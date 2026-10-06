Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Κατέληξε η μαθήτρια γυμνασίου που μαχαιρώθηκε από 15χρονη μέσα σε σχολείο
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Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Κατέληξε η μαθήτρια γυμνασίου που μαχαιρώθηκε από 15χρονη μέσα σε σχολείο

Η ανήλικη, μαθήτρια άλλου σχολείου, μπήκε στο κτίριο φορώντας σχολική στολή και επιτέθηκε αδιακρίτως σε οκτώ μαθήτριες - Συνελήφθη από την αστυνομία

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Κατέληξε η μαθήτρια γυμνασίου που μαχαιρώθηκε από 15χρονη μέσα σε σχολείο
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Δεν τα κατάφερε τελικα η μαθήτρια γυμνασίου που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν μια 15χρονη μπήκε στο σχολικό συγκρότημα το πρωί της Τρίτης και επιτέθηκε με μαχαίρι σε εκείνη και άλλες επτά συμμαθήτριές της.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 08:40 σε γυμνάσιο της περιοχής Μπασακσεχίρ, στη βορειοδυτική Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών, συνολικά οκτώ κορίτσια ηλικίας 10 ως 14 ετών τραυματίστηκαν. Μία από τις μαθήτριες, η οποία νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, υπέκυψε στα τραύματά της παρά τις προσπάθειες των γιατρών.



«Μία από τις μαθήτριες που νοσηλευόταν πέθανε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή. Η θεραπεία συνεχίζεται για τις άλλες επτά τραυματισμένες μαθήτριες», ανέφερε το υπουργείο.

Η αστυνομία συνέλαβε ως ύποπτη για την επίθεση μία 15χρονη, μαθήτρια της Α' Λυκείου σε διαφορετικό σχολείο της περιοχής.



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Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε ότι η 15χρονη ζει στην ίδια γειτονιά και κατάφερε να μπει στο σχολείο φορώντας σχολική στολή.

«Η μαθήτρια που πραγματοποίησε την επίθεση ζει στην ίδια γειτονιά και πηγαίνει σε διαφορετικό σχολείο. Μπήκε στον χώρο φορώντας σχολική στολή και μαχαίρωσε τα παιδιά αδιακρίτως», ανέφερε.



Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας Κεμάλ Μεμίσογλου είχε γνωστοποιήσει ότι από τις οκτώ τραυματισμένες μαθήτριες, μία νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση και δύο σε μέτρια έως σοβαρή κατάσταση.

Οι αρχές ερευνούν τα κίνητρα της 15χρονης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφερε να εισέλθει στο σχολικό συγκρότημα.



Το νέο περιστατικό έρχεται να εντείνει την ανησυχία στην Τουρκία για την ασφάλεια στα σχολεία. Τον περασμένο μήνα, ένας έφηβος άνοιξε πυρ έξω από σχολείο στη δυτική Τουρκία, τραυματίζοντας 11 μαθητές, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, πριν συλληφθεί.

Είχαν προηγηθεί τον Απρίλιο δύο ακόμη ένοπλες επιθέσεις από εφήβους, σε διαδοχικές ημέρες στη νότια Τουρκία, προκαλώντας έντονη δημόσια συζήτηση για τα περιστατικά βίας με πρωταγωνιστές ανηλίκους.
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