Influencers προκάλεσαν φρενίτιδα στους Δολομίτες για ένα γλύκισμα των 4 ευρώ

Ουρές σε υψόμετρο 2.300 μέτρων για το λαχταριστό κράπφεν που μοιάζει με ντόνατ

Δολομιτών ούτε η εμπειρία μιας πεζοπορίας σε υψόμετρο 2.300 μέτρων που έφερε εκατοντάδες ανθρώπους σε ένα ορεινό καταφύγιο της



Εκατοντάδες επισκέπτες κατέκλυσαν το καταφύγιο Friedrich August, ανάμεσα στο Col Rodella και το Passo Sella, στη Val di Fassa, με έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να αγοράσουν ένα φρεσκοψημένο κράπφεν (ή αλλιώς μπερλίνερ), το παραδοσιακό γερμανικό γλυκό που μοιάζει με ντόνατ.







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Οι food bloggers και οι ουρές στο βουνό

Η ξαφνική δημοτικότητα του krapfen προκλήθηκε από βίντεο food bloggers, οι οποίοι παρουσίαζαν το γλυκό, που πωλείται έως και 4 ευρώ, με φόντο το εντυπωσιακό τοπίο των Δολομιτών. Οι εικόνες έγιναν viral και το αποτέλεσμα ήταν να σχηματιστούν τεράστιες ουρές στο στενό μονοπάτι που οδηγεί στο καταφύγιο.



Παραδόξως, ακόμη και οι εικόνες του συνωστισμού λειτούργησαν ως επιπλέον διαφήμιση. Καθώς φωτογραφίες και βίντεο με τις ουρές άρχισαν να κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο, ακόμη περισσότεροι επισκέπτες θέλησαν να ζήσουν την εμπειρία. «Ήρθαμε μόνο γι' αυτό», είπε ένας από τους επισκέπτες στο Rai News. Άλλος ανέφερε ότι αποφάσισε να επισκεφθεί το καταφύγιο όταν είδε στο Instagram ανάρτηση για τα κράπφεν, η οποία συνοδευόταν από «παραδεισένια μουσική».





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«Τα φτιάχνουμε εδώ και 30 χρόνια, οι influencers δημιούργησαν χάος»

Για τους ανθρώπους του καταφυγίου, πάντως, η ξαφνική φρενίτιδα κάθε άλλο παρά ευπρόσδεκτη είναι. Εργαζόμενος στο Friedrich August, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε ότι το καταφύγιο παρασκευάζει τα συγκεκριμένα γλυκά εδώ και περίπου 30 χρόνια χωρίς ποτέ να έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο. Κατηγόρησε τους



Δεν ήταν η εντυπωσιακή θέα τωνούτε η εμπειρία μιας πεζοπορίας σε υψόμετρο 2.300 μέτρων που έφερε εκατοντάδες ανθρώπους σε ένα ορεινό καταφύγιο της Ιταλίας . Ήταν ένα γλυκό που έγινε viral στα social media.Εκατοντάδες επισκέπτες κατέκλυσαν το, ανάμεσα στο Col Rodella και το Passo Sella, στη Val di Fassa, με έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να αγοράσουν ένα φρεσκοψημένο(ή αλλιώς μπερλίνερ), το παραδοσιακό γερμανικό γλυκό που μοιάζει με ντόνατ.Η διαδικτυακή φρενίτιδα πήρε τέτοιες διαστάσεις ώστε, σύμφωνα με τον Guardian , ορισμένοι ξυπνούσαν από τα χαράματα για να στηθούν στην ουρά, ενώ άλλοι έφτασαν στο σημείο να κατασκηνώνουν από το προηγούμενο βράδυ, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι θα προλάβουν ένα από τα γλυκά πριν εξαντληθούν.Η ξαφνική δημοτικότητα του krapfen προκλήθηκε από βίντεο, οι οποίοι παρουσίαζαν το γλυκό, που πωλείται έως και 4 ευρώ, με φόντο το εντυπωσιακό τοπίο των Δολομιτών. Οι εικόνες έγιναν viral και το αποτέλεσμα ήταν να σχηματιστούν τεράστιες ουρές στο στενό μονοπάτι που οδηγεί στο καταφύγιο.Παραδόξως, ακόμη και οι εικόνες του συνωστισμού λειτούργησαν ως επιπλέον διαφήμιση. Καθώς φωτογραφίες και βίντεο με τις ουρές άρχισαν να κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο, ακόμη περισσότεροι επισκέπτες θέλησαν να ζήσουν την εμπειρία. «Ήρθαμε μόνο γι' αυτό», είπε ένας από τους επισκέπτες στο. Άλλος ανέφερε ότι αποφάσισε να επισκεφθεί το καταφύγιο όταν είδε στο Instagram ανάρτηση για τα κράπφεν, η οποία συνοδευόταν από «παραδεισένια μουσική».Για τους ανθρώπους του καταφυγίου, πάντως, η ξαφνική φρενίτιδα κάθε άλλο παρά ευπρόσδεκτη είναι. Εργαζόμενος στο Friedrich August, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε ότι το καταφύγιο παρασκευάζει τα συγκεκριμένα γλυκά εδώ και περίπου 30 χρόνια χωρίς ποτέ να έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο. Κατηγόρησε τους influencers ότι δημιούργησαν μια «χαοτική» κατάσταση, ξεκαθαρίζοντας: «Δεν μας αρέσει».

Οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται στους ανθρώπους του καταφυγίου. Εκπρόσωποι των ορεινών κοινοτήτων της Ιταλίας προειδοποιούν ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι ένα viral γλυκό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι αλγόριθμοι των social media μπορούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο να κατευθύνουν τεράστιο αριθμό ανθρώπων προς ένα συγκεκριμένο φυσικό αξιοθέατο. «Τα βουνά δεν είναι παιδική χαρά», δήλωσε ο Μάρκο Μπουσόνε, πρόεδρος της Uncem, της εθνικής ένωσης ορεινών κοινοτήτων της Ιταλίας.



Για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την προστασία του ορεινού περιβάλλοντος, το περιστατικό αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του τουρισμού που καθοδηγείται από το Instagram και το TikTok.



Ο Φραντσέσκο Αμπρουσκάτο, πρόεδρος του παραρτήματος του Ιταλικού Ορειβατικού Συλλόγου στο Βένετο, υποστήριξε ότι ο τουρισμός που βασίζεται αποκλειστικά στην εικόνα αλλοιώνει την πραγματική εμπειρία του βουνού. «Το βασικό πρόβλημα είναι εκείνοι που επισκέπτονται τα βουνά χωρίς να τα γνωρίζουν ή να τα σέβονται», είπε.



Όπως εξήγησε, πριν από πέντε ή έξι χρόνια δεν παρατηρούνταν στους Δολομίτες φαινόμενα υπερτουρισμού τόσο έντονα και συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένα σημεία και χρονικές περιόδους. «Τώρα υπάρχουν εμβληματικά μέρη όπου δεν είναι πλέον δυνατό να εκτιμήσεις την ομορφιά, καθώς περιβάλλεσαι από δεκάδες ανθρώπους που βγάζουν selfies και βρίσκονται εκεί μόνο γι' αυτό», πρόσθεσε.