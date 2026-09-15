Ελικόπτερο χάνει τον έλεγχο και χτυπά επανειλημμένα στον διάδρομο αεροδρομίου στη Γιούτα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ελικόπτερο

Ελικόπτερο χάνει τον έλεγχο και χτυπά επανειλημμένα στον διάδρομο αεροδρομίου στη Γιούτα, δείτε βίντεο

Ο εκπαιδευτής έχασε τον έλεγχο λίγο μετά την απογείωση

Ελικόπτερο χάνει τον έλεγχο και χτυπά επανειλημμένα στον διάδρομο αεροδρομίου στη Γιούτα, δείτε βίντεο
Σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που ένα ελικόπτερο τύπου Bell 206 χάνει τον έλεγχο και προσκρούει στο έδαφος δευτερόλεπτα από την απογείωση του από αεροδρόμιο της Γιούτα, στις ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Μαΐου στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Cedar City, κατά τη διάρκεια πτήσης εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), ο 32χρονος εκπαιδευτής έχασε τον έλεγχο του ελικοπτέρου λίγο μετά την απογείωση.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που βλέπει το φως της δημοσισίοτητας, το ελικόπτερο απογειώνεται και μετά από λίγα μόλις δευτερόπλεα πέφτει με δύναμη στο έδαφος, αναπηδά και αρχίζει να κινείται ανεξέλεγκτα στον τροχόδρομο. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης-πτώσης, το ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου αποκολλάται, ενώ το αεροσκάφος συνεχίζει να περιστρέφεται μέχρι να ακινητοποιηθεί μέσα σε σύννεφο σκόνης και συντριμιών.

Το NTSB κατέληξε ότι η συντριβή προκλήθηκε από απώλεια ελέγχου από τον εκπαιδευτή και όχι από μηχανική βλάβη.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, τόσο ο εκπαιδευτής όσο και ο 25χρονος μαθητευόμενος υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα. Τα στοιχεία των δύο ανδρών δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα.


Δείτε το βίντεο 

Helicopter Spirals Into Trouble After Losing Control During Hover

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