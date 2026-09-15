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Ο Τραμπ χάρισε στον Μαρκ Κάρνεϊ το «χρυσό κλειδί» του Λευκού Οίκου αλλά «μπορεί να τον πυροβολήσουν» αν το χρησιμοποιήσει
Ο Τραμπ χάρισε στον Μαρκ Κάρνεϊ το «χρυσό κλειδί» του Λευκού Οίκου αλλά «μπορεί να τον πυροβολήσουν» αν το χρησιμοποιήσει
«Ναι, είναι ένα κλειδί του Λευκού Οίκου, θα το έχεις μαζί σου και θα σε αφήσουν να μπεις αλλά ίσως να σου ρίξουν», είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος στον πρωθυπουργό του Καναδά - «Αυτό συνοψίζει κάπως τη σχέση μας», είπε γελώντας ο Κάρνεϊ
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ αστειεύτηκε σήμερα για το δώρο που του έκανε πριν από μερικούς μήνες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ: ένα κλειδί που του επιτρέπει να μπει όποτε θέλει στον Λευκό Οίκο, εκτός και αν οι άνδρες της υπηρεσίας ασφαλείας αποφασίσουν να τον πυροβολήσουν.
«Πήγα στον Λευκό Οίκο την περασμένη άνοιξη και, στο τέλος της συνάντησης, ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε: "Θέλω να σου δώσω κάτι πραγματικά ξεχωριστό, Μαρκ". Άνοιξα το κουτάκι, ήταν ένα μεγάλο, χρυσό κλειδί» αφηγήθηκε, μιλώντας σε επενδυτές στο Τορόντο.
Ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης διαβεβαίωσε ότι ο Τραμπ του είπε: «Ναι, είναι ένα κλειδί του Λευκού Οίκου. Θα το έχεις μαζί σου και θα σε αφήσουν να μπεις», όμως στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ίσως να σου ρίξουν».
«Αυτό συνοψίζει κάπως τη σχέση μας», συνέχισε γελώντας ο Μαρκ Κάρνεϊ, τονίζοντας όμως ότι «εκτιμά πολύ» το δώρο του Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ καλό οικοδεσπότη».
«Όμως, για να είμαστε σαφείς», κατέληξε, εξακολουθώντας να αστειεύεται απευθυνόμενος στους επενδυτές που ελπίζει να προσελκύσει στον Καναδά: «Αν σας δώσουμε ένα κλειδί στον Καναδά, δεν θα σας πυροβολήσουμε, θα σας φιλοξενήσουμε».
Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών έχει φτάσει σε επίπεδο άνευ προηγουμένου αφού διακόπηκαν οι συνομιλίες μεταξύ τους, στις 21 Αυγούστου, με τον Κάρνεϊ να κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι θέλουν να επιβάλουν μια «άδικη» συμφωνία στην Οτάβα.
«Πήγα στον Λευκό Οίκο την περασμένη άνοιξη και, στο τέλος της συνάντησης, ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε: "Θέλω να σου δώσω κάτι πραγματικά ξεχωριστό, Μαρκ". Άνοιξα το κουτάκι, ήταν ένα μεγάλο, χρυσό κλειδί» αφηγήθηκε, μιλώντας σε επενδυτές στο Τορόντο.
Ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης διαβεβαίωσε ότι ο Τραμπ του είπε: «Ναι, είναι ένα κλειδί του Λευκού Οίκου. Θα το έχεις μαζί σου και θα σε αφήσουν να μπεις», όμως στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ίσως να σου ρίξουν».
Canadian PM Mark Carney:— Clash Report (@clashreport) September 15, 2026
Trump said, "I want to give you something very special, Mark. So special."
And I open this box and it’s this big gold key. I was like, "Wow, Mr. President, this is fantastic." He’s like, "Yeah, it’s a key. It’s a key to the White House. You just bring… pic.twitter.com/xGHkYkysgb
«Αυτό συνοψίζει κάπως τη σχέση μας», συνέχισε γελώντας ο Μαρκ Κάρνεϊ, τονίζοντας όμως ότι «εκτιμά πολύ» το δώρο του Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ καλό οικοδεσπότη».
«Όμως, για να είμαστε σαφείς», κατέληξε, εξακολουθώντας να αστειεύεται απευθυνόμενος στους επενδυτές που ελπίζει να προσελκύσει στον Καναδά: «Αν σας δώσουμε ένα κλειδί στον Καναδά, δεν θα σας πυροβολήσουμε, θα σας φιλοξενήσουμε».
Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών έχει φτάσει σε επίπεδο άνευ προηγουμένου αφού διακόπηκαν οι συνομιλίες μεταξύ τους, στις 21 Αυγούστου, με τον Κάρνεϊ να κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι θέλουν να επιβάλουν μια «άδικη» συμφωνία στην Οτάβα.
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