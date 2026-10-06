Ονειρικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τη Μύκονο, επικράτησε 78-58 της Νέφτσι στο FIBA Europe Cup
SPORTS
Μύκονος FIBA Europe Cup

Ονειρικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τη Μύκονο, επικράτησε 78-58 της Νέφτσι στο FIBA Europe Cup

Φάντερμπερκ και Σκουλήδας οδήγησαν στη νίκη την ελληνική ομάδα

Ονειρικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τη Μύκονο, επικράτησε 78-58 της Νέφτσι στο FIBA Europe Cup
Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο συνδύασε την πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση της ιστορίας της η Μύκονος, επικρατώντας εντός έδρας της Νέφτσι με 78-58, στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου του FIBA Europe Cup.

Η ελληνική ομάδα είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο (25-19), όμως η Νέφτσι αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 40-34. Η απάντηση της Μυκόνου ήταν καταιγιστική στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν με επιμέρους σκορ 23-4 άλλαξε πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης και έκλεισε την περίοδο στο +13 (57-44).





Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά τη διαφορά και έφτασαν χωρίς ιδιαίτερη πίεση στο τελικό 78-58, πανηγυρίζοντας μια ιστορική ευρωπαϊκή νίκη και ξεκινώντας ιδανικά την παρουσία τους εκτός συνόρων.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 34-40, 57-44, 78-58
Κλείσιμο
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καραμπιλέτσεν, Μούταπτσιτς, Βαν Χόγιε
Οι συνθέσεις:
ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Φάντερμπερκ 15 (1), Άπλμπι 8 (1), Τσάιλντς 11 (1), Καββαδάς 3, Λάγιος, Σκουλήδας 16 (4), Τίγκας 5, Σιδηροηλίας, Ιατρίδης 2, Λαβ 11 (1), Χάρελ 7.
ΝΕΦΤΣΙ (Κωστας Βασιλειάδης): Πράις 12 (2), Χόκινς 2, Νασίροφ, Στεπάνοβιτς 11 (1), Τουργκούτ 6, Στάροβλαχ 5, Ακμπάροφ, Χάουαρντ 17 (3), Χιξ 5 (1).

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