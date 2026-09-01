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Δεν χάθηκε η ελπίδα στο Νεπάλ: 119 άνθρωποι διασώθηκαν μία εβδομάδα μετά τις φονικές πλημμύρες
Δεν χάθηκε η ελπίδα στο Νεπάλ: 119 άνθρωποι διασώθηκαν μία εβδομάδα μετά τις φονικές πλημμύρες
Την επιχείρηση διάσωσης συντονίζει διεθνής ομάδα αποτελούμενη από Κινέζους και Νεπαλέζους στρατιωτικούς, ενώ συμμετέχουν επίσης ειδικοί από την Ινδία, τη Νότια Κορέα και την Αυστραλία
Μία εβδομάδα μετά τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ που κόστισαν τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους διασώθηκαν άλλοι 119 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας Βρετανός υπήκοος όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του στρατού της Μεγάλης Βρετανίας. Εξακολουθούν ωστόσο να αγνοούνται περισσότεροι από 3.900 άνθρωποι.
Ο Βρετανός υπήκοος δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Μεταξύ των Νεπαλέζων που διασώθηκαν, οι 44 είναι γυναίκες και οι 74 άνδρες, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του στρατού σύμφωνα με το BBC.
Είχε προηγουμένως γίνει γνωστό ότι 33 Βρετανοί υπήκοοι αγνοούνται στο Νεπάλ μετά τις πλημμύρες.
Από τους περισσότερους από 3.900 αγνοούμενους, πάνω από 600 είναι εργαζόμενοι που εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί σε ένα τεράστιο δίκτυο σηράγγων γεμάτων λάσπη, σε εργοτάξια υδροηλεκτρικών έργων κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι.
Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλεντρά Σαχ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι 279 άνθρωποι είχαν διασωθεί από τα συγκεκριμένα εργοτάξια.
Την επιχείρηση διάσωσης συντονίζει μια διεθνής ομάδα αποτελούμενη από Κινέζους και Νεπαλέζους στρατιωτικούς, ενώ συμμετέχουν επίσης ειδικοί από την Ινδία, τη Νότια Κορέα και την Αυστραλία.
Η πλημμύρα έπληξε νωρίς την Τετάρτη την περιοχή Ρασούβα, λίγο βορειότερα της πρωτεύουσας του Νεπάλ, Κατμαντού.
Προκαταρκτικές πληροφορίες έδειχναν ότι προκλήθηκε από σεισμό, αλλά η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε ότι περαιτέρω αναλύσεις έδειξαν ότι «η σεισμική ενέργεια προκλήθηκε από κατολίσθηση».
Σύμφωνα με την υπηρεσία, σεισμικό φαινόμενο μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, που προκλήθηκε από «κατάρρευση παγετώνα και ροή συντριμμάτων», σημειώθηκε κοντά στα σύνορα στις 08:37 τοπική ώρα την Τετάρτη.
Ο Βρετανός υπήκοος δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Μεταξύ των Νεπαλέζων που διασώθηκαν, οι 44 είναι γυναίκες και οι 74 άνδρες, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του στρατού σύμφωνα με το BBC.
Είχε προηγουμένως γίνει γνωστό ότι 33 Βρετανοί υπήκοοι αγνοούνται στο Νεπάλ μετά τις πλημμύρες.
Από τους περισσότερους από 3.900 αγνοούμενους, πάνω από 600 είναι εργαζόμενοι που εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί σε ένα τεράστιο δίκτυο σηράγγων γεμάτων λάσπη, σε εργοτάξια υδροηλεκτρικών έργων κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι.
Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλεντρά Σαχ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι 279 άνθρωποι είχαν διασωθεί από τα συγκεκριμένα εργοτάξια.
Την επιχείρηση διάσωσης συντονίζει μια διεθνής ομάδα αποτελούμενη από Κινέζους και Νεπαλέζους στρατιωτικούς, ενώ συμμετέχουν επίσης ειδικοί από την Ινδία, τη Νότια Κορέα και την Αυστραλία.
Η πλημμύρα έπληξε νωρίς την Τετάρτη την περιοχή Ρασούβα, λίγο βορειότερα της πρωτεύουσας του Νεπάλ, Κατμαντού.
Προκαταρκτικές πληροφορίες έδειχναν ότι προκλήθηκε από σεισμό, αλλά η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε ότι περαιτέρω αναλύσεις έδειξαν ότι «η σεισμική ενέργεια προκλήθηκε από κατολίσθηση».
Σύμφωνα με την υπηρεσία, σεισμικό φαινόμενο μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, που προκλήθηκε από «κατάρρευση παγετώνα και ροή συντριμμάτων», σημειώθηκε κοντά στα σύνορα στις 08:37 τοπική ώρα την Τετάρτη.
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