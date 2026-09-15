Μεθυσμένη οδηγός στο Μπέρμιγχαμ κάνει όπισθεν, προσκρούει σε σταθμευμένο αμάξι και χτυπά διερχόμενο πεζό, δείτε βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, με την οδηγό να συλλαμβάνεται - Από το αλκοτέστ προέκυψε ότι το αλκοόλ στο αίμα της ήταν δύο φορές πάνω από το όριο, καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση με διετή αναστολή