Βίντεο: Ο Σι Τζινπίνγκ έβαλε τα γέλια όταν ο Τραμπ του έδειξε το «πορτρέτο» αυτόματο στιλό του Τζο Μπάιντεν
Βίντεο: Ο Σι Τζινπίνγκ έβαλε τα γέλια όταν ο Τραμπ του έδειξε το «πορτρέτο» αυτόματο στιλό του Τζο Μπάιντεν
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αντικαταστήσει τη φωτογραφία του πρώην προέδρου με ενός αυτόματου στυλό στο διάδρομο του Λευκού Οίκου όπου ξενάγησε τον Σι
Ο Σι Τζινπίνγκ ξέσπασε σε γέλια όταν ο Ντόναλντ Τραμπ του έδειξε ένα σατιρικό «πορτρέτο» του Τζο Μπάιντεν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος οδήγησε τον Κινέζο ομόλογό του στον διάδρομο του Λευκού Οίκου όπου είναι κρεμασμένα πορτρέτα. Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αντικαταστήσει τη φωτογραφία του πρώην προέδρου με ενός αυτόματου στυλό.
Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, ο Τραμπ φαίνεται να ξεναγεί τον Σι ανάμεσα στα πορτρέτα. Αφού δείχνει τον εαυτό του, λέει στον Σι: «Και αυτό είναι το αυτόματο στιλό… Είναι ο Μπάιντεν». Ο Σι ξέσπασε σε γέλια, καθώς ένας από τους βοηθούς του φαινόταν να μεταφράζει τη φράση του Τραμπ στα μανδαρινικά.
Το πορτρέτο αυτόματο στυλό:
Τα γέλια του προέδρου της Κίνας όταν το αντίκρισε:
Ο Αμερικανός πρόεδρος οδήγησε τον Κινέζο ομόλογό του στον διάδρομο του Λευκού Οίκου όπου είναι κρεμασμένα πορτρέτα. Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αντικαταστήσει τη φωτογραφία του πρώην προέδρου με ενός αυτόματου στυλό.
Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, ο Τραμπ φαίνεται να ξεναγεί τον Σι ανάμεσα στα πορτρέτα. Αφού δείχνει τον εαυτό του, λέει στον Σι: «Και αυτό είναι το αυτόματο στιλό… Είναι ο Μπάιντεν». Ο Σι ξέσπασε σε γέλια, καθώς ένας από τους βοηθούς του φαινόταν να μεταφράζει τη φράση του Τραμπ στα μανδαρινικά.
Το πορτρέτο αυτόματο στυλό:
Τα γέλια του προέδρου της Κίνας όταν το αντίκρισε:
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