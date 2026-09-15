Δείτε βίντεο: Η Μαφία οργάνωσε παράνομη ιπποδρομία σε αυτοκινητόδρομο της Σικελίας, ένοπλοι με καλάσνικοφ πυροβολούσαν στον αέρα, μια σύλληψη
ΚΟΣΜΟΣ
Σικελία ιπποδρομίες Άλογα Μαφία Καλάσνικοφ Σύλληψη Ιταλία Κατάνια

Δείτε βίντεο: Η Μαφία οργάνωσε παράνομη ιπποδρομία σε αυτοκινητόδρομο της Σικελίας, ένοπλοι με καλάσνικοφ πυροβολούσαν στον αέρα, μια σύλληψη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα αφορά σε περιστατικό που συνέβη στις 8 Μαΐου, ενώ ο συλληφθείς φέρεται να είναι ενεργό μέλος της Μαφίας της Σικελίας

Δείτε βίντεο: Η Μαφία οργάνωσε παράνομη ιπποδρομία σε αυτοκινητόδρομο της Σικελίας, ένοπλοι με καλάσνικοφ πυροβολούσαν στον αέρα, μια σύλληψη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε σύλληψη ενός νεαρού, ο οποίος θεωρείται ότι είχε ενεργό ρόλο σε παράνομη ιπποδρομία που πραγματοποιήθηκε υπό την προστασία ενόπλων στην Κατάνια της Σικελίας, προχώρησε η ιταλική αστυνομία, όπως αναφέρει το tg24.sky.it.

Οι αρχές της Κατάνια εκτέλεσαν ένταλμα προσωρινής κράτησης σε βάρος του νεαρού, ο οποίος θεωρείται σοβαρά ύποπτος για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία πολεμικού όπλου. Στην υπόθεση αποδίδεται και η επιβαρυντική περίσταση ότι η δράση του φέρεται να είναι μέλος της μαφιόζικη φατρίας Cappello-Bonaccorsi.

Η έρευνα αφορά τα γεγονότα της 8ης Μαΐου στην Παλαγκόνια, όπου είχε διοργανωθεί παράνομη κούρσα αλόγων σε δημόσιο δρόμο. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, την ιπποδρομία συνόδευαν άτομα που έφεραν όπλα και πυροβολούσαν κατά τη διάρκειά της, ενώ στο βίντεο αποτυπώνεται μια κατάσταση εκτός ορίων με τα άλογα να τρέχουν σαν αφηνιασμένα και ένοπλους με μηχανάκια να τα συνοδεύουν, πυροβολώντας στον αέρα. 


Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ανάμεσα στα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν και ένα Καλάσνικοφ, με τους πυροβολισμούς να καταγράφονται σε βίντεο.

Το συγκεκριμένο οπτικό υλικό αποδείχθηκε καθοριστικό για την πορεία της έρευνας. Τα βίντεο διαδόθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εξετάστηκαν από στελέχη της Squadra Mobile της Κατάνια, τα οποία κατάφεραν να ταυτοποιήσουν έναν από τους φερόμενους ως δράστες.

Η έρευνα των ιταλικών αρχών συνεχίζεται, καθώς εξετάζεται ο ρόλος και άλλων προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν τόσο στη διοργάνωση της παράνομης ιπποδρομίας όσο και στην ένοπλη συνοδεία της.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης