«Στηρίξτε με ή παραιτούμαι»: Ο Μερτς ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από το CDU μετά την εκτίναξη του AfD
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Φρίντριχ Μερτς Γερμανία CDU Χριστιανοδημοκράτες

«Στηρίξτε με ή παραιτούμαι»: Ο Μερτς ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από το CDU μετά την εκτίναξη του AfD

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το βράδυ της Κυριακής, μετά τις κρατιδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, ο Μερτς σχεδιάζει να θέσει στην εκτελεστική επιτροπή του CDU προ των ευθυνών της

«Στηρίξτε με ή παραιτούμαι»: Ο Μερτς ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από το CDU μετά την εκτίναξη του AfD
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Υπό το βάρος των διαδοχικών αρνητικών εκλογικών αποτελεσμάτων και των εξαιρετικά χαμηλών ποσοστών του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στη Γερμανία και προσωπικά του ιδίου στις δημοσκοπήσεις, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σκοπεύει να ζητήσει έμμεσα ψήφο εμπιστοσύνης από την ηγεσία του κόμματός του.

Σύμφωνα με το περιοδικό Stern και τον ιστότοπο «Table.Media», το βράδυ της Κυριακής, μετά τις κρατιδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, ο κ. Μερτς σχεδιάζει να παρουσιάσει στην εκτελεστική επιτροπή του CDU τελεσίγραφο: είτε θα συμφωνήσουν όλοι σε μια ενιαία πορεία μεταρρυθμίσεων υπό την ηγεσία του είτε θα υποβάλει άμεσα την παραίτησή του. Δεν σκοπεύει ωστόσο να παραιτηθεί οικειοθελώς από το αξίωμά του.

Όπως επισημαίνει το Stern, τα μέλη της επιτροπής έχουν ήδη λάβει πρόσκληση για συνεδρίαση στις 17:00 (τοπική ώρα) της Κυριακής. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ιστότοπο «Table. Briefing», υπάρχουν φήμες ότι ο Φρίντριχ Μερτς θα παρουσιάσει σημεία με τα οποία το κόμμα σκοπεύει να ξεκινήσει συζητήσεις με τον κυβερνητικό του εταίρο, το SPD. Αυτά τα σημεία περιλαμβάνουν υψηλότερες φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα για τη μείωση των τιμών της ενέργειας. Με αυτήν την κίνηση, ο καγκελάριος στοχεύει να εξασφαλίσει την υποστήριξη των ισχυρών πρωθυπουργών των κρατιδίων Χέντρικ Βουστ, Ντάνιελ Γκίντερ και Μπόρις Ράιν. Ο καγκελάριος έχει μάλιστα αναβάλει την αναχώρησή του για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU την Τρίτη.


Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται σενάρια αντικατάστασης του Φρίντριχ Μερτς στην καγκελαρία, σενάριο το οποίο, όπως μεταδίδουν γερμανικά ΜΜΕ, υποστηρίζεται από περίπου 30 βουλευτές του CDU. Σήμερα ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Νόμπριντ (CSU) διέψευσε τη φήμη ότι είναι πιθανός αντικαταστάτης του καγκελάριου. Προηγουμένως, ο αρχηγός του κόμματός του Μάρκους Ζέντερ είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα προκαλέσει το CSU πτώση της κυβέρνησης.
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