Συγκλονιστικές εικόνες: Η στιγμή που δύο εργάτες ανασύρονται ζωντανοί από σήραγγα στο Νεπάλ μετά από 9 μέρες στο σκοτάδι

Αμέσως μετά την καταστροφή, οι αρχές του Νεπάλ είχαν εκτιμήσει πως ήταν πιθανό να βρίσκονταν παγιδευμένοι κάπου εκατό εργαζόμενοι σε μια σήραγγα, στο έργο Τρισούλι-3.

Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της διάσωσης των δυο εργατών, ειδικός σε επιχειρήσεις διάσωσης σε μεγάλα βάθη που συμμετέχει στις επιχειρήσεις, ο Άρνολντ Ντιξ, Αυστραλός, τόνισε στο AFP πως για πρώτη φορά κατέστη δυνατή επικοινωνία με επιζήσαντες.Οι δυο διασωθέντες αναμενόταν να διακομιστούν το συντομότερο σε νοσοκομείο στην πρωτεύουσα Κατμαντού, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας.Δείτε συγκλονιστικές εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης: