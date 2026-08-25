«Παριζιάνοι, φύγετε»: Κίνημα κατά των πρωτευουσιάνων τουριστών στη Βρετάνη, χαράζουν αυτοκίνητα με συνθήματα
«Παριζιάνοι, φύγετε»: Κίνημα κατά των πρωτευουσιάνων τουριστών στη Βρετάνη, χαράζουν αυτοκίνητα με συνθήματα
Η ένταση είναι ιδιαίτερα αισθητή σε αρκετές πόλεις του Φινιστέρ, όπου ο πληθυσμός ορισμένων περιοχών μπορεί να τριπλασιαστεί κατά τους θερινούς μήνες
Αντιμέτωποι με ένα κύμα εχθρότητας βρίσκονται φέτος το καλοκαίρι αρκετοί Παριζιάνοι που επέλεξαν τη Βρετάνη για τις διακοπές τους, καθώς κάτοικοι δημοφιλών τουριστικών περιοχών εκφράζουν όλο και πιο έντονα τη δυσαρέσκειά τους για τη μαζική άφιξη επισκεπτών από τη γαλλική πρωτεύουσα.
Σύμφωνα με την Telegraph, αυτοκίνητα με πινακίδες της περιοχής του Παρισιού έχουν βρεθεί χαραγμένα με προσβλητικά μηνύματα, συνθήματα όπως «Παριζιάνοι, φύγετε!» έχουν εμφανιστεί σε δημόσιους χώρους, ενώ έχουν καταγραφεί ακόμη και λεκτικές αντιπαραθέσεις με παραθεριστές στους δρόμους.
Η ένταση είναι ιδιαίτερα αισθητή σε αρκετές πόλεις του Φινιστέρ, στο δυτικότερο άκρο της Βρετάνης, όπου ο πληθυσμός ορισμένων περιοχών μπορεί να τριπλασιαστεί κατά τους θερινούς μήνες. Φέτος η κατάσταση έχει επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο, καθώς οι καύσωνες και οι πυρκαγιές στον Νότο της Γαλλίας ώθησαν περισσότερους Γάλλους να αναζητήσουν πιο δροσερούς προορισμούς στις ακτές της Βρετάνης και της Νορμανδίας. Όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα, το Φινιστέρ ήταν ήδη πέρυσι ο δημοφιλέστερος τουριστικός νομός της Βρετάνης, καταγράφοντας 7,4 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο.
Στην παραθαλάσσια πόλη Πλομπαναλέκ-Λεσκονίλ, αυτοκίνητα με πινακίδες από την ευρύτερη περιοχή του Παρισιού βρέθηκαν αυτόν τον μήνα χαραγμένα με εχθρικά μηνύματα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του δημάρχου Λοΐκ Λε Φιρ. «Θέλω να εκφράσω τη βαθιά αγανάκτηση και αποστροφή μου για τις πράξεις βανδαλισμού που διαπράχθηκαν σε βάρος οχημάτων με πινακίδες της περιοχής του Παρισιού», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook.
Όπως τόνισε, πέρα από τις υλικές ζημιές, εκείνο που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία είναι «το πνεύμα πίσω από αυτές τις πράξεις», υπογραμμίζοντας ότι η πόλη του ήταν και πρέπει να παραμείνει μια ανοιχτή και φιλόξενη κοινότητα, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή τον τόπο κατοικίας κάθε επισκέπτη.
Τα περιστατικά, πάντως, δεν περιορίζονται σε μία περιοχή. Στο Πλογκόφ εμφανίστηκε πινακίδα με το μήνυμα «Παριζιάνοι, φύγετε!», ενώ στο Πενμάρκ γράφτηκε σε τοίχο το σύνθημα «Πρόσφυγες, είστε καλοδεχούμενοι, τουρίστες πηγαίνετε σπίτι σας!». Στην ίδια περιοχή, μια γυναίκα που έκανε τζόκινγκ παραλίγο να παρασυρθεί από επιθετικό ποδηλάτη, ο οποίος τη ρώτησε εάν ήταν «από εδώ» και στη συνέχεια της είπε να φύγει.
Ο δήμαρχος του Πενμάρκ, Νταβίντ Λε Μπερ, χαρακτήρισε τα περιστατικά «σοκαριστικά», τονίζοντας ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να υποχρεώνεται να δικαιολογεί την παρουσία του σε έναν δημόσιο χώρο.
«Πρακτικές όπως το να στρέφουμε τους ανθρώπους τον έναν εναντίον του άλλου, να τους εκφοβίζουμε ή να αμφισβητούμε το δικαίωμα κάποιου να βρίσκεται στους δρόμους μας δεν έχουν θέση εδώ», ανέφερε.
