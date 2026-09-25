Στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ ολοκληρώνεται σήμερα η σύνοδος Τραμπ - Σι στην Ουάσινγκτον: Στη σκέψη του Κινέζου προέδρου η Ταϊβάν

Συμβολισμοί, αλλά περιορισμένα αποτελέσματα, στη συνάντηση και το δείπνο των δύο ηγετών την Πέμπτη - Η Κίνα επιμένει να εξασφαλίσει δεσμεύσεις από τον Τραμπ στο θέμα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν

Ντόναλντ Τραμπ θα ολοκληρώσει την Παρασκευή τις τριήμερες επαφές του με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, συνοδεύοντάς τον στα Εθνικά Αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οι δύο πλευρές αναμένεται να αναδείξουν τις διαφορετικές απόψεις τους για την ιστορία και την πορεία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.



Η πολυτελής κρατική σύνοδος της Πέμπτης στον Λευκό Οίκο



Τραμπ υπογράμμισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω του διμερούς μηχανισμού για το εμπόριο, αναφέροντας ότι έχουν αυξηθεί - όπως είπε - οι δυνατότητες πρόσβασης των Αμερικανών αγροτών και κτηνοτρόφων στην κινεζική αγορά. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν την Τεχνητή Νοημοσύνη έναν τομέα στον οποίο μπορούν να υπάρξουν περιθώρια συνεργασίας.







Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα δουν στα Εθνικά Αρχεία «μερικούς από τους μεγαλύτερους θησαυρούς της αμερικανικής ιστορίας», μεταξύ των οποίων τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, το Σύνταγμα των ΗΠΑ και τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων. Πρόσθεσε, ακόμα, ότι θα δουν επίσης «τεκμήρια που μαρτυρούν τη μακρά και πολύτιμη σχέση» μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο λαών.







«Όπως οι πρόγονοί μας διέσχισαν τους ωκεανούς πριν από αιώνες για να εμπορευτούν, να μάθουν και να οικοδομήσουν έναν καλύτερο κόσμο, έτσι κάνουν πραγματικά το ίδιο και οι δύο χώρες μας σήμερα και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι’ αυτή τη σχέση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.



Κλείσιμο 1979 να διακόψουν τις επίσημες διπλωματικές σχέσεις τους με την Ταϊβάν (Δημοκρατία της Κίνας) και να αναγνωρίσουν επίσημα την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (Πεκίνο) ως τη μόνη νόμιμη κυβέρνηση της Κίνας, υιοθετώντας την πολιτική της «Μίας Κίνας».







Η Κίνα επιμένει στο ζήτημα της Ταϊβάν Η Κίνα θεωρεί την αυτοδιοικούμενη δημοκρατικά Ταϊβάν τμήμα της επικράτειάς της και ο Σι Τζινπίνγκ επιδιώκει εδώ και καιρό να πείσει τον Τραμπ να δηλώσει δημόσια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, αντί να περιορίζονται στη διατύπωση ότι απλώς δεν την υποστηρίζουν, όπως κάνει η Ουάσινγκτον εδώ και δεκαετίες.



θα ολοκληρώσει την Παρασκευή τις τριήμερες επαφές του με τον Κινέζο ηγέτη, συνοδεύοντάς τον στα Εθνικά Αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οι δύο πλευρές αναμένεται να αναδείξουν τις διαφορετικές απόψεις τους για την ιστορία και την πορεία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.Η πολυτελής κρατική σύνοδος της Πέμπτης στον Λευκό Οίκο είχε έντονο συμβολισμό, αλλά περιορισμένα απτά αποτελέσματα , καθώς δεν υπήρξε ένδειξη για σημαντικές συμφωνίες ή μεγάλες ανακαλύψεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.Παρ' όλα αυτά, ουπογράμμισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω του διμερούς μηχανισμού για το εμπόριο, αναφέροντας ότι έχουν αυξηθεί - όπως είπε - οι δυνατότητες πρόσβασης των Αμερικανών αγροτών και κτηνοτρόφων στην κινεζική αγορά. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν τηνέναν τομέα στον οποίο μπορούν να υπάρξουν περιθώρια συνεργασίας.Κατά την υποδοχή του Σι, οδήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα δουν στα«μερικούς από τους μεγαλύτερους θησαυρούς της αμερικανικής ιστορίας», μεταξύ των οποίων τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, το Σύνταγμα των ΗΠΑ και τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων. Πρόσθεσε, ακόμα, ότι θα δουν επίσης «τεκμήρια που μαρτυρούν τη μακρά και πολύτιμη σχέση» μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο λαών.«Όπως οι πρόγονοί μας διέσχισαν τους ωκεανούς πριν από αιώνες για να εμπορευτούν, να μάθουν και να οικοδομήσουν έναν καλύτερο κόσμο, έτσι κάνουν πραγματικά το ίδιο και οι δύο χώρες μας σήμερα και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι’ αυτή τη σχέση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.Η Κίνα δεν έχει σχολιάσει την επικείμενη επίσκεψη στα Εθνικά Αρχεία, ωστόσο αναλυτές εκτιμούν ότι ο Σι ενδέχεται να ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για ιστορικά έγγραφα που σχετίζονται με την απόφαση των ΗΠΑ τονα διακόψουν τις επίσημες διπλωματικές σχέσεις τους με την(Δημοκρατία της Κίνας) και να αναγνωρίσουν επίσημα την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (Πεκίνο) ως τη μόνη νόμιμη κυβέρνηση της Κίνας, υιοθετώντας την πολιτική της «Μίας Κίνας».Η Κίνα θεωρεί την αυτοδιοικούμενη δημοκρατικά Ταϊβάν τμήμα της επικράτειάς της και οεπιδιώκει εδώ και καιρό να πείσει τον Τραμπ να δηλώσει δημόσια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται στην ανεξαρτησία της, αντί να περιορίζονται στη διατύπωση ότι απλώς δεν την υποστηρίζουν, όπως κάνει η Ουάσινγκτον εδώ και δεκαετίες.

