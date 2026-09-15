Οργή στη Βρετανία, σοβαρές ευθύνες αποδίδονται στη διοίκηση του νοσοκομείου, όπου εργαζόταν η «νοσηλεύτρια του θανάτου», Λούσι Λέτμπι, που δολοφόνησε επτά βρέφη το 2023

Η Λούσι Λέμπτι



Δεν ανοίγει ξανά ο φάκελος



Οι προτάσεις μετά το σκάνδαλο

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, η νοσοκόμα επιτέθηκε στα νεογνά μεταξύ Ιουνίου 2015 και Ιουνίου 2016, χορηγώντας σε ορισμένα υπερβολικές δόσεις ινσουλίνης, εγχέοντας αέρα στον οργανισμό τους ή δίνοντάς τους υπερβολικές ποσότητες γάλακτος.Η υπόθεση προκάλεσε σοκ στη Βρετανία και συγκέντρωσε διεθνές ενδιαφέρον.Η Λέτμπι καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης και εξακολουθεί να δηλώνει αθώα.Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, έχει αναπτυχθεί μια αυξανόμενη δημόσια συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των καταδικαστικών αποφάσεων, με ορισμένους γιατρούς και ειδικούς να αμφισβητούν στοιχεία στα οποία βασίστηκε η υπόθεση.Η Κάθριν Θίρλγουολ ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η δημόσια έρευνα δεν είχε ως αντικείμενο να επανεξετάσει εάν η Λέτμπι είναι ένοχη ή αθώα.«Οι οικογένειες δεν πρέπει να γίνουν παράπλευρες απώλειες στη δημόσια αντιπαράθεση για το εάν η Λέτμπι είναι ή όχι ένοχη», ανέφερε χαρακτηριστικά.Παρά ταύτα, το πόρισμα αναμένεται να μελετηθεί εξονυχιστικά και από όσους υποστηρίζουν ότι η καταδίκη της 36χρονης πρέπει να επανεξεταστεί. Περίπου δύο δεκάδες υποστηρικτές της συγκεντρώθηκαν έξω από το δημαρχείο του Λίβερπουλ την ημέρα της δημοσιοποίησης της έκθεσης.Το πόρισμα θα εξεταστεί επίσης από την Criminal Cases Review Commission, την ανεξάρτητη αρχή που διερευνά πιθανές δικαστικές πλάνες και ήδη εξετάζει αίτημα της νομικής ομάδας της Λέτμπι.Ο δικηγόρος της, Μαρκ ΜακΝτόναλντ, υποστήριξε ότι η έρευνα βασίστηκε σε λανθασμένη αφετηρία και ότι αυτό επηρέασε αναπόφευκτα ολόκληρο το τελικό πόρισμα.Η Θίρλγουολ κατέθεσε σειρά προτάσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας στις μονάδες νεογνών του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας, ζητώντας παράλληλα από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη «χρόνια υποχρηματοδότηση» των νοσοκομειακών υπηρεσιών για βρέφη και παιδιά.Μεταξύ των μέτρων που εισηγείται είναι η εγκατάσταση καμερών σε κούνιες και θερμοκοιτίδες, η αυστηρότερη φύλαξη της ινσουλίνης, αλλά και η θέσπιση ενιαίου πρωτοκόλλου του NHS για τις περιπτώσεις στις οποίες εργαζόμενος σε νοσοκομείο θεωρείται ύποπτος ότι έχει προκαλέσει σκόπιμα βλάβη σε ασθενή.Η Ιβέτ Κούπερ δήλωσε ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι έχει ήδη ζητήσει από τους αρμόδιους να καταρτίσουν επειγόντως σχέδιο για την τοποθέτηση καμερών σε κούνιες νεογνών.Ο Ρίτσαρντ Σκόρερ, δικηγόρος που εκπροσωπεί τρεις από τις οικογένειες των θυμάτων, ζήτησε να εφαρμοστούν οι συστάσεις χωρίς καθυστέρηση, επισημαίνοντας ότι πολύ συχνά τα πορίσματα δημόσιων ερευνών παραμένουν χωρίς πρακτικό αντίκρισμα.Στο μεταξύ, οι ευθύνες της διοίκησης του νοσοκομείου εξακολουθούν να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Τρία πρώην ανώτερα στελέχη συνελήφθησαν το 2025 ως ύποπτα για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια και παραμένουν υπό έρευνα, ενώ ένα από αυτά ερευνάται και για παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης.Αντίθετα, στοιχεία που είχαν διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές για ενδεχόμενες νέες κατηγορίες σε βάρος της ίδιας της Λέτμπι, σχετικά με την περίοδο που εργαζόταν στο Countess of Chester Hospital και στο Liverpool Women's Hospital, κρίθηκαν ανεπαρκή για την άσκηση πρόσθετων διώξεων.Το νέο πόρισμα, επομένως, δεν κλείνει τη δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση. Μεταφέρει όμως το βάρος και πέρα από τη Λέτμπι, στις σοβαρές παραλείψεις ενός νοσοκομειακού συστήματος που, σύμφωνα με την έρευνα, δεν αντέδρασε εγκαίρως όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες ενδείξεις ότι τα νεογνά μπορεί να κινδύνευαν.