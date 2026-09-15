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Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε τουριστική συνοικία της Κωνσταντινούπολης
Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε τουριστική συνοικία της Κωνσταντινούπολης
Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο στο σημείο, ανέφερε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε ένα συμβάν με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε ένα κατάστημα στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, μια δημοφιλή τουριστική περιοχή στην τουρκική μητρόπολη, έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ του ιδιοκτήτη του καταστήματος και ενός πελάτη, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες μέσων ενημέρωσης, ο διαπληκτισμός φέρεται να σημειώθηκε σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος.
Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο στο σημείο, ανέφερε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.
Το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν ένα άτομο να μεταφέρεται με φορείο σε ασθενοφόρο.
Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες μέσων ενημέρωσης, ο διαπληκτισμός φέρεται να σημειώθηκε σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος.
Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο στο σημείο, ανέφερε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.
🔴İstanbul'da döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı https://t.co/BwOQoMpAge— İstiklal Gazetesi (@gazeteistiklal) September 15, 2026
Το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν ένα άτομο να μεταφέρεται με φορείο σε ασθενοφόρο.
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