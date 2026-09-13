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«NAZA»: Το ντοκιμαντέρ για τη Γάζα που συγκλόνισε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας και το 24,5 λεπτών χειροκρότημα
Πρόκειται για το μεγαλύτερης διάρκειας standing ovation που έχει καταγραφεί ποτέ στο φεστιβάλ
Πρόκειται για το μεγαλύτερης διάρκειας standing ovation που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βενετία, ξεπερνώντας τα 22 λεπτά που είχε αποσπάσει πέρυσι το «The Voice of Hind Rajab». Οι Άμπραχαμ και Σορ εμφανίστηκαν εμφανώς συγκινημένοι, ενώ αρκετοί θεατές δάκρυσαν και κάποιοι κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες.
Το «NAZA» επιχειρεί, σύμφωνα με την επίσημη σύνοψή του, να παρουσιάσει «λεπτομερώς τους μηχανισμούς πίσω από τη μεθοδευμένη μαζική θανάτωση Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ». Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε υπό άκρα μυστικότητα, τη νύχτα, σε ταράτσες του Τελ Αβίβ και περιλαμβάνει συνεντεύξεις με 24 αξιωματικούς των ισραηλινών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιώτες.
Ο τίτλος «NAZA» προέρχεται από ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται από τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών για τις λεγόμενες «παράπλευρες απώλειες» και αναφέρεται στον αριθμό αμάχων που εκτιμάται ότι θα σκοτωθούν σε μια αεροπορική επιδρομή.
Δείτε βίντεο από το standing ovation
@cnn
"NAZA," a documentary examining Israel's killing of Palestinian civilians in Gaza, based on what the filmmakers say are accounts from Israeli intelligence officers and soldiers, received a 25-minute standing ovation — reportedly the longest in Venice Film Festival history.♬ original sound - CNN - CNN
@vdnews.tv
Venticinque minuti di standing ovation alla Mostra del Cinema di Venezia per “Naza”, il documentario diretto dai giornalisti israeliani Yuval Abraham e Rachel Szor e dedicato al sistema degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Il film, presentato in concorso, raccoglie le testimonianze di militari e membri dell’intelligence israeliana coinvolti nella guerra e ricostruisce i meccanismi utilizzati per individuare e colpire gli obiettivi. Al centro anche il racconto di un sistema assistito dall’intelligenza artificiale, che avrebbe identificato potenziali bersagli attraverso dati raccolti da migliaia di telefoni cellulari hackerati. Il titolo “Naza” riprende un termine utilizzato dall’esercito israeliano per indicare il numero previsto di vittime civili collaterali durante un attacco. Al termine della proiezione, il pubblico si è alzato in piedi per applaudire il team del film. In sala sono comparse anche diverse bandiere palestinesi e uno striscione con la scritta «Life, Earth, Freedom». “Naza” è uno dei 21 film in concorso per il Leone d’Oro, che sarà assegnato sabato 12 settembre. #cinema #davedere #venezia83 #naza♬ original sound - VDnews - VDnews
Οι Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ ήταν δύο από τους τέσσερις σκηνοθέτες του «No Other Land», μαζί με τους Παλαιστίνιους κινηματογραφιστές Μπασέλ Άντρα και Χαμντάν Μπαλάλ. Η ταινία κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ το 2025 και καταγράφει τις προσπάθειες της ισραηλινής κυβέρνησης να εκτοπίσει Παλαιστινίους από τα σπίτια τους στη νότια Δυτική Όχθη.
Μιλώντας στο Variety πριν από την πρεμιέρα του «NAZA», ο Άμπραχαμ είχε αναφέρει ότι οι δημιουργοί θέλησαν να αξιοποιήσουν την πρόσβασή τους σε ανθρώπους της ισραηλινής κοινωνίας που υπηρέτησαν στον στρατό, προκειμένου να εξετάσουν εκ των έσω τον μηχανισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.
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