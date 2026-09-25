«Όπλο ήπιας ισχύος» για την Κίνα: Ο ρόλος της σοπράνο συζύγου του Σι Τζινπίνγκ στην επίσκεψή τους στην Ουάσινγκτον

Η συνομιλία της Πενγκ Λιγιουάν στα αγγλικά και χωρίς διερμηνέα με τη Μελάνια, η στάση της δίπλα στην παιδική χορωδία και η κομψή της εμφάνιση μεταφράζονται ως προσπάθεια της Κίνας να δείξει ένα πιο ήπιο και προσιτό πρόσωπο στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο

Σι Τζινπίνγκ, Πενγκ Λιγιουάν, κατάΤαϊβάν.



Η Πενγκ συνομίλησε στα αγγλικά με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ χωρίς τη βοήθεια διερμηνέα και τραγούδησε διακριτικά μαζί με μια παιδική χορωδία που της αφιέρωσε μια παράσταση, εμφανιζόμενη ιδιαίτερα κομψή με μια σύγχρονη εκδοχή παραδοσιακής κινεζικής ενδυμασίας.



Σι Τζινπίνγκ στην αμερικανική πρωτεύουσα, η σύζυγός του λειτουργεί - σύμφωνα με το Reuters - ως «όπλο ήπιας ισχύος» της Κίνας, επιχειρώντας να μεταφέρει μια πιο ανθρώπινη εικόνα της χώρας, πέρα από τις σκληρές διπλωματικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.







«Ευχαριστούμε, μητέρα Πενγκ!» της είπαν τα παιδιά της χορωδίας μετά την εκτέλεση του κινεζικού παραδοσιακού τραγουδιού «Jasmine Flower» στο Εθνικό Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Smithsonian στην Ουάσιγκτον.



Διπλωματικός ρόλος Ο Κινέζος πρέσβης στις ΗΠΑ, Σιέ Φενγκ ανέδειξε τον διπλωματικό ρόλο της Πενγκ, δημοσιεύοντας στην πλατφόρμα Χ βίντεο από τη στιγμή που εκείνη χειροκροτεί την εμφάνιση των παιδιών.







«Ενθάρρυνε τους Αμερικανούς εφήβους να συνεχίσουν να μαθαίνουν την κινεζική γλώσσα και τον πολιτισμό και να γίνουν πρεσβευτές φιλίας μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Κινέζος πρέσβης.



Κλείσιμο Τζο Μάζουρ, αναλυτής γεωπολιτικής στην εταιρεία συμβούλων Trivium China με έδρα το Πεκίνο, σημείωσε ότι η Πενγκ «βοηθά να δοθεί ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο σε μια κατά τα άλλα σκληρή διπλωματία και να δημιουργηθούν στιγμές θετικού συναισθήματος στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα».







Η παράδοση της διακριτικής παρουσίας των πρώτων κυριών Παρά την προβολή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αναφορές για τις δραστηριότητες και τις ενδυματολογικές επιλογές της Πενγκ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού παραμένουν ιδιαίτερα περιορισμένες στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που αντανακλά την ευαισθησία γύρω από τη δημόσια συζήτηση για την προσωπική ζωή των κορυφαίων πολιτικών ηγετών της χώρας.



