της Southern Command με τον οποίο επικοινώνησε το CBS, ανέφερε πως, για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, η διοίκηση δεν δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με κινήσεις στρατευμάτων ή πιθανά χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης.
Παράλληλα, αμερικανικά αεροπορικά στοιχεία τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα και δόθηκαν οδηγίες για προετοιμασία προσωπικού ενόψει πιθανής ανάπτυξης. Τα σχέδια αυτά, ωστόσο, δεν προχώρησαν.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έκαναν αξιολογήσεις για το πώς θα αντιδρούσε η Κούβα σε πιθανή αμερικανική στρατιωτική δράση, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορούσε την Αβάνα για ενίσχυση των σχέσεών της με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν και η ετήσια έκθεση απειλών των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για το 2026 περιγράφει σε μεγάλο βαθμό την Κούβα ως περιβάλλον που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από μεγαλύτερους γεωπολιτικούς ανταγωνιστές των ΗΠΑ και όχι ως ανεξάρτητη στρατηγική απειλή.
Τον Ιούλιο, το CBS News είχε αποκαλύψει ότι Αμερικανοί στρατιωτικοί σχεδιαστές είχαν εξετάσει διάφορες επιλογές για πιθανή δράση κατά της Κούβας, μεταξύ των οποίων και μια επιχείρηση αεροπορικής επίθεσης υπό την ηγεσία του στρατού με χιλιάδες στρατιώτες από την 101η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία.
Αξιωματούχοι είχαν τότε υπογραμμίσει ότι οι σχεδιασμοί αυτοί δεν σήμαιναν πως ο πρόεδρος ή το Πεντάγωνο είχαν λάβει απόφαση για στρατιωτική επιχείρηση.
Η νέα αυτή προσέγγιση εστιάζει στον περιορισμό της επιρροής ξένων αντιπάλων και άλλων απειλών στην περιοχή.
Τον Απρίλιο, αμερικανικές και εκουαδοριανές δυνάμεις πραγματοποίησαν κοινή επιχείρηση κατά εγκληματικού δικτύου που χαρακτηρίστηκε ναρκοτρομοκρατική οργάνωση. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει δεκάδες πλήγματα στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, με περισσότερους από 230 νεκρούς, σύμφωνα με το CBS News.
Ορισμένοι νομικοί ειδικοί έχουν υποστηρίξει ότι οι επιχειρήσεις αυτές εγείρουν ζητήματα νομιμότητας, καθώς ο αμερικανικός στρατός δεν επιτρέπεται να στοχοποιεί σκόπιμα πολίτες ή άτομα που θεωρούνται απλώς ύποπτα για εγκληματική δράση, εκτός αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρήση στρατιωτικής βίας.
Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει μια «θεμελιώδη αλλαγή» στην Κούβα και προέβλεψε ότι η κομμουνιστική κυβέρνηση της χώρας «θα πέσει». «Η ελευθερία θα έρθει στην Κούβα», δήλωσε, προκαλώντας την αποχώρηση της κουβανικής αντιπροσωπείας από την αίθουσα.
Ακόμη, ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται «βαθιά σε διαπραγματεύσεις» με την Αβάνα, αλλά τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν σε ξένες δυνάμεις να αποκτήσουν ισχυρότερο έρεισμα «στην ίδια μας την αυλή».
Ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ έχει πει, από την πλευρά του, ότι η χώρα του θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για «επιθετικότητα» και «οικονομικό πόλεμο».
- μια ταξιαρχία στρατιωτικής αστυνομίας, η οποία συνήθως αναλαμβάνει αποστολές ασφαλείας, κρατήσεων και στρατιωτικής επιβολής του νόμου.
Εκπρόσωπος της Southern Command με τον οποίο επικοινώνησε το CBS, ανέφερε πως, για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, η διοίκηση δεν δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με κινήσεις στρατευμάτων ή πιθανά χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης.
Force Reconnaissance Marines train with forces from Bolivia, Colombia, the Dominican Republic and Peru during UNITAS 2026 in Callao, Peru, Sept. 17-19. VBSS drills prepared participating forces for joint maritime operations in @Southcom. #USMC #UNITAS2026 #MARFORRES pic.twitter.com/60X6RmijNn— U.S. Marine Corps Forces, South (@MARFORSOUTH) September 24, 2026
Προηγούμενα σχέδια και αυξημένη στρατιωτική ετοιμότηταΣύμφωνα με το CBS News, αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν, νωρίτερα φέτος, επιχειρήσεις αναγνώρισης στον βυθό και στις θαλάσσιες προσεγγίσεις γύρω από την Κούβα.
Παράλληλα, αμερικανικά αεροπορικά στοιχεία τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα και δόθηκαν οδηγίες για προετοιμασία προσωπικού ενόψει πιθανής ανάπτυξης. Τα σχέδια αυτά, ωστόσο, δεν προχώρησαν.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έκαναν αξιολογήσεις για το πώς θα αντιδρούσε η Κούβα σε πιθανή αμερικανική στρατιωτική δράση, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορούσε την Αβάνα για ενίσχυση των σχέσεών της με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν και η ετήσια έκθεση απειλών των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για το 2026 περιγράφει σε μεγάλο βαθμό την Κούβα ως περιβάλλον που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από μεγαλύτερους γεωπολιτικούς ανταγωνιστές των ΗΠΑ και όχι ως ανεξάρτητη στρατηγική απειλή.
Τον Ιούλιο, το CBS News είχε αποκαλύψει ότι Αμερικανοί στρατιωτικοί σχεδιαστές είχαν εξετάσει διάφορες επιλογές για πιθανή δράση κατά της Κούβας, μεταξύ των οποίων και μια επιχείρηση αεροπορικής επίθεσης υπό την ηγεσία του στρατού με χιλιάδες στρατιώτες από την 101η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία.
Αξιωματούχοι είχαν τότε υπογραμμίσει ότι οι σχεδιασμοί αυτοί δεν σήμαιναν πως ο πρόεδρος ή το Πεντάγωνο είχαν λάβει απόφαση για στρατιωτική επιχείρηση.
Το «Δόγμα Donroe» και η πίεση στην ΑβάναΑπό την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υιοθετήσει μια πιο επιθετική στάση για τον ρόλο των ΗΠΑ στο δυτικό ημισφαίριο, την οποία αξιωματούχοι του έχουν χαρακτηρίσει «Δόγμα Donroe», ως παραλλαγή του ιστορικού Δόγματος Μονρόε.
Η νέα αυτή προσέγγιση εστιάζει στον περιορισμό της επιρροής ξένων αντιπάλων και άλλων απειλών στην περιοχή.
Τον Απρίλιο, αμερικανικές και εκουαδοριανές δυνάμεις πραγματοποίησαν κοινή επιχείρηση κατά εγκληματικού δικτύου που χαρακτηρίστηκε ναρκοτρομοκρατική οργάνωση. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει δεκάδες πλήγματα στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, με περισσότερους από 230 νεκρούς, σύμφωνα με το CBS News.
Ορισμένοι νομικοί ειδικοί έχουν υποστηρίξει ότι οι επιχειρήσεις αυτές εγείρουν ζητήματα νομιμότητας, καθώς ο αμερικανικός στρατός δεν επιτρέπεται να στοχοποιεί σκόπιμα πολίτες ή άτομα που θεωρούνται απλώς ύποπτα για εγκληματική δράση, εκτός αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρήση στρατιωτικής βίας.
Τραμπ στον ΟΗΕ: «Η Κούβα θα αλλάξει»Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε πρόσφατα νέες κυρώσεις σε κουβανικές οντότητες και αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών ερευνητικών οργανισμών που συνδέονται με τη βιομηχανία νικελίου της χώρας.
Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει μια «θεμελιώδη αλλαγή» στην Κούβα και προέβλεψε ότι η κομμουνιστική κυβέρνηση της χώρας «θα πέσει». «Η ελευθερία θα έρθει στην Κούβα», δήλωσε, προκαλώντας την αποχώρηση της κουβανικής αντιπροσωπείας από την αίθουσα.
Ακόμη, ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται «βαθιά σε διαπραγματεύσεις» με την Αβάνα, αλλά τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν σε ξένες δυνάμεις να αποκτήσουν ισχυρότερο έρεισμα «στην ίδια μας την αυλή».
Ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ έχει πει, από την πλευρά του, ότι η χώρα του θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για «επιθετικότητα» και «οικονομικό πόλεμο».
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