Ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου που διόρισε ο ίδιος

«Ορισμένοι δικαστές παγώνουν μπροστά σε αυτούς τους διαταραγμένους και διεφθαρμένους Δημοκρατικούς και είναι εντελώς ανίκανοι να επιδείξουν το θάρρος που απαιτείται για να σώσουν την Αμερική μας», έγραψε μεταξύ άλλων





«Αυτό το Ανώτατο Δικαστήριο εκφοβίζεται και χειραγωγείται από τη Ριζοσπαστική Αριστερά, ώστε να εκδίδει αποφάσεις που πάνε την Αμερική έναν αιώνα πίσω», έγραψε σε ανάρτησή του στην προσωπική πλατφόρμα του ο Τραμπ.















«Αυτοί δεν είναι οι άνθρωποι από τους οποίους πήρα συνέντευξη για να υπηρετήσουν στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, είναι απλώς μια σκιά του αρχικού εαυτού τους», πρόσθεσε.



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Ο συντηρητικός δικαστής Μπρετ Κάβανο, που συμφώνησε με την πλειοψηφία, θεώρησε ότι αν και το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου ενδέχεται να είναι σύννομο, η εφαρμογή των νέων κανόνων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα «θα ήταν αυθαίρετη» και οι τοπικοί αξιωματούχοι δεν θα είχαν «επαρκή χρόνο» για να συμμορφωθούν με τις νέες διατάξεις.



Αναλυτικά η ανάρτηση Trump: «Οι Ρεπουμπλικανοί μόλις έλαβαν άλλη μία κακή απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, μια απόφαση για την οποία το δικαστικό σύστημα χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο για να εκδώσει και στη συνέχεια απέδωσε, εν μέρει, την καθυστέρηση στο γεγονός ότι δεν υπήρχε πλέον χρόνος για να εφαρμοστεί μια λύση στο εντελώς ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ και ανεξέλεγκτο σύστημα επιστολικής ψήφου, το οποίο αποτελεί «καταστροφή» και αντικείμενο χλευασμού σε όλο τον Κόσμο, και όπου είμαστε η μόνη χώρα που πρέπει να υπομένει μια τέτοια ΑΠΑΤΗ που καταστρέφει το Έθνος.



Οι δικαστές Alito και Thomas, και οι δύο θρύλοι, διαφώνησαν έντονα με αυτή την απαίσια, άκρως πολιτική απόφαση. Πρόκειται για μεγάλη ήττα για τους Ρεπουμπλικανούς και για την ίδια την Αμερική, καθώς καθιστά πολύ ευκολότερη την εξαπάτηση από τους Ριζοσπάστες της Αριστεράς, τους «Dumocrats», σχετικά με τα επιστολικά ψηφοδέλτια — και τώρα έχουν ελεύθερο πεδίο δράσης! Το Ανώτατο Δικαστήριο απογοήτευσε πραγματικά τη χώρα μας!



