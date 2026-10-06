«Ας καταστρέψουν το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο»: Σάλος στις ΗΠΑ με δήλωση Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν
«Ας καταστρέψουν το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο»: Σάλος στις ΗΠΑ με δήλωση Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν
Είναι παράφρων και επικίνδυνος, είπε για τον Αμερικανό πρόεδρο ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβι Νιούσομ - Ο ρόλος ενός προέδρου είναι να προστατεύει τη χώρα, τόνισε ο δήμαρχος του Λος Άντζελες
Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στη Νεμπράσκα, ανέφερε ότι το Ιράν θα μπορούσε να «χτυπήσει» το Λος Άντζελες ή το Σαν Ντιέγκο, δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις της Καλιφόρνιας και προπύργια των Δημοκρατικών.
Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου προκάλεσαν άμεση αντίδραση από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, αλλά και από τους δημάρχους των δύο πόλεων, που κατηγόρησαν τον Τραμπ για «επικίνδυνη» και «ανεύθυνη» ρητορική.
Ο Τραμπ βρέθηκε τη Δευτέρα στο Γκραντ Άιλαντ της Νεμπράσκα, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, καλώντας τους υποστηρικτές του να δώσουν στους Ρεπουμπλικανούς μια «τεράστια νίκη».
Αναφερόμενος στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν και ειδικότερα στις αυξημένες τιμές, υποστήριξε ότι πρόκειται για «μικρό τίμημα» προκειμένου να διατηρηθούν ασφαλείς οι ΗΠΑ και ο υπόλοιπος κόσμος. «Και πάλι, να θυμάστε ότι με τον πόλεμο όλο αυτό είναι τεχνητό, οι τιμές είναι λίγο αυξημένες, είναι ένα μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε», είπε στο πλήθος στο Γκραντ Άιλαντ της Νεμπράσκα.
Και τότε προχώρησε στην επίμαχη αναφορά.
«Είναι ένα μικρό τίμημα για να κρατήσουμε τον κόσμο ασφαλή, για να κρατήσουμε τη χώρα μας ασφαλή. Θα μπορούσαν να καταστρέψουν μια πόλη. Ας καταστρέψουν το Λος Άντζελες, ας καταστρέψουν το Σαν Ντιέγκο. Είναι ένα πολύ μικρό τίμημα», πρόσθεσε, με το πλήθος να χειροκροτεί. «Θα τελειώσει πολύ σύντομα», είπε στη συνέχεια, αναφερόμενος στον πόλεμο.
«Αφού έστειλε την Εθνοφρουρά και τους Πεζοναύτες για να καταλάβουν την Καλιφόρνια, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει τώρα ότι οι ξένοι εχθροί μας θα πρέπει να "χτυπήσουν" το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο», ανέφερε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας. «Είναι παράφρων και επικίνδυνος», πρόσθεσε.
Το γραφείο Τύπου του Νιούσομ επανήλθε, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν ουσιαστικά σε μια πιθανή επίθεση εναντίον περισσότερων από 10 εκατομμυρίων κατοίκων.
«Ας είμαστε ξεκάθαροι: Ο πρόεδρος υποστηρίζει μια επίθεση σε περισσότερους από 10 εκατομμύρια κατοίκους των ΗΠΑ, σε δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό», ανέφερε.
«Ο ρόλος ενός προέδρου είναι να προστατεύει τη χώρα, όχι να την απειλεί ενεργά και να ενθαρρύνει επιθέσεις εναντίον Αμερικανών πολιτών», ανέφερε.
Η Μπας υποστήριξε ακόμη ότι αυτού του είδους οι τοποθετήσεις θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Λος Άντζελες, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ.
«Το Σαν Ντιέγκο δεν είναι παράπλευρη απώλεια. Δεν είμαστε αναλώσιμοι. Και δεν είμαστε ποτέ ένα "μικρό τίμημα"», έγραψε. «Κρατήστε την πόλη μας έξω από αυτή την απερίσκεπτη πολεμική ρητορική», πρόσθεσε.
Το Σαν Ντιέγκο, η όγδοη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς φιλοξενεί κρίσιμες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Ορισμένοι αναρωτήθηκαν εάν επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα σκληρό πολιτικό αστείο με στόχο δύο πόλεις που αποτελούν προπύργια των Δημοκρατικών ή εάν η αναφορά του συνδεόταν με κάποια πληροφορία για πιθανούς ιρανικούς στόχους.
