Οργή στην ισραηλινή κυβέρνηση για το ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ»: Απειλές για αφαίρεση ιθαγένειας από τους δημιουργούς
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Σκηνοθέτες Λωρίδα της Γάζας Ντοκιμαντέρ 83ο Φεστιβάλ Βενετίας

Οργή στην ισραηλινή κυβέρνηση για το ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ»: Απειλές για αφαίρεση ιθαγένειας από τους δημιουργούς

Οι σκηνοθέτες κατηγορούνται για «προδοσία» μετά τη βράβευση στη Βενετία – Τι καταγγέλλουν 24 Ισραηλινοί στρατιωτικοί

Οργή στην ισραηλινή κυβέρνηση για το ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ»: Απειλές για αφαίρεση ιθαγένειας από τους δημιουργούς
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Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στο Ισραήλ το ντοκιμαντέρ «NAZA», με τον υπουργό Πολιτισμού Μίκι Ζοχάρ να ανακοινώνει ότι θα κινηθεί για την αφαίρεση της ισραηλινής ιθαγένειας από τους σκηνοθέτες του, Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, κατηγορώντας τους για «προδοσία κατά του κράτους».

Η αντίδραση του Ισραηλινού υπουργού ήρθε μετά τη βράβευση του «NAZA» το Σάββατο με το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

«Θα ενεργήσω αμέσως για να αφαιρέσω την ισραηλινή ιθαγένεια» από τους Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, ανέφερε ο Μίκι Ζοχάρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.



Ο υπουργός κατηγόρησε τους δύο δημιουργούς ότι επιδιώκουν να «βλάψουν την πατρίδα τους προκειμένου να λάβουν τα χειροκροτήματα των αντισημιτών σε όλο τον κόσμο», υποστηρίζοντας ότι η στάση τους συνιστά «προδοσία κατά του κράτους».

Οι δύο δημιουργοί βρέθηκαν στο στόχαστρο και άλλων μελών της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον τους μέσω Χ, γράφοντας: «Είστε ντροπή και πηγή αμηχανίας για ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ. Φύγετε!».

Ο ακροδεξιός υπουργός συνέχισε σε ακόμη υψηλότερους τόνους: «Είμαι βέβαιος ότι οι φίλοι σας, δηλαδή οι εχθροί μας η Χαμάς στη Γάζα, θα σας υποδεχτούν με ανοιχτές αγκαλιές».



Ο Γιουβάλ Αμπραχάμ και η Ρέιτσελ Σορ είναι ερευνητές δημοσιογράφοι και είχαν συνεργαστεί και στο «No Other Land», το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ του 2024 για τη βία των ισραηλινών αρχών και εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Πότε μπορεί να αφαιρεθεί η ισραηλινή ιθαγένεια

Η αφαίρεση της ιθαγένειας προβλέπεται από την ισραηλινή νομοθεσία, αν και αποτελεί μέτρο που εφαρμόζεται σπάνια.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ επικύρωσε το 2022 τη δυνατότητα του κράτους να αφαιρεί την ιθαγένεια από πρόσωπα που θεωρείται ότι έχουν επιδείξει έλλειψη «νομιμοφροσύνης», όπως σε περιπτώσεις κατασκοπείας ή προδοσίας.

Το σχετικό νομικό πλαίσιο διευρύνθηκε το 2023, ώστε να καλύπτει και πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για «τρομοκρατία».

Για να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία απαιτείται αίτημα του υπουργού Εσωτερικών, έγκριση από τον υπουργό Δικαιοσύνης και, στη συνέχεια, επικύρωση από τα δικαστήρια.

Το 80λεπτο «NAZA» βασίζεται στις ανώνυμες μαρτυρίες 24 μελών του ισραηλινού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών, τα οποία περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα και καταγγέλλουν ότι μεγάλος αριθμός αμάχων σκοτώνεται κατά τη διάρκεια των πληγμάτων εναντίον στόχων της Χαμάς.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που παρουσιάζονται στην ταινία, διάφορα τεχνολογικά συστήματα, μεταξύ των οποίων και εργαλεία που αξιοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη, επέτρεπαν στις ισραηλινές δυνάμεις να εντοπίζουν μέσω κινητών τηλεφώνων πρόσωπα που θεωρούνταν ύποπτα ως μέλη της Χαμάς, καθώς και τις οικογένειές τους, προτού πραγματοποιηθούν πλήγματα στα σπίτια τους.

‘NAZA’ documentary exposes Israel’s AI killing machine in Gaza


Τι σημαίνει «NAZA»

Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ προέρχεται, σύμφωνα με την ταινία, από ένα ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται στο εσωτερικό του ισραηλινού στρατού για να περιγράψει τον εκτιμώμενο αριθμό αμάχων που αναμένεται να σκοτωθούν σε ένα πλήγμα.

Ένας από τους μάρτυρες υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικοί διαθέτουν εργαλείο μέσω του οποίου μπορούν να γνωρίζουν, για κάθε κατοικία στη Γάζα, πόσοι άνθρωποι βρίσκονται μέσα σε αυτήν και, κατά συνέπεια, πόσοι ενδέχεται να πληγούν σε περίπτωση βομβαρδισμού.

Η προβολή του «NAZA» στο Φεστιβάλ της Βενετίας προκάλεσε έντονη αντίδραση του κοινού, με την ταινία να αποσπά παρατεταμένο χειροκρότημα περίπου 25 λεπτών.



Μετά την προβολή, ο ισραηλινός στρατός απέρριψε «κατηγορηματικά» τις καταγγελίες που διατυπώνονται στο ντοκιμαντέρ περί μαζικής θανάτωσης αμάχων στη Γάζα, υπερασπιζόμενος τον τρόπο με τον οποίο διεξάγει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
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