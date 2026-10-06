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«Παγώνει» η κατασκευή δύο νέων data center της Google στη Φινλανδία
«Παγώνει» η κατασκευή δύο νέων data center της Google στη Φινλανδία
Οι εγκαταστάσεις αποτελούν μέρος επένδυσης ύψους 13 δισ. ευρώ, η μεγαλύτερη της εταιρείας στην Ευρώπη
Οι Αρχές στη Φινλανδία διέταξαν τη διακοπή των κατασκευαστικών εργασιών σε δύο υπό κατασκευή κέντρα δεδομένων της Google, εν μέσω ανησυχιών για την αποψίλωση εκατοντάδων στρεμμάτων δάσους.
Οι εγκαταστάσεις αποτελούν μέρος της επένδυσης της Google στη Φινλανδία, ύψους 13 δισ. ευρώ, η οποία ανακοινώθηκε πριν από λιγότερο από ένα μήνα και περιγράφεται από την εταιρεία ως η μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυσή της στην Ευρώπη.
Περιλαμβάνει την κατασκευή τριών νέων κέντρων και επένδυση σε ένα τέταρτο που ήδη λειτουργεί, αναφέρει το BBC.
Εν τω μεταξύ, η Google έχει υπογράψει σύμβαση 22 ετών για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τη φινλανδική ενεργειακή εταιρεία Fortum, η οποία καλύπτει έως και το ήμισυ της παραγωγικής ικανότητας του πυρηνικού σταθμού Λοβίισα.
Η Φινλανδική Εποπτική Αρχή (LVV) ανέφερε ότι οι εργασίες σε μία από τις τοποθεσίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς την υποχρεωτική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διέταξε την αναστολή μέχρι τις 23 Οκτωβρίου των μέτρων που θα «αλλάξουν σημαντικά το περιβάλλον».
Σύμφωνα με τον υπεύθυνο περιβάλλοντος της LVV, οι εργασίες στις τοποθεσίες περιλάμβαναν την απομάκρυνση δέντρων και επιφανειακού εδάφους, την κατασκευή δρόμων πρόσβασης και χώρων αποθήκευσης, καθώς και αλλαγές σε τάφρους.
Από την πλευρά της, η Google δήλωσε ότι «στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν ανταποκρίθηκε στα δικά της υψηλά πρότυπα» και ότι θα ακολουθήσει τις οδηγίες της Αρχής. Προσθέτει ότι η Google «ενήργησε καλή τη πίστει» στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα δάση και υποστηρίζει ότι θα προχωρήσει και σε δεντροφυτεύσεις σε ένα από τα δύο σημεία που επιλέχτηκαν για την κατασκευή.
Για την κατασκευή των κέντρων η Google έχει δηλώσει ότι το 2027 και το 2028 θα υποστηρίξουν πάνω από 37.000 θέσεις εργασίας και θα συνεισφέρουν 3,6 δισ. ευρώ στην οικονομία της Φινλανδίας.
Η Φινλανδία προσελκύει το ενδιαφέρον για κέντρα δεδομένων, καθώς το ψυχρό κλίμα και η ηλεκτρική ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα την καθιστούν ελκυστική για τους επενδυτές. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες μπορούν να μειώσουν την ενέργεια που απαιτείται για την ψύξη των εγκαταστάσεων
Οι εγκαταστάσεις αποτελούν μέρος της επένδυσης της Google στη Φινλανδία, ύψους 13 δισ. ευρώ, η οποία ανακοινώθηκε πριν από λιγότερο από ένα μήνα και περιγράφεται από την εταιρεία ως η μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυσή της στην Ευρώπη.
Περιλαμβάνει την κατασκευή τριών νέων κέντρων και επένδυση σε ένα τέταρτο που ήδη λειτουργεί, αναφέρει το BBC.
Εν τω μεταξύ, η Google έχει υπογράψει σύμβαση 22 ετών για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τη φινλανδική ενεργειακή εταιρεία Fortum, η οποία καλύπτει έως και το ήμισυ της παραγωγικής ικανότητας του πυρηνικού σταθμού Λοβίισα.
Η Φινλανδική Εποπτική Αρχή (LVV) ανέφερε ότι οι εργασίες σε μία από τις τοποθεσίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς την υποχρεωτική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διέταξε την αναστολή μέχρι τις 23 Οκτωβρίου των μέτρων που θα «αλλάξουν σημαντικά το περιβάλλον».
Σύμφωνα με τον υπεύθυνο περιβάλλοντος της LVV, οι εργασίες στις τοποθεσίες περιλάμβαναν την απομάκρυνση δέντρων και επιφανειακού εδάφους, την κατασκευή δρόμων πρόσβασης και χώρων αποθήκευσης, καθώς και αλλαγές σε τάφρους.
Από την πλευρά της, η Google δήλωσε ότι «στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν ανταποκρίθηκε στα δικά της υψηλά πρότυπα» και ότι θα ακολουθήσει τις οδηγίες της Αρχής. Προσθέτει ότι η Google «ενήργησε καλή τη πίστει» στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα δάση και υποστηρίζει ότι θα προχωρήσει και σε δεντροφυτεύσεις σε ένα από τα δύο σημεία που επιλέχτηκαν για την κατασκευή.
Για την κατασκευή των κέντρων η Google έχει δηλώσει ότι το 2027 και το 2028 θα υποστηρίξουν πάνω από 37.000 θέσεις εργασίας και θα συνεισφέρουν 3,6 δισ. ευρώ στην οικονομία της Φινλανδίας.
Η Φινλανδία προσελκύει το ενδιαφέρον για κέντρα δεδομένων, καθώς το ψυχρό κλίμα και η ηλεκτρική ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα την καθιστούν ελκυστική για τους επενδυτές. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες μπορούν να μειώσουν την ενέργεια που απαιτείται για την ψύξη των εγκαταστάσεων
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