Ο ίδιος, ωστόσο, αναγνώρισε ότι πίσω από την αυξανόμενη ένταση υπάρχουν πραγματικά προβλήματα που προκαλεί ο υπερτουρισμός. Το Πενμάρκ έχει περίπου 5.600 κατοίκους τον χειμώνα, όμως το καλοκαίρι ο πληθυσμός του εκτοξεύεται στους 17.000. Η απότομη αυτή αύξηση δημιουργεί προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς το οδικό δίκτυο δεν μπορεί πάντα να εξυπηρετήσει τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων, ενώ αυξάνεται η πίεση στις θέσεις στάθμευσης και στην αγορά κατοικίας, κυρίως εξαιτίας της εξάπλωσης των δεύτερων κατοικιών.
Σύμφωνα με την Telegraph, αυτοκίνητα με πινακίδες της περιοχής του Παρισιού έχουν βρεθεί χαραγμένα με προσβλητικά μηνύματα, συνθήματα όπως «Παριζιάνοι, φύγετε!» έχουν εμφανιστεί σε δημόσιους χώρους, ενώ έχουν καταγραφεί ακόμη και λεκτικές αντιπαραθέσεις με παραθεριστές στους δρόμους.
Η ένταση είναι ιδιαίτερα αισθητή σε αρκετές πόλεις του Φινιστέρ, στο δυτικότερο άκρο της Βρετάνης, όπου ο πληθυσμός ορισμένων περιοχών μπορεί να τριπλασιαστεί κατά τους θερινούς μήνες. Φέτος η κατάσταση έχει επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο, καθώς οι καύσωνες και οι πυρκαγιές στον Νότο της Γαλλίας ώθησαν περισσότερους Γάλλους να αναζητήσουν πιο δροσερούς προορισμούς στις ακτές της Βρετάνης και της Νορμανδίας. Όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα, το Φινιστέρ ήταν ήδη πέρυσι ο δημοφιλέστερος τουριστικός νομός της Βρετάνης, καταγράφοντας 7,4 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο.
Χάραξαν συνθήματα σε αυτοκίνητα Παριζιάνων
Στην παραθαλάσσια πόλη Πλομπαναλέκ-Λεσκονίλ, αυτοκίνητα με πινακίδες από την ευρύτερη περιοχή του Παρισιού βρέθηκαν αυτόν τον μήνα χαραγμένα με εχθρικά μηνύματα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του δημάρχου Λοΐκ Λε Φιρ. «Θέλω να εκφράσω τη βαθιά αγανάκτηση και αποστροφή μου για τις πράξεις βανδαλισμού που διαπράχθηκαν σε βάρος οχημάτων με πινακίδες της περιοχής του Παρισιού», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook.
Όπως τόνισε, πέρα από τις υλικές ζημιές, εκείνο που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία είναι «το πνεύμα πίσω από αυτές τις πράξεις», υπογραμμίζοντας ότι η πόλη του ήταν και πρέπει να παραμείνει μια ανοιχτή και φιλόξενη κοινότητα, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή τον τόπο κατοικίας κάθε επισκέπτη.
Τα περιστατικά, πάντως, δεν περιορίζονται σε μία περιοχή. Στο Πλογκόφ εμφανίστηκε πινακίδα με το μήνυμα «Παριζιάνοι, φύγετε!», ενώ στο Πενμάρκ γράφτηκε σε τοίχο το σύνθημα «Πρόσφυγες, είστε καλοδεχούμενοι, τουρίστες πηγαίνετε σπίτι σας!». Στην ίδια περιοχή, μια γυναίκα που έκανε τζόκινγκ παραλίγο να παρασυρθεί από επιθετικό ποδηλάτη, ο οποίος τη ρώτησε εάν ήταν «από εδώ» και στη συνέχεια της είπε να φύγει.
Ο δήμαρχος του Πενμάρκ, Νταβίντ Λε Μπερ, χαρακτήρισε τα περιστατικά «σοκαριστικά», τονίζοντας ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να υποχρεώνεται να δικαιολογεί την παρουσία του σε έναν δημόσιο χώρο.
«Πρακτικές όπως το να στρέφουμε τους ανθρώπους τον έναν εναντίον του άλλου, να τους εκφοβίζουμε ή να αμφισβητούμε το δικαίωμα κάποιου να βρίσκεται στους δρόμους μας δεν έχουν θέση εδώ», ανέφερε.
Ο ίδιος, ωστόσο, αναγνώρισε ότι πίσω από την αυξανόμενη ένταση υπάρχουν πραγματικά προβλήματα που προκαλεί ο υπερτουρισμός. Το Πενμάρκ έχει περίπου 5.600 κατοίκους τον χειμώνα, όμως το καλοκαίρι ο πληθυσμός του εκτοξεύεται στους 17.000. Η απότομη αυτή αύξηση δημιουργεί προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς το οδικό δίκτυο δεν μπορεί πάντα να εξυπηρετήσει τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων, ενώ αυξάνεται η πίεση στις θέσεις στάθμευσης και στην αγορά κατοικίας, κυρίως εξαιτίας της εξάπλωσης των δεύτερων κατοικιών.
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