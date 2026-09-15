«Θα παραμείνουμε ο καλύτερος εταίρος των ΗΠΑ», δηλώνει ο Μαρκ Κάρνεϊ μετά την αύξηση των δασμών στο 50%
ΚΟΣΜΟΣ
Μαρκ Κάρνεϊ Καναδάς ΗΠΑ Εμπορικός πόλεμος

«Θα παραμείνουμε ο καλύτερος εταίρος των ΗΠΑ», δηλώνει ο Μαρκ Κάρνεϊ μετά την αύξηση των δασμών στο 50%

«Σε τελική ανάλυση, ακόμη και σε περιόδους διαφωνιών, κατά την μακρά, κοινή ιστορία μας, διατηρούσαμε πάντοτε στενές σχέσεις», πρόσθεσε ο Καναδός πρωθυπουργός

«Θα παραμείνουμε ο καλύτερος εταίρος των ΗΠΑ», δηλώνει ο Μαρκ Κάρνεϊ μετά την αύξηση των δασμών στο 50%
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Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ διαβεβαίωσε σήμερα, μιλώντας σε ένα συνέδριο διεθνών επενδυτών στο Τορόντο, ότι η χώρα του θα παραμείνει «ο μεγαλύτερος εταίρος» των ΗΠΑ σε πολλούς τομείς, παρά την τρέχουσα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

«Επιτρέψτε μου να πω αυτό στους Αμερικανούς φίλους μας: θα είμαστε πάντα γείτονές σας και ο Καναδάς θα παραμείνει ο σημαντικότερος εταίρος των ΗΠΑ σε πολλούς τομείς-κλειδιά», είπε ο Καναδός πρωθυπουργός.

Ο Καναδάς «θα είναι ακόμη καλύτερος εταίρος (…), έτοιμος να προωθήσει τα οικονομικά συμφέροντα και την κοινή ασφάλειάς μας» όταν θα ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον οι οποίες θα εγγυηθούν, όπως είπε, «τον σεβασμό των παραδόσεων και την εθνική κυριαρχία της κάθε χώρας».



«Σε τελική ανάλυση, ακόμη και σε περιόδους διαφωνιών, κατά την μακρά, κοινή ιστορία μας, διατηρούσαμε πάντοτε στενές σχέσεις», πρόσθεσε ο Κάρνεϊ.

Η εμπορική διένεξη μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών έφτασε σε πρωτοφανές επίπεδο αφού ο Καναδάς έβαλε τέλος, στις 21 Αυγούστου, στις διαπραγματεύσεις με τον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι ήθελε να επιβάλει μια «άδικη» εμπορική συμφωνία.

Ο Καναδάς απάντησε την περασμένη βδομάδα στους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα τέλη Αυγούστου, επιβάλλοντας δικούς του δασμούς σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων. Νωρίτερα σήμερα, η Ουάσιγκτον ανταπάντησε αυξάνοντας στο 50% τους δασμούς σε καναδικά προϊόντα ενώ σκοπεύει να απαγορεύσει και την εισαγωγή ορισμένων από αυτά, από τις 29 Σεπτεμβρίου
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