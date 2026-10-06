Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Κατέληξε η μαθήτρια γυμνασίου που μαχαιρώθηκε από 15χρονη μέσα σε σχολείο
Η ανήλικη, μαθήτρια άλλου σχολείου, μπήκε στο κτίριο φορώντας σχολική στολή και επιτέθηκε αδιακρίτως σε οκτώ μαθήτριες - Συνελήφθη από την αστυνομία
Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 08:40 σε γυμνάσιο της περιοχής Μπασακσεχίρ, στη βορειοδυτική Κωνσταντινούπολη.
Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών, συνολικά οκτώ κορίτσια ηλικίας 10 ως 14 ετών τραυματίστηκαν. Μία από τις μαθήτριες, η οποία νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, υπέκυψε στα τραύματά της παρά τις προσπάθειες των γιατρών.
🚨 #ISTANBUL: Knife attack at a middle school in Başakşehir leaves at least 5 students injured.— Eyes on the Globe (@eyes_globe) October 6, 2026
The victims were rushed to hospitals, while a 15-year-old female suspect was detained.#Salı #ITATUR #KO1KEYZ交換 pic.twitter.com/JZljMSC8iL
«Μία από τις μαθήτριες που νοσηλευόταν πέθανε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή. Η θεραπεία συνεχίζεται για τις άλλες επτά τραυματισμένες μαθήτριες», ανέφερε το υπουργείο.
Η αστυνομία συνέλαβε ως ύποπτη για την επίθεση μία 15χρονη, μαθήτρια της Α' Λυκείου σε διαφορετικό σχολείο της περιοχής.
Başakşehir'deki bir ortaokulda düzenlenen bıçaklı saldırıyı, başka bir okulda öğrenim gören 15 yaşındaki bir kız öğrencinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı.— son haber (@dakikahaberrr) October 6, 2026
Saldırıda yaralanan iki öğrencinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.#Başakşehir #Saldırı pic.twitter.com/8AYCEP2vYg
Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε ότι η 15χρονη ζει στην ίδια γειτονιά και κατάφερε να μπει στο σχολείο φορώντας σχολική στολή.
«Η μαθήτρια που πραγματοποίησε την επίθεση ζει στην ίδια γειτονιά και πηγαίνει σε διαφορετικό σχολείο. Μπήκε στον χώρο φορώντας σχολική στολή και μαχαίρωσε τα παιδιά αδιακρίτως», ανέφερε.
Milli Eğitim Bakanı Tekin:— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) October 6, 2026
▬ Bir kız öğrenci, başka bir lisenin öğrencisi, o okulun formasını giyip okula gidiyor ve çocuklarımıza bıçaklı saldırı düzenliyor.
▬ Ağır yaralı bir öğrencimizi kaybettik.pic.twitter.com/WwRY7zqKoH https://t.co/xW7Hik6wG4
Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας Κεμάλ Μεμίσογλου είχε γνωστοποιήσει ότι από τις οκτώ τραυματισμένες μαθήτριες, μία νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση και δύο σε μέτρια έως σοβαρή κατάσταση.
Başakşehir'de lise öğrencisi bir kız, forma giyerek geldiği eski orta okulunda 6 öğrenciyi bıçaklayarak yaraladı.— GAZETECİNİZ.COM (@Medya_Ataparla) October 6, 2026
Veliler yeterli güvenlik önlemi alınamamasına tepki gösterdi.
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Το νέο περιστατικό έρχεται να εντείνει την ανησυχία στην Τουρκία για την ασφάλεια στα σχολεία. Τον περασμένο μήνα, ένας έφηβος άνοιξε πυρ έξω από σχολείο στη δυτική Τουρκία, τραυματίζοντας 11 μαθητές, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, πριν συλληφθεί.
Είχαν προηγηθεί τον Απρίλιο δύο ακόμη ένοπλες επιθέσεις από εφήβους, σε διαδοχικές ημέρες στη νότια Τουρκία, προκαλώντας έντονη δημόσια συζήτηση για τα περιστατικά βίας με πρωταγωνιστές ανηλίκους.
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