Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μάρθα Λουίζα και ο σαμάνος σύζυγός της μηνύουν πρώην φίλους για «προδοσία»
Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μάρθα Λουίζα και ο σαμάνος σύζυγός της μηνύουν πρώην φίλους για «προδοσία»
Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται «πρώην ερωτικοί σύντροφοι, έμπιστοι επιχειρηματικοί συνεργάτες, ένα μέλος της οικογένειας»
Η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας και ο σύζυγός της, ο Αμερικανός επιχειρηματίας και σαμάνος Ντούρεκ Βέρετ, πάνε στα δικαστήρια πρώην μέλη του στενού τους κύκλου για δυσφήμηση και επειδή τους «πρόδωσαν».
Δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Λος Άντζελες στις 14 Σεπτεμβρίου υποστηρίζουν ότι οι πρώην φίλοι και συνεργάτες πήραν «την ιδιωτική πρόσβαση που κάποτε τους είχε παραχωρηθεί και την μετέτρεψαν σε όπλο». Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται «πρώην ερωτικοί σύντροφοι, έμπιστοι επιχειρηματικοί συνεργάτες, ένα μέλος της οικογένειας», σύμφωνα με τον Guardian.
Στα έγγραφα αναφέρεται ότι πληροφορίες, μεταξύ των οποίων «εμπιστευτικές επικοινωνίες, αμφισβητούμενες κατηγορίες και ισχυρισμοί περί εσωτερικής πληροφόρησης», χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της πριγκίπισσας και της εταιρείας του σαμάνου, σε αυτό που το ζευγάρι περιγράφει ως μια «συντονισμένη σειρά καταστροφικών δημόσιων επιθέσεων». Οι αξιώσεις αποζημίωσης ξεπερνούν συνολικά τα 80 εκατ. δολάρια, ανέφερε η εφημερίδα VG.
Η Μάρθα Λουίζα και ο Βέρετ έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών πρωτοσέλιδων τα τελευταία χρόνια. Το 2023, πριν παντρευτεί τον Βέρετ, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως σαμάνο έκτης γενιάς, η πριγκίπισσα παραιτήθηκε από τα βασιλικά της καθήκοντα προκειμένου να επικεντρωθεί στην επιχείρηση εναλλακτικής ιατρικής του ζευγαριού. Πέρυσι πρωταγωνίστησαν σε ένα ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή τους, με τίτλο «Rebel Royals: An Unlikely Love Story».
Τα έγγραφα, που κατατέθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, αναφέρουν ότι η υπόθεση προκλήθηκε από μια «υπολογισμένη προδοσία εμπιστοσύνης» και κάνουν αναφορά στην «πρόσφατη απώλεια» του εκλιπόντος βασιλιά. Η φερόμενη «αδιάκοπη ανάρμοστη συμπεριφορά» λέγεται ότι ξεκίνησε πριν από χρόνια, αλλά «συνεχίστηκε και κλιμακώθηκε» το 2025 και το 2026.
«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ενάγοντες βίωσαν σημαντικές ιατρικές και προσωπικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρής νεφρικής ανεπάρκειας του Βέρετ, της θεραπείας με αιμοκάθαρση, της επιδείνωσης της υγείας του και της πρόσφατης μεταμόσχευσης νεφρού, καθώς και της πρόσφατης απώλειας του πατέρα της πριγκίπισσας», αναφέρουν τα έγγραφα.
«Παρότι οι ενάγοντες, υπό κανονικές συνθήκες, θα προτιμούσαν να αφιερώσουν αυτή την περίοδο στην υγεία τους, στην οικογένειά τους, στο πένθος και στην ανάρρωσή τους, ο χρόνος κατάθεσης της αγωγής υπαγορεύεται από τις ισχύουσες νομικές προθεσμίες. Οι ενάγοντες πρέπει να προχωρήσουν αυτή τη δυσάρεστη χρονική στιγμή προκειμένου να διατηρήσουν τις αξιώσεις τους και να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους που προκύπτουν από τις δημοσιεύσεις και τη συμπεριφορά των εναγομένων το 2025 και το 2026».
Η αγωγή αναφέρει ότι τα κατηγορούμενα πρόσωπα, «μακριά από το να είναι απομακρυσμένοι επικριτές που σχολιάζουν απ' έξω», βρίσκονταν «κάποτε στον στενό κύκλο του Βέρετ και της πριγκίπισσας. Είχαν γίνει δεκτοί στην ιδιωτική ζωή του Βέρετ, στις οικογενειακές του σχέσεις, στις επικοινωνίες του, στις υποθέσεις που αφορούσαν πελάτες και στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες μέσω σχέσεων οικειότητας, εμπιστοσύνης, εχεμύθειας και επαγγελματικής ευθύνης».
