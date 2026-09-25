Πολιτική αντιπαράθεση στην Ιταλία για την απουσία Μελόνι από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Πήγε σε δείπνο για την εβδομάδα μόδας

Ο Ματέο Ρέντσι έκανε λόγο για «γκάφα» - Η Ιταλίδα πρωθυπουργός εξήγησε πως «θεώρησε ότι ήταν σωστό να πάει στο Μιλάνο με στόχο να στηρίξει την ιταλική μόδα, σε μια δύσκολη στιγμή συνολικά για τον τομέα»