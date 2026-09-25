«Όπλο ήπιας ισχύος» για την Κίνα: Ο ρόλος της σοπράνο συζύγου του Σι Τζινπίνγκ στην επίσκεψή τους στην Ουάσινγκτον
«Όπλο ήπιας ισχύος» για την Κίνα: Ο ρόλος της σοπράνο συζύγου του Σι Τζινπίνγκ στην επίσκεψή τους στην Ουάσινγκτον
Η συνομιλία της Πενγκ Λιγιουάν στα αγγλικά και χωρίς διερμηνέα με τη Μελάνια, η στάση της δίπλα στην παιδική χορωδία και η κομψή της εμφάνιση μεταφράζονται ως προσπάθεια της Κίνας να δείξει ένα πιο ήπιο και προσιτό πρόσωπο στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο
Έναν ιδιαίτερο ρόλο φέρεται να έχει αναλάβει η σύζυγος του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, Πενγκ Λιγιουάν, κατά την επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη στην Ουάσιγκτον το τελευταίο τριήμερο: να παρουσιάσει στον κόσμο ένα πιο ήπιο και προσιτό πρόσωπο της Κίνας, σε μια περίοδο έντονων διαφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το εμπόριο και την Τεχνητή Νοημοσύνη έως το ζήτημα της Ταϊβάν.
Η Πενγκ συνομίλησε στα αγγλικά με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ χωρίς τη βοήθεια διερμηνέα και τραγούδησε διακριτικά μαζί με μια παιδική χορωδία που της αφιέρωσε μια παράσταση, εμφανιζόμενη ιδιαίτερα κομψή με μια σύγχρονη εκδοχή παραδοσιακής κινεζικής ενδυμασίας.
Κατά την επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στην αμερικανική πρωτεύουσα, η σύζυγός του λειτουργεί - σύμφωνα με το Reuters - ως «όπλο ήπιας ισχύος» της Κίνας, επιχειρώντας να μεταφέρει μια πιο ανθρώπινη εικόνα της χώρας, πέρα από τις σκληρές διπλωματικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.
«Ευχαριστούμε, μητέρα Πενγκ!» της είπαν τα παιδιά της χορωδίας μετά την εκτέλεση του κινεζικού παραδοσιακού τραγουδιού «Jasmine Flower» στο Εθνικό Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Smithsonian στην Ουάσιγκτον.
«Ενθάρρυνε τους Αμερικανούς εφήβους να συνεχίσουν να μαθαίνουν την κινεζική γλώσσα και τον πολιτισμό και να γίνουν πρεσβευτές φιλίας μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Κινέζος πρέσβης.
Ο Τζο Μάζουρ, αναλυτής γεωπολιτικής στην εταιρεία συμβούλων Trivium China με έδρα το Πεκίνο, σημείωσε ότι η Πενγκ «βοηθά να δοθεί ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο σε μια κατά τα άλλα σκληρή διπλωματία και να δημιουργηθούν στιγμές θετικού συναισθήματος στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα».
Η Πενγκ συνομίλησε στα αγγλικά με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ χωρίς τη βοήθεια διερμηνέα και τραγούδησε διακριτικά μαζί με μια παιδική χορωδία που της αφιέρωσε μια παράσταση, εμφανιζόμενη ιδιαίτερα κομψή με μια σύγχρονη εκδοχή παραδοσιακής κινεζικής ενδυμασίας.
Κατά την επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στην αμερικανική πρωτεύουσα, η σύζυγός του λειτουργεί - σύμφωνα με το Reuters - ως «όπλο ήπιας ισχύος» της Κίνας, επιχειρώντας να μεταφέρει μια πιο ανθρώπινη εικόνα της χώρας, πέρα από τις σκληρές διπλωματικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.
«Ευχαριστούμε, μητέρα Πενγκ!» της είπαν τα παιδιά της χορωδίας μετά την εκτέλεση του κινεζικού παραδοσιακού τραγουδιού «Jasmine Flower» στο Εθνικό Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Smithsonian στην Ουάσιγκτον.
Διπλωματικός ρόλοςΟ Κινέζος πρέσβης στις ΗΠΑ, Σιέ Φενγκ ανέδειξε τον διπλωματικό ρόλο της Πενγκ, δημοσιεύοντας στην πλατφόρμα Χ βίντεο από τη στιγμή που εκείνη χειροκροτεί την εμφάνιση των παιδιών.
September 25, 2026
«Ενθάρρυνε τους Αμερικανούς εφήβους να συνεχίσουν να μαθαίνουν την κινεζική γλώσσα και τον πολιτισμό και να γίνουν πρεσβευτές φιλίας μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Κινέζος πρέσβης.
Ο Τζο Μάζουρ, αναλυτής γεωπολιτικής στην εταιρεία συμβούλων Trivium China με έδρα το Πεκίνο, σημείωσε ότι η Πενγκ «βοηθά να δοθεί ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο σε μια κατά τα άλλα σκληρή διπλωματία και να δημιουργηθούν στιγμές θετικού συναισθήματος στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα».
