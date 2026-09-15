Ο Τραμπ χάρισε στον Μαρκ Κάρνεϊ το «χρυσό κλειδί» του Λευκού Οίκου αλλά «μπορεί να τον πυροβολήσουν» αν το χρησιμοποιήσει

«Ναι, είναι ένα κλειδί του Λευκού Οίκου, θα το έχεις μαζί σου και θα σε αφήσουν να μπεις αλλά ίσως να σου ρίξουν», είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος στον πρωθυπουργό του Καναδά - «Αυτό συνοψίζει κάπως τη σχέση μας», είπε γελώντας ο Κάρνεϊ