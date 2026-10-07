Ρούμπιο: Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος, το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα
Ρούμπιο: Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος, το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα
Oι ΗΠΑ «έχουν μεγάλη δέσμευση» για τα σημαντικά ενεργειακά έργα στην Ελλάδα - «Η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με την εθνική ασφάλεια»
Θερμά λόγια για την Ελλάδα και τη συνεργασία της χώρας μας με τις ΗΠΑ χρησιμοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τις δηλώσεις του το πρωί της Τετάρτης με τον Γιώργο Γεραπετρίτη μετά τη συνάντηση που είχαν στο πλαίσιο της επίσκεψης του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ελλάδα ενώ παράλληλα διεμήνυσε ότι «το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα»
«Ελλάδα και ΗΠΑ διατηρούν μια ιστορική συμμαχία. Η σημασία της υπογραμμίζεται από τις ταραχές στον κόσμο στον οποίο ζούμε στο Ιράν, το Ορμούζ, την Υεμένη και την Ουκρανία. Πρόκειται για μια συμμαχία ιστορικής φύσης με γερά θεμέλια, που αποτελεί πηγή σταθερότητας. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος» είπε ο κ. Ρούμπιο στις δηλώσεις του με τον Έλληνα ομόλογό του.
Όπως σημείωσε υπάρχει κοινή κατανόηση για τις προκλήσεις στην κοινωνία μας και την αντιμετώπισή τους χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα στενό εταίρο στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και στα τρομοκρατικά θέματα, καθώς σημείωσε ότι «λόγω της θέσης της στον χάρτη, η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη σε διαφορετικές απειλές».
Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι «προχωράμε σε νέο μνημόνιο για την ανταλλαγή πληροφοριών» και πρόσθεσε: «Δεν θέλουμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται, η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και σταθερό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, με στόχο να αντιμετωπίσει κάθε απειλή. Επίσης, αποτελεί σημαντικό μέλος στη διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος της Συμμαχίας».
Τέλος ο κ. Ρούμπιο είπε ότι θέλουμε νέους διασυνδετήριους αγωγούς και επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Οι υπουργοί Εξωτερικών, μαζί με το υπουργείο Εσωτερικών και το FBI, θέλουμε να διασφαλίσουμε τους θησαυρούς του πολιτισμού».
Ερωτηθείς σχετικά, δε, είπε ότι οι ΗΠΑ «έχουν μεγάλη δέσμευση» στα σημαντικά ενεργειακά έργα στην Ελλάδα όπως οι γεωτρήσεις από Chevron-ExxonMobil ή η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και το Ισραήλ. «Η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με την εθνική ασφάλεια όπως φαίνεται και στην περίπτωση του Ιράν. Τα γεγονότα αυτά μας έχουν δείξει ότι έχουμε ανάγκη διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας» συμπλήρωσε προσθέτοντας, πάντως, ότι «κάποια από τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Υπάρχουν ευαίσθητα ζητήματα που πρέπει να αναλυθούν σε συγκεκριμένα φόρα».
Σε άλλη ερώτηση και αφού είπε ότι «πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κάνει εξαιρετική δουλειά», ο Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε πως «το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν θα μπούμε σε άλλες λεπτομέρειες. Οτιδήποτε συμφωνήσουν οι ΗΠΑ θα οδηγήσουν στο ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικά όπλα όσο πρόεδρος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πώς θα το πετύχουμε θα το δούμε».
«Ελλάδα και ΗΠΑ διατηρούν μια ιστορική συμμαχία. Η σημασία της υπογραμμίζεται από τις ταραχές στον κόσμο στον οποίο ζούμε στο Ιράν, το Ορμούζ, την Υεμένη και την Ουκρανία. Πρόκειται για μια συμμαχία ιστορικής φύσης με γερά θεμέλια, που αποτελεί πηγή σταθερότητας. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος» είπε ο κ. Ρούμπιο στις δηλώσεις του με τον Έλληνα ομόλογό του.
Όπως σημείωσε υπάρχει κοινή κατανόηση για τις προκλήσεις στην κοινωνία μας και την αντιμετώπισή τους χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα στενό εταίρο στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και στα τρομοκρατικά θέματα, καθώς σημείωσε ότι «λόγω της θέσης της στον χάρτη, η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη σε διαφορετικές απειλές».
Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι «προχωράμε σε νέο μνημόνιο για την ανταλλαγή πληροφοριών» και πρόσθεσε: «Δεν θέλουμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται, η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και σταθερό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, με στόχο να αντιμετωπίσει κάθε απειλή. Επίσης, αποτελεί σημαντικό μέλος στη διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος της Συμμαχίας».
Τέλος ο κ. Ρούμπιο είπε ότι θέλουμε νέους διασυνδετήριους αγωγούς και επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Οι υπουργοί Εξωτερικών, μαζί με το υπουργείο Εσωτερικών και το FBI, θέλουμε να διασφαλίσουμε τους θησαυρούς του πολιτισμού».
Ερωτηθείς σχετικά, δε, είπε ότι οι ΗΠΑ «έχουν μεγάλη δέσμευση» στα σημαντικά ενεργειακά έργα στην Ελλάδα όπως οι γεωτρήσεις από Chevron-ExxonMobil ή η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και το Ισραήλ. «Η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με την εθνική ασφάλεια όπως φαίνεται και στην περίπτωση του Ιράν. Τα γεγονότα αυτά μας έχουν δείξει ότι έχουμε ανάγκη διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας» συμπλήρωσε προσθέτοντας, πάντως, ότι «κάποια από τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Υπάρχουν ευαίσθητα ζητήματα που πρέπει να αναλυθούν σε συγκεκριμένα φόρα».
Σε άλλη ερώτηση και αφού είπε ότι «πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κάνει εξαιρετική δουλειά», ο Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε πως «το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν θα μπούμε σε άλλες λεπτομέρειες. Οτιδήποτε συμφωνήσουν οι ΗΠΑ θα οδηγήσουν στο ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικά όπλα όσο πρόεδρος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πώς θα το πετύχουμε θα το δούμε».
Απαραίτητος σύμμαχος του ΝΑΤΟ η ΕλλάδαΝωρίτερα και κατά την έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας, ο κ. Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα «απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ» και πυλώνα σταθερότητας για την αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Επιβεβαίωσε ότι η χώρα αποτελεί έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο που διευκολύνει την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Παράλληλα, ο Αμερικανός αξιωματούχος ανακοίνωσε την ένταξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε πρόγραμμα συνεργασίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, ενώ στάθηκε στη σημασία της Οικονομικής Διακήρυξης ΗΠΑ-Ελλάδας για την ανάπτυξη ασφαλών εφοδιαστικών αλυσίδων, με ιδιαίτερη έμφαση στα κρίσιμα ορυκτά. Κλείνοντας, ο κ. Ρούμπιο έκανε ειδική αναφορά στο ατέρμονο χρέος προς την αρχαία Ελλάδα για τη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού, σημειώνοντας ότι η κοινή ιστορία αποτελεί το θεμέλιο για τις μελλοντικές πρωτοβουλίες των δύο κρατών.
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