Η παράδοση της διακριτικής παρουσίας των πρώτων κυριώνΠαρά την προβολή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αναφορές για τις δραστηριότητες και τις ενδυματολογικές επιλογές της Πενγκ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού παραμένουν ιδιαίτερα περιορισμένες στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που αντανακλά την ευαισθησία γύρω από τη δημόσια συζήτηση για την προσωπική ζωή των κορυφαίων πολιτικών ηγετών της χώρας.
Αναζητήσεις για το στιλ της ή τις γνώσεις της στην αγγλική γλώσσα στην κινεζική πλατφόρμα Red Note δεν έδωσαν αποτελέσματα.
Οι σύζυγοι των κορυφαίων Κινέζων ηγετών παραδοσιακά διατηρούν χαμηλό προφίλ τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω και της ιστορικής εμπειρίας της Τσιάνγκ Τσινγκ, συζύγου του ιδρυτή της κομμουνιστικής Κίνας, Μάο Τσετούνγκ.
Η Τσιανγκ Τσινγκ, ηγετική μορφή της διαβόητης «Συμμορίας των Τεσσάρων», η οποία είχε τεράστια εξουσία κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής Επανάστασης (1966-1976), καταδικάστηκε το 1981 σε θάνατο με αναστολή για τον ρόλο της στις διώξεις και τους θανάτους δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων εκείνη την περίοδο.
«Όταν επιστρέφει σπίτι, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι υπάρχει κάποιος ηγέτης μέσα στο σπίτι. Στα μάτια μου είναι απλώς ο σύζυγός μου», είχε δηλώσει η Πενγκ σε συνέντευξή της σε κρατικό περιοδικό το 2007 και τον είχε περιγράψει ως άνθρωπο λιτό, εργατικό και προσγειωμένο.
Η ίδια, προερχόμενη από πιο απλή μεσοαστική οικογένεια της Κίνας, έχει υποστηρίξει κοινωνικές δράσεις, μεταξύ άλλων για τους ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS.
Η Πενγκ είναι η δεύτερη σύζυγος του Σι Τζινπίνγκ. Το ζευγάρι έχει μία κόρη, η οποία σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Ο Σι είχε προηγουμένως χωρίσει από την πρώτη του σύζυγο, κόρη Κινέζου διπλωμάτη.
In the Arrival Statement at Joint Base Andrews, President Xi Jinping said:— Xie Feng 谢锋 (@AmbXieFeng) September 24, 2026
China and the United States are both great nations, and the Chinese and Americans are both great peoples. The friendly exchanges between the two peoples have a long history, and the interests of the two… pic.twitter.com/y7bnEgRJeX
Οι σύζυγοι των κορυφαίων Κινέζων ηγετών παραδοσιακά διατηρούν χαμηλό προφίλ τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω και της ιστορικής εμπειρίας της Τσιάνγκ Τσινγκ, συζύγου του ιδρυτή της κομμουνιστικής Κίνας, Μάο Τσετούνγκ.
Η Τσιανγκ Τσινγκ, ηγετική μορφή της διαβόητης «Συμμορίας των Τεσσάρων», η οποία είχε τεράστια εξουσία κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής Επανάστασης (1966-1976), καταδικάστηκε το 1981 σε θάνατο με αναστολή για τον ρόλο της στις διώξεις και τους θανάτους δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων εκείνη την περίοδο.
Σοπράνο και τραγουδίστρια του στρατούΗ Πενγκ Λιγιουάν ήταν γνωστή στην Κίνα κυρίως ως σοπράνο και τραγουδίστρια του στρατού. Όταν ο Σι Τζινπίνγκ άρχισε να ανεβαίνει στην πολιτική ιεραρχία στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης απέκτησαν μεγαλύτερη ελευθερία να καλύπτουν τις δημόσιες εμφανίσεις της.
«Όταν επιστρέφει σπίτι, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι υπάρχει κάποιος ηγέτης μέσα στο σπίτι. Στα μάτια μου είναι απλώς ο σύζυγός μου», είχε δηλώσει η Πενγκ σε συνέντευξή της σε κρατικό περιοδικό το 2007 και τον είχε περιγράψει ως άνθρωπο λιτό, εργατικό και προσγειωμένο.
Η ίδια, προερχόμενη από πιο απλή μεσοαστική οικογένεια της Κίνας, έχει υποστηρίξει κοινωνικές δράσεις, μεταξύ άλλων για τους ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS.
Η Πενγκ είναι η δεύτερη σύζυγος του Σι Τζινπίνγκ. Το ζευγάρι έχει μία κόρη, η οποία σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Ο Σι είχε προηγουμένως χωρίσει από την πρώτη του σύζυγο, κόρη Κινέζου διπλωμάτη.
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