Ο Αμερικανός δικηγόρος του ζευγαριού, Ρίτσαρντ Ροθ, δήλωσε στη VG: «Η φήμη των πελατών μας κρίνεται από το κοινό εδώ και χρόνια. Τώρα τα γεγονότα θα εξεταστούν σε δικαστήριο».
Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν δύο μελλοντικές ακροαματικές διαδικασίες για την υπόθεση τον Δεκέμβριο.
Δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Λος Άντζελες στις 14 Σεπτεμβρίου υποστηρίζουν ότι οι πρώην φίλοι και συνεργάτες πήραν «την ιδιωτική πρόσβαση που κάποτε τους είχε παραχωρηθεί και την μετέτρεψαν σε όπλο». Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται «πρώην ερωτικοί σύντροφοι, έμπιστοι επιχειρηματικοί συνεργάτες, ένα μέλος της οικογένειας», σύμφωνα με τον Guardian.
Στα έγγραφα αναφέρεται ότι πληροφορίες, μεταξύ των οποίων «εμπιστευτικές επικοινωνίες, αμφισβητούμενες κατηγορίες και ισχυρισμοί περί εσωτερικής πληροφόρησης», χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της πριγκίπισσας και της εταιρείας του σαμάνου, σε αυτό που το ζευγάρι περιγράφει ως μια «συντονισμένη σειρά καταστροφικών δημόσιων επιθέσεων». Οι αξιώσεις αποζημίωσης ξεπερνούν συνολικά τα 80 εκατ. δολάρια, ανέφερε η εφημερίδα VG.
Η Μάρθα Λουίζα και ο Βέρετ έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών πρωτοσέλιδων τα τελευταία χρόνια. Το 2023, πριν παντρευτεί τον Βέρετ, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως σαμάνο έκτης γενιάς, η πριγκίπισσα παραιτήθηκε από τα βασιλικά της καθήκοντα προκειμένου να επικεντρωθεί στην επιχείρηση εναλλακτικής ιατρικής του ζευγαριού. Πέρυσι πρωταγωνίστησαν σε ένα ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή τους, με τίτλο «Rebel Royals: An Unlikely Love Story».
Τα έγγραφα, που κατατέθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, αναφέρουν ότι η υπόθεση προκλήθηκε από μια «υπολογισμένη προδοσία εμπιστοσύνης» και κάνουν αναφορά στην «πρόσφατη απώλεια» του εκλιπόντος βασιλιά. Η φερόμενη «αδιάκοπη ανάρμοστη συμπεριφορά» λέγεται ότι ξεκίνησε πριν από χρόνια, αλλά «συνεχίστηκε και κλιμακώθηκε» το 2025 και το 2026.
«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ενάγοντες βίωσαν σημαντικές ιατρικές και προσωπικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρής νεφρικής ανεπάρκειας του Βέρετ, της θεραπείας με αιμοκάθαρση, της επιδείνωσης της υγείας του και της πρόσφατης μεταμόσχευσης νεφρού, καθώς και της πρόσφατης απώλειας του πατέρα της πριγκίπισσας», αναφέρουν τα έγγραφα.
«Παρότι οι ενάγοντες, υπό κανονικές συνθήκες, θα προτιμούσαν να αφιερώσουν αυτή την περίοδο στην υγεία τους, στην οικογένειά τους, στο πένθος και στην ανάρρωσή τους, ο χρόνος κατάθεσης της αγωγής υπαγορεύεται από τις ισχύουσες νομικές προθεσμίες. Οι ενάγοντες πρέπει να προχωρήσουν αυτή τη δυσάρεστη χρονική στιγμή προκειμένου να διατηρήσουν τις αξιώσεις τους και να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους που προκύπτουν από τις δημοσιεύσεις και τη συμπεριφορά των εναγομένων το 2025 και το 2026».
Η αγωγή αναφέρει ότι τα κατηγορούμενα πρόσωπα, «μακριά από το να είναι απομακρυσμένοι επικριτές που σχολιάζουν απ' έξω», βρίσκονταν «κάποτε στον στενό κύκλο του Βέρετ και της πριγκίπισσας. Είχαν γίνει δεκτοί στην ιδιωτική ζωή του Βέρετ, στις οικογενειακές του σχέσεις, στις επικοινωνίες του, στις υποθέσεις που αφορούσαν πελάτες και στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες μέσω σχέσεων οικειότητας, εμπιστοσύνης, εχεμύθειας και επαγγελματικής ευθύνης».
Ο Αμερικανός δικηγόρος του ζευγαριού, Ρίτσαρντ Ροθ, δήλωσε στη VG: «Η φήμη των πελατών μας κρίνεται από το κοινό εδώ και χρόνια. Τώρα τα γεγονότα θα εξεταστούν σε δικαστήριο».
Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν δύο μελλοντικές ακροαματικές διαδικασίες για την υπόθεση τον Δεκέμβριο.
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