Συντηρητικοί σχολιαστές, από την πλευρά τους, υποστήριξαν ότι η φράση «μικρό τίμημα» αφορούσε τις υψηλές τιμές των καυσίμων και γενικότερα τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου και όχι το ενδεχόμενο καταστροφής μιας αμερικανικής πόλης.
Ο Λευκός Οίκος δεν είχε προχωρήσει άμεσα σε διευκρινίσεις για τις δηλώσεις.
Αμερικανοί αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας έχουν αναφέρει στο παρελθόν ότι το Ιράν δεν διαθέτει σήμερα τη δυνατότητα να εξαπολύσει άμεση πυραυλική επίθεση κατά της ηπειρωτικής επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρή απειλή για αμερικανικές πόλεις.
Στη Νεμπράσκα, όπου η μάχη για μία έδρα στη Γερουσία αποδεικνύεται πιο δύσκολη από όσο ανέμεναν οι Ρεπουμπλικανοί, ο Τραμπ κάλεσε τους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες σαν να βρισκόταν και το δικό του όνομα στο ψηφοδέλτιο.
Την ίδια στιγμή, οι δηλώσεις για το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο προκάλεσαν ιδιαίτερη αμηχανία στους Ρεπουμπλικανούς της Καλιφόρνιας, όπου το κόμμα επιχειρεί να κερδίσει κρίσιμες εκλογικές μάχες.
Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Χαβιέρ Μπεσέρα, σχολίασε ότι περίπου 13 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στις κομητείες του Λος Άντζελες και του Σαν Ντιέγκο. «Οι ζωές τους δεν είναι ένα "μικρό τίμημα" ούτε μια ατάκα για αστείο του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε.
Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου προκάλεσαν άμεση αντίδραση από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, αλλά και από τους δημάρχους των δύο πόλεων, που κατηγόρησαν τον Τραμπ για «επικίνδυνη» και «ανεύθυνη» ρητορική.
Ο Τραμπ βρέθηκε τη Δευτέρα στο Γκραντ Άιλαντ της Νεμπράσκα, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, καλώντας τους υποστηρικτές του να δώσουν στους Ρεπουμπλικανούς μια «τεράστια νίκη».
Αναφερόμενος στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν και ειδικότερα στις αυξημένες τιμές, υποστήριξε ότι πρόκειται για «μικρό τίμημα» προκειμένου να διατηρηθούν ασφαλείς οι ΗΠΑ και ο υπόλοιπος κόσμος. «Και πάλι, να θυμάστε ότι με τον πόλεμο όλο αυτό είναι τεχνητό, οι τιμές είναι λίγο αυξημένες, είναι ένα μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε», είπε στο πλήθος στο Γκραντ Άιλαντ της Νεμπράσκα.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) October 5, 2026
Remember, with the war, it's just artificial. It's a little bit high. It's a small price to pay for keeping the world safe.
They can take out a city. Let them take out Los Angeles or San Diego. This is a very small price to pay. It's essentially almost over… pic.twitter.com/9Cm5nkyJuo
Και τότε προχώρησε στην επίμαχη αναφορά.
«Είναι ένα μικρό τίμημα για να κρατήσουμε τον κόσμο ασφαλή, για να κρατήσουμε τη χώρα μας ασφαλή. Θα μπορούσαν να καταστρέψουν μια πόλη. Ας καταστρέψουν το Λος Άντζελες, ας καταστρέψουν το Σαν Ντιέγκο. Είναι ένα πολύ μικρό τίμημα», πρόσθεσε, με το πλήθος να χειροκροτεί. «Θα τελειώσει πολύ σύντομα», είπε στη συνέχεια, αναφερόμενος στον πόλεμο.
Νιούσομ: «Παράφρων και επικίνδυνος»Η αντίδραση του Γκάβιν Νιούσομ ήταν άμεση και ιδιαίτερα σκληρή.
«Αφού έστειλε την Εθνοφρουρά και τους Πεζοναύτες για να καταλάβουν την Καλιφόρνια, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει τώρα ότι οι ξένοι εχθροί μας θα πρέπει να "χτυπήσουν" το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο», ανέφερε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας. «Είναι παράφρων και επικίνδυνος», πρόσθεσε.
