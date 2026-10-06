Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Το Κίεβο επικρίνει τη Σεούλ για τις παραδόσεις πετρελαίου στη Ρωσία
Το Κίεβο επικρίνει τη Σεούλ για τις παραδόσεις πετρελαίου στη Ρωσία
Η βρετανική εφημερίδα The Guardian έγραψε ότι 176.000 τόνοι πετρελαϊκών προϊόντων μεταφέρθηκαν μέσω της Νότιας Κορέας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, βάσει των δεδομένων παρακολούθησης των πλοίων
Η Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι οι παραδόσεις πετρελαίου στη Ρωσία μέσω της Νότιας Κορέας είχαν βοηθήσει τη Μόσχα να αντισταθμίσει τις απώλειες στην ικανότητα διύλισης που προκλήθηκαν από τα πλήγματα του Κιέβου κατά των εγκαταστάσεών της.
Η βρετανική εφημερίδα The Guardian έγραψε ότι 176.000 τόνοι πετρελαϊκών προϊόντων μεταφέρθηκαν μέσω της Νότιας Κορέας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, βάσει των λιμενικών αρχείων και των δεδομένων παρακολούθησης των πλοίων.
Οι παραδόσεις αυτές «αντιβαίνουν πλήρως» την πολιτική κυρώσεων της Σεούλ, δήλωσε ο σύμβουλος του πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφερόμενος στις κυρώσεις, ο Βλάντισλαβ Βλασιούκ.
Η βρετανική εφημερίδα The Guardian έγραψε ότι 176.000 τόνοι πετρελαϊκών προϊόντων μεταφέρθηκαν μέσω της Νότιας Κορέας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, βάσει των λιμενικών αρχείων και των δεδομένων παρακολούθησης των πλοίων.
Οι παραδόσεις αυτές «αντιβαίνουν πλήρως» την πολιτική κυρώσεων της Σεούλ, δήλωσε ο σύμβουλος του πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφερόμενος στις κυρώσεις, ο Βλάντισλαβ Βλασιούκ.
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