Ορισμένοι δικαστές είναι τρομοκρατημένοι από αυτούς τους τρελούς και διεφθαρμένους Δημοκρατικούς και δεν είναι καθόλου σε θέση να επιδείξουν το θάρρος που απαιτείται για να σώσουν την Αμερική μας. Η φρικτή απόφασή τους για τους δασμούς θα κοστίσει στις ΗΠΑ, για πολλά χρόνια, τρισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια δολάρια. Δεν ανέφεραν καν ότι «τα χρήματα που καταβλήθηκαν δεν χρειάζεται να επιστραφούν», κάτι που θα ήταν ιδιαίτερα επωφελές για οντότητες που πραγματικά μισούν τη χώρα μας και την εκμεταλλεύονται εδώ και χρόνια, κοστίζοντάς μας άμεσα δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς λόγο.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση σήμερα στους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου που διόρισε ο ίδιος, αφού αρνήθηκαν να επιτρέψουν στην Ταχυδρομική Υπηρεσία (USPS) να εφαρμόσει τους νέους κανονισμούς για τις επιστολικές ψήφους, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για την ανανέωση του Κογκρέσου.«Αυτό το Ανώτατο Δικαστήριο εκφοβίζεται και χειραγωγείται από τη Ριζοσπαστική Αριστερά, ώστε να εκδίδει αποφάσεις που πάνε την Αμερική έναν αιώνα πίσω», έγραψε σε ανάρτησή του στην προσωπική πλατφόρμα του ο Τραμπ.«Ορισμένοι δικαστές παγώνουν μπροστά σε αυτούς τους διαταραγμένους και διεφθαρμένους Δημοκρατικούς και είναι εντελώς ανίκανοι να επιδείξουν το θάρρος που απαιτείται για να σώσουν την Αμερική μας», συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι η «φρικτή» απόφαση συνιστά «βαριά ήττα για τους Ρεπουμπλικάνους και την Αμερική».«Αυτοί δεν είναι οι άνθρωποι από τους οποίους πήρα συνέντευξη για να υπηρετήσουν στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, είναι απλώς μια σκιά του αρχικού εαυτού τους», πρόσθεσε.Οι δικαστές, με ψήφους επτά υπέρ έναντι δύο κατά, απέρριψαν χθες την προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ που ζητούσε να εφαρμοστούν πολύ αυστηρότεροι όροι στην επιστολική ψήφο στις επικείμενες, κρίσιμες εκλογές του Νοεμβρίου.Ο συντηρητικός δικαστής Μπρετ Κάβανο, που συμφώνησε με την πλειοψηφία, θεώρησε ότι αν και το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου ενδέχεται να είναι σύννομο, η εφαρμογή των νέων κανόνων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα «θα ήταν αυθαίρετη» και οι τοπικοί αξιωματούχοι δεν θα είχαν «επαρκή χρόνο» για να συμμορφωθούν με τις νέες διατάξεις.«Οι Ρεπουμπλικανοί μόλις έλαβαν άλλη μία κακή απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, μια απόφαση για την οποία το δικαστικό σύστημα χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο για να εκδώσει και στη συνέχεια απέδωσε, εν μέρει, την καθυστέρηση στο γεγονός ότι δεν υπήρχε πλέον χρόνος για να εφαρμοστεί μια λύση στο εντελώς ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ και ανεξέλεγκτο σύστημα επιστολικής ψήφου, το οποίο αποτελεί «καταστροφή» και αντικείμενο χλευασμού σε όλο τον Κόσμο, και όπου είμαστε η μόνη χώρα που πρέπει να υπομένει μια τέτοια ΑΠΑΤΗ που καταστρέφει το Έθνος.Οι δικαστές Alito και Thomas, και οι δύο θρύλοι, διαφώνησαν έντονα με αυτή την απαίσια, άκρως πολιτική απόφαση. Πρόκειται για μεγάλη ήττα για τους Ρεπουμπλικανούς και για την ίδια την Αμερική, καθώς καθιστά πολύ ευκολότερη την εξαπάτηση από τους Ριζοσπάστες της Αριστεράς, τους «Dumocrats», σχετικά με τα επιστολικά ψηφοδέλτια — και τώρα έχουν ελεύθερο πεδίο δράσης! Το Ανώτατο Δικαστήριο απογοήτευσε πραγματικά τη χώρα μας!Ορισμένοι δικαστές είναι τρομοκρατημένοι από αυτούς τους τρελούς και διεφθαρμένους Δημοκρατικούς και δεν είναι καθόλου σε θέση να επιδείξουν το θάρρος που απαιτείται για να σώσουν την Αμερική μας. Η φρικτή απόφασή τους για τους δασμούς θα κοστίσει στις ΗΠΑ, για πολλά χρόνια, τρισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια δολάρια. Δεν ανέφεραν καν ότι «τα χρήματα που καταβλήθηκαν δεν χρειάζεται να επιστραφούν», κάτι που θα ήταν ιδιαίτερα επωφελές για οντότητες που πραγματικά μισούν τη χώρα μας και την εκμεταλλεύονται εδώ και χρόνια, κοστίζοντάς μας άμεσα δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς λόγο.

Παρομοίως, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με την ιθαγένεια εκ γενετής αποτελεί πλήρη και απόλυτη καταστροφή για την Αμερική και έχει ήδη οδηγήσει σε τεράστια διαφθορά όσον αφορά την «ιθαγένεια» στη χώρα μας. Η ζημιά που έχει προκληθεί στην Αμερική είναι ανυπολόγιστη και το γνωρίζουν, όπως το γνωρίζουν όλοι — πρόκειται για ανεπανόρθωτη και μη αναστρέψιμη βλάβη!



Η αδυναμία και η απροθυμία του Δικαστηρίου να πράξει το σωστό για τη χώρα μας θα καταγραφεί με πολύ αρνητικό τρόπο στην Ιστορία. Αυτό το Ανώτατο Δικαστήριο εκφοβίζεται και πιέζεται από τη Ριζοσπαστική Αριστερά ώστε να λαμβάνει αποφάσεις που έχουν γυρίσει την Αμερική τουλάχιστον εκατό χρόνια πίσω.



Αυτοί δεν είναι οι άνθρωποι που επέλεξα για να υπηρετήσουν στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι απλώς ένα κέλυφος του αρχικού τους εαυτού, ένα Δικαστήριο που κοστίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες τρισεκατομμύρια δολάρια με συγκλονιστικά κακές αποφάσεις, τόσο μεγάλης κλίμακας ώστε η χώρα μας να μην είναι εύκολο να ανακάμψει ή να επουλώσει τις πληγές της.



Είναι ένα Δικαστήριο που θα μείνει στην Ιστορία για ορισμένες από τις πιο καταστροφικές, οδυνηρές και επιζήμιες αποφάσεις στην ιστορία της χώρας μας.



Δεν μου είναι εύκολο να γράφω αυτή την κριτική για το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών — πιθανότατα θα μου κοστίσει ακριβά για πολλά χρόνια — αλλά θεωρώ υποχρέωση και καθήκον μου να το κάνω για την Αμερική που αγαπάμε!



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα.



Ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.



Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».