Έναν ιδιαίτερο ρόλο φέρεται να έχει αναλάβει η σύζυγος του Κινέζου προέδρου, κατά την επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη στην Ουάσιγκτον το τελευταίο τριήμερο: να παρουσιάσει στον κόσμο ένα πιο ήπιο και προσιτό πρόσωπο της Κίνας, σε μια περίοδο έντονων διαφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το εμπόριο και την Τεχνητή Νοημοσύνη έως το ζήτημα τηςΗ Πενγκ συνομίλησε στα αγγλικά με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ,χωρίς τη βοήθεια διερμηνέα και τραγούδησε διακριτικά μαζί με μια παιδική χορωδία που της αφιέρωσε μια παράσταση, εμφανιζόμενη ιδιαίτερα κομψή με μια σύγχρονη εκδοχή παραδοσιακής κινεζικής ενδυμασίας.Κατά την επίσκεψη τουστην αμερικανική πρωτεύουσα, η σύζυγός του λειτουργεί - σύμφωνα με το- ωςτης Κίνας, επιχειρώντας να μεταφέρει μια πιο ανθρώπινη εικόνα της χώρας, πέρα από τις σκληρές διπλωματικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.της είπαν τα παιδιά της χορωδίας μετά την εκτέλεση του κινεζικού παραδοσιακού τραγουδιούστο Εθνικό Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Smithsonian στην Ουάσιγκτον.Ο Κινέζος πρέσβης στις ΗΠΑ,ανέδειξε τον διπλωματικό ρόλο της Πενγκ, δημοσιεύοντας στην πλατφόρμα Χ βίντεο από τη στιγμή που εκείνη χειροκροτεί την εμφάνιση των παιδιών.«Ενθάρρυνε τους Αμερικανούς εφήβους να συνεχίσουν να μαθαίνουν την κινεζική γλώσσα και τον πολιτισμό και να γίνουν πρεσβευτές φιλίας μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Κινέζος πρέσβης.αναλυτής γεωπολιτικής στην εταιρεία συμβούλων Trivium China με έδρα το Πεκίνο, σημείωσε ότι η Πενγκ «βοηθά να δοθεί ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο σε μια κατά τα άλλα σκληρή διπλωματία και να δημιουργηθούν στιγμές θετικού συναισθήματος στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα».Παρά την προβολή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αναφορές για τις δραστηριότητες και τις ενδυματολογικές επιλογές της Πενγκ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού παραμένουν ιδιαίτερα περιορισμένες στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που αντανακλά την ευαισθησία γύρω από τη δημόσια συζήτηση για την προσωπική ζωή των κορυφαίων πολιτικών ηγετών της χώρας.

Αναζητήσεις για το στιλ της ή τις γνώσεις της στην αγγλική γλώσσα στην κινεζική πλατφόρμα Red Note δεν έδωσαν αποτελέσματα.







Οι σύζυγοι των κορυφαίων Κινέζων ηγετών παραδοσιακά διατηρούν χαμηλό προφίλ τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω και της ιστορικής εμπειρίας της Τσιάνγκ Τσινγκ, συζύγου του ιδρυτή της κομμουνιστικής Κίνας, Μάο Τσετούνγκ.



Η Τσιανγκ Τσινγκ, ηγετική μορφή της διαβόητης «Συμμορίας των Τεσσάρων», η οποία είχε τεράστια εξουσία κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής Επανάστασης (1966-1976), καταδικάστηκε το 1981 σε θάνατο με αναστολή για τον ρόλο της στις διώξεις και τους θανάτους δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων εκείνη την περίοδο.



Σοπράνο και τραγουδίστρια του στρατού Η Πενγκ Λιγιουάν ήταν γνωστή στην Κίνα κυρίως ως σοπράνο και τραγουδίστρια του στρατού. Όταν ο Σι Τζινπίνγκ άρχισε να ανεβαίνει στην πολιτική ιεραρχία στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης απέκτησαν μεγαλύτερη ελευθερία να καλύπτουν τις δημόσιες εμφανίσεις της.



«Όταν επιστρέφει σπίτι, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι υπάρχει κάποιος ηγέτης μέσα στο σπίτι. Στα μάτια μου είναι απλώς ο σύζυγός μου», είχε δηλώσει η Πενγκ σε συνέντευξή της σε κρατικό περιοδικό το 2007 και τον είχε περιγράψει ως άνθρωπο λιτό, εργατικό και προσγειωμένο.



Η ίδια, προερχόμενη από πιο απλή μεσοαστική οικογένεια της Κίνας, έχει υποστηρίξει κοινωνικές δράσεις, μεταξύ άλλων για τους ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS.



Η Πενγκ είναι η δεύτερη σύζυγος του Σι Τζινπίνγκ. Το ζευγάρι έχει μία κόρη, η οποία σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Ο Σι είχε προηγουμένως χωρίσει από την πρώτη του σύζυγο, κόρη Κινέζου διπλωμάτη.