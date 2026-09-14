Οι IDF καλούν τους δημιουργούς του «NAZA» να δείξουν ολόκληρη την ταινία: «Ψευδείς ισχυρισμοί» για χρήση ΑΙ

Ο εκπρόσωπος των IDF κάλεσε τους δημιουργούς του βραβευμένου στη Βενετία ντοκιμαντέρ «NAZA» να επιτρέψουν στον ισραηλινό στρατό να δει ολόκληρη την ταινία και να απαντήσει «επί της ουσίας» στις καταγγελίες

«NAZA» να επιτρέψουν στον ισραηλινό στρατό να δει ολόκληρη την ταινία και να απαντήσει «επί της ουσίας» στις καταγγελίες για χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε επιθέσεις στη Γάζα που φέρονται να οδήγησαν σε θανάτους αμάχων, απηύθυνε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν.



Η ταινία με τον τίτλο «NAZA» (αποτελεί εβραϊκό ακρωνύμιο που σημαίνει «παράπλευρες απώλειες») και διάρκεια 80 λεπτών, των Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ,







«Η ταινία “NAZA” δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει ολόκληρη, αλλά από όσα μπορεί κανείς να δει στο τρέιλερ, παρουσιάζει μια σειρά σοβαρών και ψευδών ισχυρισμών σχετικά με τις IDF και το προσωπικό τους. Οι ισχυρισμοί που παρουσιάζονται στο τρέιλερ δεν είναι αληθείς και ορισμένοι μάλιστα παρουσιάζονται με διαστρεβλωμένο και παραποιημένο τρόπο, αποκομμένοι από την πραγματικότητα στο πεδίο», ανέφερε ο Ντέφριν σε ανάρτησή του στα εβραϊκά στο X.



«Είναι σημαντικό για μένα να τονίσω ότι οι IDF είναι ένας στρατός που βασίζεται σε αξίες, λειτουργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με δεσμευτικές επαγγελματικές αξίες και πρότυπα. Έτσι έχουμε ενεργήσει σε όλη τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών και έτσι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε, ακόμη και υπό τις πιο σύνθετες συνθήκες μάχης», συνέχισε.







Ο Ντέφριν πρόσθεσε ότι «για να καταστεί δυνατή μια ουσιαστική, επαγγελματική και βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία συζήτηση, αντί να περιοριστούμε σε ψευδείς απεικονίσεις, προσκαλώ τους δημιουργούς της ταινίας να επιτρέψουν σε εκπροσώπους των IDF να παρακολουθήσουν ολόκληρο το φιλμ, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε επί της ουσίας σε καθεμία από τις καταγγελίες που διατυπώνονται σε αυτό».



«Η δημόσια συζήτηση γύρω από την ταινία πρέπει να διεξαχθεί στη βάση πραγματικών γεγονότων και όχι στη βάση ψευδών απεικονίσεων και συκοφαντικών ψεμάτων», ανέφερε.



Μεταξύ των καταγγελιών που περιλαμβάνονται 500 θανάτους αμάχων.



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Οι IDF έχουν απορρίψει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό ως «εντελώς ψευδή».



Αναφερόμενος στην επίθεση της Χαμάς και άλλων ενόπλων οργανώσεων στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία αποτέλεσε την αφετηρία του πολέμου, ο Ντέφριν πρόσθεσε: «Από τις 7 Οκτωβρίου, οι IDF εργάζονται αδιάκοπα για την υπεράσπιση του κράτους και των πολιτών του».



