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Τέσσερις τραυματίες μετά από κατάρρευση γερανού στο Μαϊάμι, ο χειριστής πήδηξε τελευταία στιγμή, δείτε βίντεο
Τέσσερις τραυματίες μετά από κατάρρευση γερανού στο Μαϊάμι, ο χειριστής πήδηξε τελευταία στιγμή, δείτε βίντεο
Ο γερανός έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες
Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν το πρωί της Δευτέρας (14/9) στη συνοικία Brickell του Μαϊάμι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας γερανός σε εργοτάξιο κατέρρευσε με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.
Όπως ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο αρχηγός της Πυροσβεστικής του Μαϊάμι, Robert Hevia, μια γυναίκα οδηγούσε ένα λευκό αυτοκίνητο σε έναν δρόμο δίπλα στο εργοτάξιο, όταν ξαφνικά είδε τον γερανό να αρχίζει να πέφτει. «Κατάφερε να κάνει λίγη όπισθεν, ώστε να βγει από το αυτοκίνητο πριν πέσει πάνω του ο γερανός».
Ο χειριστής του γερανού κατάφερε να σωθεί πηδώντας από το μηχάνημα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Οι δύο εργάτες, που είχαν εγκλωβιστεί, και ο χειριστής μεταφέρθηκαν σε ένα κοντινό νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Η οδηγός του λευκού αυτοκινήτου νοσηλεύτηκε σε άλλο νοσοκομείο με επίσης ήπια τραύματα.
Μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τι προκάλεσε την πτώση του γερανού και συνεχίζουν την έρευνα.
Όπως ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο αρχηγός της Πυροσβεστικής του Μαϊάμι, Robert Hevia, μια γυναίκα οδηγούσε ένα λευκό αυτοκίνητο σε έναν δρόμο δίπλα στο εργοτάξιο, όταν ξαφνικά είδε τον γερανό να αρχίζει να πέφτει. «Κατάφερε να κάνει λίγη όπισθεν, ώστε να βγει από το αυτοκίνητο πριν πέσει πάνω του ο γερανός».
Four people were hospitalized after a crane collapsed at a Miami construction site Monday morning, officials said.— ABC News (@ABC) September 14, 2026
The city's fire chief on Monday morning said that he was thankful a call involving a collapsed crane and a burning car had no fatalities. https://t.co/6pN0iPzL2M pic.twitter.com/VshkUGYDy5
Πολύπλοκη επιχείρηση διάσωσηςΟ γερανός έπεσε πάνω και σε ένα κοντέινερ αποθήκευσης, μέσα στο οποίο βρίσκονταν δύο εργάτες. Η επιχείρηση διάσωσης χαρακτηρίστηκε ως μια «πολύπλοκη κατάσταση» από τον αρχηγό της Πυροσβεστικής, καθώς ένα μέλος της ομάδας έκοβε το μεγάλο μεταλλικό κουτί για να απεγκλωβίσει τους εγκλωβισμένους εργάτες, ενώ ένα άλλο μέλος της ομάδας έσβηνε τη φωτιά.
Ο χειριστής του γερανού κατάφερε να σωθεί πηδώντας από το μηχάνημα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Οι δύο εργάτες, που είχαν εγκλωβιστεί, και ο χειριστής μεταφέρθηκαν σε ένα κοντινό νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Η οδηγός του λευκού αυτοκινήτου νοσηλεύτηκε σε άλλο νοσοκομείο με επίσης ήπια τραύματα.
Μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τι προκάλεσε την πτώση του γερανού και συνεχίζουν την έρευνα.
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