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Δείτε βίντεο: Η Μαφία οργάνωσε παράνομη ιπποδρομία σε αυτοκινητόδρομο της Σικελίας, ένοπλοι με καλάσνικοφ πυροβολούσαν στον αέρα, μια σύλληψη
Δείτε βίντεο: Η Μαφία οργάνωσε παράνομη ιπποδρομία σε αυτοκινητόδρομο της Σικελίας, ένοπλοι με καλάσνικοφ πυροβολούσαν στον αέρα, μια σύλληψη
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα αφορά σε περιστατικό που συνέβη στις 8 Μαΐου, ενώ ο συλληφθείς φέρεται να είναι ενεργό μέλος της Μαφίας της Σικελίας
Σε σύλληψη ενός νεαρού, ο οποίος θεωρείται ότι είχε ενεργό ρόλο σε παράνομη ιπποδρομία που πραγματοποιήθηκε υπό την προστασία ενόπλων στην Κατάνια της Σικελίας, προχώρησε η ιταλική αστυνομία, όπως αναφέρει το tg24.sky.it.
Οι αρχές της Κατάνια εκτέλεσαν ένταλμα προσωρινής κράτησης σε βάρος του νεαρού, ο οποίος θεωρείται σοβαρά ύποπτος για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία πολεμικού όπλου. Στην υπόθεση αποδίδεται και η επιβαρυντική περίσταση ότι η δράση του φέρεται να είναι μέλος της μαφιόζικη φατρίας Cappello-Bonaccorsi.
Η έρευνα αφορά τα γεγονότα της 8ης Μαΐου στην Παλαγκόνια, όπου είχε διοργανωθεί παράνομη κούρσα αλόγων σε δημόσιο δρόμο. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, την ιπποδρομία συνόδευαν άτομα που έφεραν όπλα και πυροβολούσαν κατά τη διάρκειά της, ενώ στο βίντεο αποτυπώνεται μια κατάσταση εκτός ορίων με τα άλογα να τρέχουν σαν αφηνιασμένα και ένοπλους με μηχανάκια να τα συνοδεύουν, πυροβολώντας στον αέρα.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ανάμεσα στα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν και ένα Καλάσνικοφ, με τους πυροβολισμούς να καταγράφονται σε βίντεο.
Το συγκεκριμένο οπτικό υλικό αποδείχθηκε καθοριστικό για την πορεία της έρευνας. Τα βίντεο διαδόθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εξετάστηκαν από στελέχη της Squadra Mobile της Κατάνια, τα οποία κατάφεραν να ταυτοποιήσουν έναν από τους φερόμενους ως δράστες.
Η έρευνα των ιταλικών αρχών συνεχίζεται, καθώς εξετάζεται ο ρόλος και άλλων προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν τόσο στη διοργάνωση της παράνομης ιπποδρομίας όσο και στην ένοπλη συνοδεία της.
Οι αρχές της Κατάνια εκτέλεσαν ένταλμα προσωρινής κράτησης σε βάρος του νεαρού, ο οποίος θεωρείται σοβαρά ύποπτος για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία πολεμικού όπλου. Στην υπόθεση αποδίδεται και η επιβαρυντική περίσταση ότι η δράση του φέρεται να είναι μέλος της μαφιόζικη φατρίας Cappello-Bonaccorsi.
Η έρευνα αφορά τα γεγονότα της 8ης Μαΐου στην Παλαγκόνια, όπου είχε διοργανωθεί παράνομη κούρσα αλόγων σε δημόσιο δρόμο. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, την ιπποδρομία συνόδευαν άτομα που έφεραν όπλα και πυροβολούσαν κατά τη διάρκειά της, ενώ στο βίντεο αποτυπώνεται μια κατάσταση εκτός ορίων με τα άλογα να τρέχουν σαν αφηνιασμένα και ένοπλους με μηχανάκια να τα συνοδεύουν, πυροβολώντας στον αέρα.
La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane gravemente indiziato di porto abusivo di arma da guerra, con l'aggravante di aver favorito il clan Cappello-Bonaccorsi. Il provvedimento fa seguito ai fatti dell'8… pic.twitter.com/2FURDORcPm— Sky tg24 (@SkyTG24) September 15, 2026
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ανάμεσα στα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν και ένα Καλάσνικοφ, με τους πυροβολισμούς να καταγράφονται σε βίντεο.
Το συγκεκριμένο οπτικό υλικό αποδείχθηκε καθοριστικό για την πορεία της έρευνας. Τα βίντεο διαδόθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εξετάστηκαν από στελέχη της Squadra Mobile της Κατάνια, τα οποία κατάφεραν να ταυτοποιήσουν έναν από τους φερόμενους ως δράστες.
Η έρευνα των ιταλικών αρχών συνεχίζεται, καθώς εξετάζεται ο ρόλος και άλλων προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν τόσο στη διοργάνωση της παράνομης ιπποδρομίας όσο και στην ένοπλη συνοδεία της.
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