Πρόσκληση στους δημιουργούς του βραβευμένου στο Φεστιβάλ της Βενετίας ντοκιμαντέρνα επιτρέψουν στον ισραηλινό στρατό να δει ολόκληρη την ταινία και να απαντήσει «επί της ουσίας» στις καταγγελίες για χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε επιθέσεις στη Γάζα που φέρονται να οδήγησαν σε θανάτους αμάχων, απηύθυνε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, ταξίαρχοςΗ ταινία με τον τίτλο «» (αποτελεί εβραϊκό ακρωνύμιο που σημαίνει «παράπλευρες απώλειες») και διάρκεια 80 λεπτών, τωνκαι απέσπασε αυτή την εβδομάδα ειδικό βραβείο από την κριτική επιτροπή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.«Η ταινία “NAZA” δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει ολόκληρη, αλλά από όσα μπορεί κανείς να δει στο τρέιλερ, παρουσιάζει μια σειρά σοβαρών και ψευδών ισχυρισμών σχετικά με τις IDF και το προσωπικό τους. Οι ισχυρισμοί που παρουσιάζονται στο τρέιλερ δεν είναι αληθείς και ορισμένοι μάλιστα παρουσιάζονται με διαστρεβλωμένο και παραποιημένο τρόπο, αποκομμένοι από την πραγματικότητα στο πεδίο», ανέφερε οσε ανάρτησή του στα εβραϊκά στο X.«Είναι σημαντικό για μένα να τονίσω ότι οι IDF είναι ένας στρατός που βασίζεται σε αξίες, λειτουργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με δεσμευτικές επαγγελματικές αξίες και πρότυπα. Έτσι έχουμε ενεργήσει σε όλη τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών και έτσι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε, ακόμη και υπό τις πιο σύνθετες συνθήκες μάχης», συνέχισε.Ο Ντέφριν πρόσθεσε ότι «για να καταστεί δυνατή μια ουσιαστική, επαγγελματική και βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία συζήτηση, αντί να περιοριστούμε σε ψευδείς απεικονίσεις, προσκαλώ τους δημιουργούς της ταινίας να επιτρέψουν σε εκπροσώπους των IDF να παρακολουθήσουν ολόκληρο το φιλμ, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε επί της ουσίας σε καθεμία από τις καταγγελίες που διατυπώνονται σε αυτό».«Η δημόσια συζήτηση γύρω από την ταινία πρέπει να διεξαχθεί στη βάση πραγματικών γεγονότων και όχι στη βάση ψευδών απεικονίσεων και συκοφαντικών ψεμάτων», ανέφερε.Μεταξύ των καταγγελιών που περιλαμβάνονται στην ταινία είναι και μία που παρουσιάζεται σε προωθητικό βίντεο του ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με την οποία σχεδιάστηκε, κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, πλήγμα για το οποίο είχε προβλεφθεί ότι θα μπορούσε να προκαλέσει έως καιΟι IDF έχουν απορρίψει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό ως «εντελώς ψευδή».Αναφερόμενος στην επίθεση της Χαμάς και άλλων ενόπλων οργανώσεων στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία αποτέλεσε την αφετηρία του πολέμου, ο Ντέφριν πρόσθεσε: «Από τις 7 Οκτωβρίου, οι IDF εργάζονται αδιάκοπα για την υπεράσπιση του κράτους και των πολιτών του».

Ήδη από την Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» τις καταγγελίες που διατυπώνονται στην ταινία.



Σύμφωνα με τους IDF, οι αποφάσεις σχετικά με την επιλογή και την έγκριση στόχων για πλήγματα λαμβάνονταν «αποκλειστικά από ανθρώπινο προσωπικό και όχι από τεχνητή νοημοσύνη».



Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι «τα αποσπάσματα που παρατίθενται περιλαμβάνουν ισχυρισμούς σχετικά με την εθνική και στρατιωτική στρατηγική, οι οποίοι είναι ξεκάθαρα πέρα από το πεδίο γνώσης στρατιωτών χαμηλότερης βαθμίδας», προσθέτοντας ακόμη ότι στην ταινία γίνονται «αναφορές σε καταστάσεις στις οποίες στρατιώτες της Διεύθυνσης Πληροφοριών των IDF, οι οποίοι φέρεται να έδωσαν συνεντεύξεις για την ταινία, εξ ορισμού δεν θα είχαν καμία εμπλοκή».