After sending the National Guard and Marines to occupy California, Donald Trump is now saying our foreign enemies should “take out” Los Angeles and San Diego.— Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 6, 2026
He is deranged and dangerous. https://t.co/N4JQfecAYo
Το γραφείο Τύπου του Νιούσομ επανήλθε, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν ουσιαστικά σε μια πιθανή επίθεση εναντίον περισσότερων από 10 εκατομμυρίων κατοίκων.
«Ας είμαστε ξεκάθαροι: Ο πρόεδρος υποστηρίζει μια επίθεση σε περισσότερους από 10 εκατομμύρια κατοίκους των ΗΠΑ, σε δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό», ανέφερε.
Δήμαρχος Λος Άντζελες: Ο πρόεδρος πρέπει να προστατεύει τη χώραΣτις δηλώσεις του Τραμπ απάντησε και η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, κάνοντας λόγο για «ανεύθυνες απειλές».
«Ο ρόλος ενός προέδρου είναι να προστατεύει τη χώρα, όχι να την απειλεί ενεργά και να ενθαρρύνει επιθέσεις εναντίον Αμερικανών πολιτών», ανέφερε.
Η Μπας υποστήριξε ακόμη ότι αυτού του είδους οι τοποθετήσεις θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Λος Άντζελες, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ.
«Το Σαν Ντιέγκο δεν είναι παράπλευρη απώλεια»Αντίστοιχα έντονη ήταν η αντίδραση του δημάρχου του Σαν Ντιέγκο, Τοντ Γκλόρια.
«Το Σαν Ντιέγκο δεν είναι παράπλευρη απώλεια. Δεν είμαστε αναλώσιμοι. Και δεν είμαστε ποτέ ένα "μικρό τίμημα"», έγραψε. «Κρατήστε την πόλη μας έξω από αυτή την απερίσκεπτη πολεμική ρητορική», πρόσθεσε.
Το Σαν Ντιέγκο, η όγδοη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς φιλοξενεί κρίσιμες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Πώς ερμηνεύουν σχολιαστές τις δηλώσεις ΤραμπΟι δηλώσεις, που έγιναν στο πλαίσιο μιας ομιλίας διάρκειας σχεδόν μιάμισης ώρας, προκάλεσαν ευρεία συζήτηση στις ΗΠΑ ως προς το τι ακριβώς εννοούσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ορισμένοι αναρωτήθηκαν εάν επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα σκληρό πολιτικό αστείο με στόχο δύο πόλεις που αποτελούν προπύργια των Δημοκρατικών ή εάν η αναφορά του συνδεόταν με κάποια πληροφορία για πιθανούς ιρανικούς στόχους.
Συντηρητικοί σχολιαστές, από την πλευρά τους, υποστήριξαν ότι η φράση «μικρό τίμημα» αφορούσε τις υψηλές τιμές των καυσίμων και γενικότερα τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου και όχι το ενδεχόμενο καταστροφής μιας αμερικανικής πόλης.
Ο Λευκός Οίκος δεν είχε προχωρήσει άμεσα σε διευκρινίσεις για τις δηλώσεις.
Αμερικανοί αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας έχουν αναφέρει στο παρελθόν ότι το Ιράν δεν διαθέτει σήμερα τη δυνατότητα να εξαπολύσει άμεση πυραυλική επίθεση κατά της ηπειρωτικής επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρή απειλή για αμερικανικές πόλεις.
Στο φόντο οι ενδιάμεσες εκλογέςΤο περιστατικό σημειώνεται λιγότερο από έναν μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
Στη Νεμπράσκα, όπου η μάχη για μία έδρα στη Γερουσία αποδεικνύεται πιο δύσκολη από όσο ανέμεναν οι Ρεπουμπλικανοί, ο Τραμπ κάλεσε τους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες σαν να βρισκόταν και το δικό του όνομα στο ψηφοδέλτιο.
Την ίδια στιγμή, οι δηλώσεις για το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο προκάλεσαν ιδιαίτερη αμηχανία στους Ρεπουμπλικανούς της Καλιφόρνιας, όπου το κόμμα επιχειρεί να κερδίσει κρίσιμες εκλογικές μάχες.
Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Χαβιέρ Μπεσέρα, σχολίασε ότι περίπου 13 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στις κομητείες του Λος Άντζελες και του Σαν Ντιέγκο. «Οι ζωές τους δεν είναι ένα "μικρό τίμημα" ούτε μια ατάκα για αστείο του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε.
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