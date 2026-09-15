Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε τουριστική συνοικία της Κωνσταντινούπολης
ΚΟΣΜΟΣ
Κωνσταντινούπολη Νεκροί Πυροβολισμοί

Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε τουριστική συνοικία της Κωνσταντινούπολης

Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο στο σημείο, ανέφερε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu

Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε τουριστική συνοικία της Κωνσταντινούπολης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε ένα συμβάν με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε ένα κατάστημα στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, μια δημοφιλή τουριστική περιοχή στην τουρκική μητρόπολη, έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ του ιδιοκτήτη του καταστήματος και ενός πελάτη, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες μέσων ενημέρωσης, ο διαπληκτισμός φέρεται να σημειώθηκε σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο στο σημείο, ανέφερε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.



Το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν ένα άτομο να μεταφέρεται με φορείο σε ασθενοφόρο.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης