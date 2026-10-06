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Πρώτο κρούσμα Έμπολα στην Κένυα: Άνδρας ταξίδεψε από το Κονγκό και πέθανε στο Ναϊρόμπι
Πρώτο κρούσμα Έμπολα στην Κένυα: Άνδρας ταξίδεψε από το Κονγκό και πέθανε στο Ναϊρόμπι
Ο ασθενής επιβιβάστηκε σε πτήση το Σάββατο και υποβλήθηκε στον συνήθη έλεγχο στο κεντρικό αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, προτού μεταφερθεί από συγγενή του σε νοσοκομείο της πόλης
Η Κένυα επιβεβαίωσε την πρώτη περίπτωση Έμπολα στην ιστορία της, έναν πολίτη που πέθανε τη Δευτέρα στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι.
Πρόκειται για έναν Κενυάτη που τα τελευταία επτά χρόνια ζούσε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου εντοπίζεται μία από τις μεγαλύτερες επιδημίες τα τελευταία χρόνια.
Ο ασθενής αρρώστησε πριν από ένα μήνα και νοσηλεύτηκε σε διάφορα νοσοκομεία στη ΛΔ Κονγκό. Πέθανε δύο ημέρες μετά την άφιξή του στο Ναϊρόμπι.
Ο Κενυάτης υπουργός Υγείας Άντεν Ντουάλε ανέφερε ότι ο ασθενής επιβιβάστηκε σε πτήση το Σάββατο και υποβλήθηκε στον συνήθη έλεγχο στο κεντρικό αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, προτού μεταφερθεί από συγγενή του σε νοσοκομείο της πόλης.
Οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει 28 επαφές (μέλη της οικογένειες, νοσηλευτικό προσωπικό) του άνδρα ενώ παρακολουθούν 27 επιβάτες και μέλη πληρώματος της πτήσης.
Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει φέτος από Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό. Είναι η δεύτερη πιο θανατηφόρα γνωστή επιδημία της νόσου, σημειώνει το BBC.
Λίγο μετά την αναγγελία της επιδημίας Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό τον Μάιο, καταγράφηκαν κρούσματα και στην Ουγκάντα, όπου πέθαναν δύο άτομα. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε τη χώρα ελεύθερη από τη νόσο τον Αύγουστο.
Έκτοτε, όλες οι γνωστές περιπτώσεις έχουν καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
Ο ιός μεταδίδεται μέσω επαφής με μολυσμένα σωματικά υγρά.
Η τρέχουσα επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει προκληθεί από το στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα, το οποίο είναι σχετικά σπάνιο και για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία.
Ωστόσο, βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης τέσσερα εμβόλια, ενώ τον Ιούλιο ξεκίνησαν κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους για ένα από αυτά.
Πρόκειται για έναν Κενυάτη που τα τελευταία επτά χρόνια ζούσε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου εντοπίζεται μία από τις μεγαλύτερες επιδημίες τα τελευταία χρόνια.
Ο ασθενής αρρώστησε πριν από ένα μήνα και νοσηλεύτηκε σε διάφορα νοσοκομεία στη ΛΔ Κονγκό. Πέθανε δύο ημέρες μετά την άφιξή του στο Ναϊρόμπι.
Ο Κενυάτης υπουργός Υγείας Άντεν Ντουάλε ανέφερε ότι ο ασθενής επιβιβάστηκε σε πτήση το Σάββατο και υποβλήθηκε στον συνήθη έλεγχο στο κεντρικό αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, προτού μεταφερθεί από συγγενή του σε νοσοκομείο της πόλης.
Οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει 28 επαφές (μέλη της οικογένειες, νοσηλευτικό προσωπικό) του άνδρα ενώ παρακολουθούν 27 επιβάτες και μέλη πληρώματος της πτήσης.
Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει φέτος από Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό. Είναι η δεύτερη πιο θανατηφόρα γνωστή επιδημία της νόσου, σημειώνει το BBC.
Λίγο μετά την αναγγελία της επιδημίας Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό τον Μάιο, καταγράφηκαν κρούσματα και στην Ουγκάντα, όπου πέθαναν δύο άτομα. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε τη χώρα ελεύθερη από τη νόσο τον Αύγουστο.
Έκτοτε, όλες οι γνωστές περιπτώσεις έχουν καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
Ο ιός μεταδίδεται μέσω επαφής με μολυσμένα σωματικά υγρά.
Η τρέχουσα επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει προκληθεί από το στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα, το οποίο είναι σχετικά σπάνιο και για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία.
Ωστόσο, βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης τέσσερα εμβόλια, ενώ τον Ιούλιο ξεκίνησαν κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους για ένα από αυτά.
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