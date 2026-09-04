Νεπάλ: Το «θαύμα» της διάσωσης των δύο εργατών γεννά ελπίδες και για άλλους επιζώντες κάτω από τη λάσπη, στους 1.287 οι νεκροί

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίαςδήλωσε ότι 19 Αυστραλοί βρίσκονται ήδη στο Νεπάλ, συμπεριλαμβανομένων προξενικών υπαλλήλων, ανθρωπιστικής αστυνομίας και προσωπικού άμυνας και αστυνομίας.Ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι χρειάζεται διεθνής βοήθεια σε εξειδικευμένους και τεχνικούς τομείς.Οι τοπικές αρχές έχουν δηλώσει ότι οι πιθανότητες εύρεσης επιζώντων μειώνονται, αλλά οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται κατά μήκος των συνόρων με την Κίνα.Ορισμένοι συγγενείς αγνοούμενων Αυστραλών έχουν επίσης ταξιδέψει στο Νεπάλ για να πραγματοποιήσουν τις δικές τους έρευνες, ανέφεραν τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.Στις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ χάθηκαν ακίνητα, κατοικίες και υποδομές αξίας τουλάχιστον, όπως δήλωσε σήμερα στο Reuters ο επικεφαλής της αρμόδιας για τις καταστροφές αρχής της χώρας.Στα πρώτα στάδια της ανάκαμψης από την καταστροφή, το εκτιμώμενο κόστος για την κατασκευή δρόμων και προσωρινών καταλυμάτων, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα ανέλθει σε περίπου 52,6 εκατομμύρια δολάρια, δήλωσε ο, επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών.«Αυτά είναι εκτιμώμενα ποσά. Τα έχουμε υπολογίσει σε συντονισμό με διάφορες αρμόδιες υπηρεσίες και τμήματα», δήλωσε ο Ουπρέτι, προσθέτοντας ότι σύντομα θα γίνει λεπτομερής αξιολόγηση.Το Νεπάλ θα χρειαστεί να ανοικοδομήσει περίπου 20.000 σπίτια σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες, δήλωσε ο Ουπρέτι χθες Πέμπτη, με τουλάχιστον 7.500 από αυτά τα σπίτια να έχουν καταστραφεί.