Έφοδοι πραγματοποιήθηκαν σε Ρώμη και Βενετία κατά μελών νεοφασιστικών οργανώσεων, ανάμεσά τους 14 ανήλικοι
ΚΟΣΜΟΣ
Βενετία Ρώμη Έφοδοι Φασισμός

Έφοδοι πραγματοποιήθηκαν σε Ρώμη και Βενετία κατά μελών νεοφασιστικών οργανώσεων, ανάμεσά τους 14 ανήλικοι

Πολλοί είχαν εγγραφεί στις ομάδες του διαδικτύου «Ιταλικό Φασιστικό Μέτωπο» και «Νέα Ευρωπαϊκή Τάξη», με αναρτήσεις κατά Εβραίων, ομοφυλόφιλων και έγχρωμων πολιτών

Έφοδοι πραγματοποιήθηκαν σε Ρώμη και Βενετία κατά μελών νεοφασιστικών οργανώσεων, ανάμεσά τους 14 ανήλικοι
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Με εντολή των εισαγγελιών της Βενετίας και της Ρώμης πραγματοποιήθηκε σήμερα σειρά εφόδων σε κατοικίες δεκαεπτά πολιτών, εκ των οποίων δεκατέσσερις είναι ανήλικοι.

Πρόκειται για μέλη νεοφασιστικών και νεοναζιστικών οργανώσεων, τα οποία κατηγορούνται για προπαγάνδα και δράση με στόχο την διάδοση του φυλετικού και θρησκευτικού μίσους.

Πολλοί είχαν εγγραφεί στις ομάδες του διαδικτύου «Ιταλικό Φασιστικό Μέτωπο» και «Νέα Ευρωπαϊκή Τάξη», με αναρτήσεις κατά Εβραίων, ομοφυλόφιλων και έγχρωμων πολιτών.



Όπως διαπιστώθηκε, επίσης, υπήρχε αναλυτική αναφορά σε ακροδεξιές και νεοναζιστικές επιθέσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες του εξωτερικού, αναρτώντας κείμενα αντισημιτικού και ρατσιστικού περιεχομένου, με αναφορές και στον Αδόλφο Χίτλερ.
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