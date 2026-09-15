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Ιρανοί χάκερ έκλεβαν δεδομένα με spyware από αντιφρονούντες, ακτιβιστές και δημοσιογράφους σε όλο τον κόσμο
Ιρανοί χάκερ έκλεβαν δεδομένα με spyware από αντιφρονούντες, ακτιβιστές και δημοσιογράφους σε όλο τον κόσμο
Το spyware «CHOSEN BRICK» μπορούσε να καταγράψει οθόνη, μηνύματα και δεδομένα επαφών
Οι Βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών αποκάλυψαν μια τεράστια εκστρατεία κυβερνοκατασκοπείας με τη χρήση spyware από το Ιράν, με τους στόχους να βρίσκνται σε διάφορες χώρες του κόσμου ενώ μεταξύ των οποίων αντιφρονούντες, ακτιβιστές και δημοσιογράφοι.
Σύμφωνα με το National Cyber Security Centre (NCSC), υπηρεσία που υπάγεται στη βρετανική GCHQ, οι Ιρανοί χάκερς χρησιμοποίησαν κακόβουλο λογισμικό για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα των στόχων τους.
Μεταξύ των πληροφοριών που μπορούσαν να συλλέξουν περιλαμβάνονταν στιγμιότυπα από την οθόνη το κινητόυ ή του υπολογιστή, ιστορικό μηνυμάτων και στοιχεία επαφών, όπως email και μηνύματα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως μεταδίδει το Skynews οι βρετανικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες αρχές των ΗΠΑ και της Ολλανδίας, παρακολούθησαν τη δράση των Ιρανών χάκερ, οι οποίοι φέρονται να επιχειρούσαν να εξαπατήσουν τα θύματά τους ώστε να κατεβάσουν λογισμικό που μπορούσε να παρακολουθεί τις κινήσεις τους.
Σύμφωνα με το NCSC, οι χάκερ προσποιούνταν «γνωστές επαφές» των θυμάτων σε υπηρεσίες όπως το WhatsApp, προσπαθώντας αρχικά να δημιουργήσουν σχέση εμπιστοσύνης. Αφού αποκτούσαν την εμπιστοσύνη των στόχων, επιχειρούσαν να τους οδηγήσουν στην εγκατάσταση του spyware με την ονομασία «CHOSEN BRICK».
Τι μπορούσε να κάνει το κακόβουλο λογισμικό
Το κακόβουλο λογισμικό μπορούσε, σύμφωνα με το NCSC, να χρησιμοποιηθεί για την υποκλοπή πληροφοριών σχετικά με τις επαφές ενός στόχου, συμπεριλαμβανομένων email και μηνυμάτων από μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παράλληλα, το spyware μπορούσε να επιτρέψει στους χάκερ να καταγράψουν το περιεχόμενο της οθόνης της συσκευής, αλλά και να αποκτήσουν πρόσβαση στο μικρόφωνό της.
Οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εκδίδουν νέα οδηγία με συμβουλές ασφαλείας για όσους ενδέχεται να αποτελούν στόχο. Η αποκάλυψη έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας των βρετανικών υπηρεσιών με τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ και της Ολλανδίας, ενώ η έρευνα για τη δράση των Ιρανών κυβερνοκατασκόπων βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με το National Cyber Security Centre (NCSC), υπηρεσία που υπάγεται στη βρετανική GCHQ, οι Ιρανοί χάκερς χρησιμοποίησαν κακόβουλο λογισμικό για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα των στόχων τους.
Μεταξύ των πληροφοριών που μπορούσαν να συλλέξουν περιλαμβάνονταν στιγμιότυπα από την οθόνη το κινητόυ ή του υπολογιστή, ιστορικό μηνυμάτων και στοιχεία επαφών, όπως email και μηνύματα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως μεταδίδει το Skynews οι βρετανικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες αρχές των ΗΠΑ και της Ολλανδίας, παρακολούθησαν τη δράση των Ιρανών χάκερ, οι οποίοι φέρονται να επιχειρούσαν να εξαπατήσουν τα θύματά τους ώστε να κατεβάσουν λογισμικό που μπορούσε να παρακολουθεί τις κινήσεις τους.
Σύμφωνα με το NCSC, οι χάκερ προσποιούνταν «γνωστές επαφές» των θυμάτων σε υπηρεσίες όπως το WhatsApp, προσπαθώντας αρχικά να δημιουργήσουν σχέση εμπιστοσύνης. Αφού αποκτούσαν την εμπιστοσύνη των στόχων, επιχειρούσαν να τους οδηγήσουν στην εγκατάσταση του spyware με την ονομασία «CHOSEN BRICK».
Τι μπορούσε να κάνει το κακόβουλο λογισμικό
Το κακόβουλο λογισμικό μπορούσε, σύμφωνα με το NCSC, να χρησιμοποιηθεί για την υποκλοπή πληροφοριών σχετικά με τις επαφές ενός στόχου, συμπεριλαμβανομένων email και μηνυμάτων από μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παράλληλα, το spyware μπορούσε να επιτρέψει στους χάκερ να καταγράψουν το περιεχόμενο της οθόνης της συσκευής, αλλά και να αποκτήσουν πρόσβαση στο μικρόφωνό της.
Οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εκδίδουν νέα οδηγία με συμβουλές ασφαλείας για όσους ενδέχεται να αποτελούν στόχο. Η αποκάλυψη έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας των βρετανικών υπηρεσιών με τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ και της Ολλανδίας, ενώ η έρευνα για τη δράση των Ιρανών κυβερνοκατασκόπων βρίσκεται σε εξέλιξη.
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