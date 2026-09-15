Αγρότες ανάβουν φωτιές σε διαδηλώσεις κατά του κυβερνητικού προϋπολογισμού στην Ολλανδία

Αποκλεισμοί δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών - Τα κυβερνητικά σχέδια για τον προϋπολογισμό του 2027 παρουσιάστηκαν από τον βασιλιά Βίλεμ-Αλεξάντερ κατά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου





Η εταιρεία διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών ProRail ανακοίνωσε ότι νωρίς σήμερα πρωί εντοπίστηκαν σωλήνες στερεωμένοι σε ράγες σε περισσότερα από 20 σημεία, κυρίως σε αγροτικές περιοχές στο κεντρικό και το ανατολικό τμήμα της χώρας.









https://t.co/aKc4Km5Tp5 — Farmers Defence Force (@FDF_Nederland) September 15, 2026





«Νιώθουμε ότι η χώρα φλέγεται. Οι αγρότες αισθάνονται ότι οι επιχειρήσεις τους καίγονται εξαιτίας των σχεδίων της κυβέρνησης», δήλωσε η εκπρόσωπος Σίτα φαν Κέμπερμα.



Η οργάνωση «Farmers Defence Force» ανέφερε ότι δεν ευθύνεται για τη δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έδρασαν μεμονωμένα αγανακτισμένοι αγρότες.



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Κυβερνητικές υποσχέσεις προς αγρότες για αποζημιώσεις Τα κυβερνητικά σχέδια για τον προϋπολογισμό του 2027 παρουσιάστηκαν από τον βασιλιά Βίλεμ-Αλεξάντερ κατά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, σήμερα το απόγευμα.



Τα σχέδια του προϋπολογισμού έχουν πυροδοτήσει εκτεταμένες διαδηλώσεις τους τελευταίους μήνες, μεταξύ άλλων και από αγρότες που υποστηρίζουν ότι κατηγορούνται άδικα για νιτρορύπανση (άμεση ή έμμεση απόρριψη στο υδάτινο περιβάλλον αζωτούχων ενώσεων).



Στην ομιλία του, το κείμενο της οποίας συντάχθηκε από τον πρωθυπουργό Ρομπ Γέτεν, ο βασιλιάς δήλωσε ότι θα ήταν «ανεύθυνο» να μην αντιμετωπιστεί το ζήτημα ρύπανσης αζώτου, παρόλο που αυτό ενδέχεται να πλήξει τους αγρότες.



Αγρότες στην Ολλανδία άναψαν φωτιές σήμερα κοντά σε αυτοκινητόδρομους, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα, σε μια κινητοποίηση διαμαρτυρίας για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό, ενώ άγνωστοι προέβησαν σε δολιοφθορές δένοντας σωλήνες σε σιδηροδρομικές ράγες, λίγο πριν από την επίσημη έναρξη των εργασιών του κοινοβουλίου.Η εταιρεία διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών ProRail ανακοίνωσε ότι νωρίς σήμερα πρωί εντοπίστηκαν σωλήνες στερεωμένοι σε ράγες σε περισσότερα από 20 σημεία, κυρίως σε αγροτικές περιοχές στο κεντρικό και το ανατολικό τμήμα της χώρας.Αργότερα, γύρω στο μεσημέρι, ξέσπασαν πυρκαγιές σε διάφορα σημεία κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων, αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν δρόμους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.Οι φωτιές προκλήθηκαν από αγανακτισμένους αγρότες, οι οποίοι επέλεξαν την ημέρα παρουσίασης του κυβερνητικού προϋπολογισμού για να βάλουν φωτιά σε μπάλες σανού και ελαστικά αυτοκινήτων, ανακοίνωσε η ακτιβιστική οργάνωση «Farmers Defence Force» (Δύναμη Άμυνας Αγροτών).«Νιώθουμε ότι η χώρα φλέγεται. Οι αγρότες αισθάνονται ότι οι επιχειρήσεις τους καίγονται εξαιτίας των σχεδίων της κυβέρνησης», δήλωσε η εκπρόσωπος Σίτα φαν Κέμπερμα.Η οργάνωση «Farmers Defence Force» ανέφερε ότι δεν ευθύνεται για τη δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έδρασαν μεμονωμένα αγανακτισμένοι αγρότες.Η ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών AIVD ανακοίνωσε ότι διερευνά τη δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε συνεργασία με την αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές, αρνούμενη ωστόσο να προβεί σε σχόλια σχετικά με την πορεία των ερευνών.Τα κυβερνητικά σχέδια για τον προϋπολογισμό του 2027 παρουσιάστηκαν από τον βασιλιά Βίλεμ-Αλεξάντερ κατά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, σήμερα το απόγευμα.Τα σχέδια του προϋπολογισμού έχουν πυροδοτήσει εκτεταμένες διαδηλώσεις τους τελευταίους μήνες, μεταξύ άλλων και από αγρότες που υποστηρίζουν ότι κατηγορούνται άδικα για νιτρορύπανση (άμεση ή έμμεση απόρριψη στο υδάτινο περιβάλλον αζωτούχων ενώσεων).Στην ομιλία του, το κείμενο της οποίας συντάχθηκε από τον πρωθυπουργό Ρομπ Γέτεν, ο βασιλιάς δήλωσε ότι θα ήταν «ανεύθυνο» να μην αντιμετωπιστεί το ζήτημα ρύπανσης αζώτου, παρόλο που αυτό ενδέχεται να πλήξει τους αγρότες.

Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί οικονομική αποζημίωση στους αγρότες των οποίων οι επιχειρήσεις θα πληγούν από τα σχέδια αποκατάστασης των φυσικών βιοτόπων.



Η ProRail τόνισε ότι ήταν σαφές πως τα υλικά που βρέθηκαν στις σιδηροδρομικές γραμμές είχαν τοποθετηθεί εκεί σκόπιμα.



Το δίκτυο NOS έδειξε εικόνες, στις οποίες λεπτοί, μεγάλου μήκους σωλήνες φαίνονται να απομακρύνονται από τις σιδηροτροχιές.



«Επομένως, χαρακτηρίζουμε πλέον το περιστατικό δολιοφθορά στις σιδηροδρομικές γραμμές», δήλωσε η εκπρόσωπος της ProRail, Γιόκε φαν ντερ Κρούσεν.



Όλα τα τρένα στην περιοχή όπου είχαν αποκλειστεί οι σιδηροδρομικές γραμμές ακινητοποιήθηκαν, ενώ σημειώθηκαν σοβαρές διαταραχές και σε άλλα σημεία, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών δρομολογίων προς τη Γερμανία.



Οι σωλήνες δεν προκάλεσαν προβλήματα μόνον στη λειτουργία των τρένων, αλλά και στην οδική κυκλοφορία, καθώς χρειάστηκε να παραμείνουν κλειστές ορισμένες διαβάσεις, συμπλήρωσε η ProRail στην ανακοίνωση που εξέδωσε.