Παράλληλα, το Πεκίνο επιδιώκει να σταματήσουν οι πωλήσεις αμερικανικών όπλων προς το νησί.



Όπως αναμενόταν, ο Σι έθεσε το ζήτημα της Ταϊβάν στη συνάντηση της Πέμπτης με τον Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «χειριστούν το ζήτημα της Ταϊβάν με σύνεση». Το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε επίσης ότι ο Σι «ελπίζει η αμερικανική πλευρά να τηρήσει τη σωστή θέση της αντίθεσης στην “ανεξαρτησία της Ταϊβάν”».



Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και οι περισσότερες χώρες, δεν διατηρούν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊπέι, ωστόσο η Ουάσινγκτον αποτελεί τον σημαντικότερο διεθνή υποστηρικτή της και, βάσει αμερικανικής νομοθεσίας, υποχρεούται να της παρέχει τα μέσα για την αυτοάμυνά της.



Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ασία αναμένεται να παρακολουθήσουν στενά τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ θα αναφερθεί στην Ταϊβάν μετά την επίσκεψη του Σι.



Μετά την προηγούμενη σύνοδο κορυφής του Μαΐου με τον Κινέζο πρόεδρο, ο Τραμπ - η κυβέρνησή του είχε εγκρίνει τον Δεκέμβριο πακέτο πώλησης όπλων ύψους 11 δισ. δολαρίων στην Ταϊβάν - είχε δηλώσει ότι διατηρούσε σε αναμονή ένα δεύτερο πακέτο, ύψους περίπου 14 δισ. δολαρίων, χαρακτηρίζοντάς το «πολύ καλό διαπραγματευτικό χαρτί».



Ο Κρεγκ Σίνγκλετον από το αμερικανικό think tank Foundation for Defense of Democracies εκτίμησε ότι το Πεκίνο ενδέχεται να θεωρεί πως έχει δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο στις σχέσεις με τον Τραμπ όσον αφορά την Ταϊβάν. Όπως ανέφερε, η χρήση της λέξης «τηρήσει» από τον Σι έχει σημασία, καθώς «υποδηλώνει ότι το Πεκίνο πιστεύει πως η Ουάσινγκτον ήδη συμπεριφέρεται με τρόπους που επιθυμεί».



«Στο πλαίσιο της τρέχουσας παύσης στις πωλήσεις όπλων προς την Ταϊβάν, η Κίνα μπορεί ολοένα και περισσότερο να αντιμετωπίζει αυτή τη συγκράτηση ως νέο δεδομένο και όχι ως προσωρινή διακοπή», δήλωσε και πρόσθεσε: «Στόχος του Πεκίνου είναι να κάνει τον Τραμπ να ενσωματώσει τις κινεζικές “κόκκινες γραμμές” στον δικό του ορισμό για μια σταθερή σχέση».



Την Πέμπτη, Δημοκρατικοί γερουσιαστές επέκριναν τη σύνοδο, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ δεν εξασφάλισε ουσιαστικές παραχωρήσεις από το Πεκίνο σε ζητήματα εμπορίου, ασφάλειας, τεχνητής νοημοσύνης ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, τον επέκριναν επειδή δεν αναφέρθηκε δημόσια στη στρατιωτική πίεση της Κίνας προς την Ταϊβάν και ζήτησαν την άμεση παράδοση της ήδη εγκεκριμένης στρατιωτικής βοήθειας και των πωλήσεων όπλων προς το νησί.